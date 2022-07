Nekdanji zmaj prepričal Srebrniča, Liverpool se krepi

Novogoričani so sklenili dogovor z Janom Andrejašičem. Primorec, ki se je nazadnje dokazoval pri Olimpiji, kjer pa v zadnji sezoni ni dobival veliko priložnosti, ima bogate izkušnje z igranjem v 1. SNL. V dresih Kopra, Celja in Olimpije je vknjižil 136 nastopov. Trener vrtnic Miran Srebrnič ga je preizkusil na pripravljalnih tekmah, 27-letni branilec pa ga je prepričal v to, da bo vstopil v novo sezono kot član štirikratnih državnih prvakov iz Nove Gorice.

Mladi portugalski as na Anfieldu

Angleški velikan Liverpool je predstavil novo poletno okrepitev. Na Anfield se je iz Londona, kjer je pomagal Fulhamu do napredovanja do elitne premierlige, preselil 19-letni Portugalec Fabio Carvalho.

Nadarjeni najstnik, ki nastopa za mlado portugalsko reprezentanco do 21 let, se je v prejšnji sezoni izkazal v tekmovanju championship, kjer je prispeval 10 zadetkov in 8 asistenc. Fulham bi lahko z bonusi vred zaslužil okrog 9 milijonov evrov. Liverpool si je za prihod mladega napadalno usmerjenega zveznega igralca prizadeval že v začetku leta, a takrat ni prišlo do dogovora.