Okrepitvi v vrstah slovenskih prvoligašev

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Okrepitvi so danes predstavili pri NK Radomlje in NK Celje.

Slovenski nogometni prvoligaš iz Radomelj nadaljuje sestavo igralskega kadra za novo sezono v Prvi ligi Telemach. Po desnem bočnem branilcu Tinu Hrvoju se je ekipi pridružil srednji branilec Vedran Vrhovac, kot pa so sporočili iz kluba, v prihodnjih dneh pričakujejo še nekaj novih obrazov. Enega od teh, Nedima Hadžića so predstavili že danes.

Nedim Hadžić je novi napadalec NK Radomlje 📄✍️



Več o novi okrepitvi Radomljanov si lahko preberete na povezavi https://t.co/cGptMhNESL🔗



Nedim, dobrodošel med Mlinarji! 🙌



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/hpnyf20PcT — NK Radomlje (@NKRadomlje) July 2, 2022

Gre za 23-letnega bosanskega napadalca, ki je kariero začel pri Sarajevu, pri 18 letih pa prestopil v portugalski Leixoes. Kariero je nato nadaljeval v bosanskem državnem prvenstvu, kjer je sprva igral za Mladost iz Kaknja. Po dobri sezoni, v kateri je za Mladost dosegel devet golov, je prestopil v hrvaški Slaven Belupo. Zadnje pol leta je preživel na posoji pri Slobodi iz Tuzle, sedaj pa se je kot prost igralec preselil v Radomlje. Hadžić je nastopal tudi za vse mlade reprezentance Bosne in Hercegovine od U15 do U21.

"Vesel sem, da sem prispel v Radomlje. To je klub, ki ima odlične pogoje in ki je zelo dobro organiziran. Fantje so me res lepo sprejeli in prepričan sem, da bomo v novi sezoni naredili veliko dobrega," je za spletno stran dejal Hadžić.

Kaj pa Vrhovac? Poklicno nogometno kariero je začel pri Vitezu v Bosni in Hercegovini, ki je takrat nastopal v bosanski elitni ligi. Za tem je igral še za hrvaški Novigrad, Čelik iz Zenice ter za Željezničar iz Sarajeva.

Vedran Vrhovac je nova okrepitev rumeno-črnih 💪



Triindvajsetletni centralni branilec je nazadnje branil vrste romunskega kluba Petrolul Ploiesti ⚽️



Več o novi okrepitvi Radomljanov si lahko preberete na https://t.co/3J8NShcNxo 🔗



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/ddhLSmWgBY — NK Radomlje (@NKRadomlje) July 1, 2022

Nazadnje je igral v Romuniji, kjer je branil vrste kluba Petrolul Ploiesti. V bosanski prvi ligi je skupno zbral 98 nastopov, od tega največ za Čelik, pri katerem je vpisal 45 nastopov, dosegel pa je tudi štiri zadetke.

Debitiral je tudi v majici z državnim grbom, ko je za reprezentanco Bosne in Hercegovine do 21 let zaigral na prijateljskem obračunu proti Malti.

"Nekaj dni sem že v Radomljah in moram priznati, da je občutek zelo lep. Najbolj sem navdušen nad športnim parkom. Doslej v karieri nisem imel nikoli priložnosti trenirati pod tako dobrimi pogoji. Zaradi tega sem zelo vesel, kajti tu imamo vse, kar potrebujemo. Zahvaljujem se upravi, trenerjem in soigralcem, ki so me sprejeli na najboljši možen način," je za spletno stran kluba povedal Vrhovac.

"Težko bi napovedal, kako se bo sezona za nas razpletla. Vem, da je nekaj igralcev odšlo, poleg mene pa je prišlo tudi nekaj novih obrazov. Ne glede na vse, je naša dolžnost, da se čim bolje pripravimo na novo sezono. Tekmo po tekmo bomo skušali igrati po naših najboljših močeh in zbrati čim večje število točk. Na koncu sezone pa bomo videli, kaj nam to prinaša," je dodal.

Mladi Nigerijec v Celju

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je v svoje vrste pripeljal novega napadalca. To je Charles Chukwubuikem Ikwuemesi, ki je s Celjani podpisal pogodbo do 30. junija 2025, so sporočili iz kluba. Kar 195 centimetrov visoki napadalec, ki bo 5. avgusta praznoval 21. rojstni dan, se je po januarskem prihodu v Slovenijo dobro znašel v Krškem. Na enajstih obračunih je za 14. ekipo 2. slovenske lige dosegel štiri zadetke in bil s tem najboljši strelec ekipe iz Posavja v lanski sezoni, so pojasnili pri Celju.

Charles Chukwubuikem Ikwuemesi, dobrodošel v Celju! 👑✍️



195 centimetrov visoki napadalec se v knežje mesto seli iz NK Krško, s klubom pa je sklenil triletno pogodbo. #gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/Rg6hTW1pFh — NK Celje (@NKCelje) July 2, 2022

Prvi del sezone 2021/22 je Ikwuemesi preživel v Avstriji, kjer je za Vorwärts Steyr v avstrijski drugi ligi na osmih tekmah prispeval en zadetek in eno asistenco.

Bolj ali manj pa je jasno, da v Celje ne bo pred tedni tako opevanega prestopa Ognjena Mudrinskega. Zastopniki najboljšega strelca in igralca prejšnje sezone v Prvi ligi Telemach so Celjane obtožili, da so želeli izvesti plačila preko tujih držav, v klubu pa očitke zavračajo in neetične predloge pripisujejo taboru Mudrinskega.

Preberite še: