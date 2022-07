Najvišja zmaga Mure, Bravo pokvaril načrte hrvaškemu velikanu

Konec tedna prinaša nove pripravljalne tekme slovenskih prvoligašev. V petek so bili na delu štirje klubi. Mura je v Avstriji premagala Floridsdorfer (4:2), Bravo je na Gorenjskem remiziral s hrvaško Rijeko (1:1), Domžale so bile doma boljše od Dekanov (1:0), Celjani pa od hrvaške Gorice (2:1).

Mura je v zadnji tekmi pred napornim tednom, v katerem jih čaka četrtkovo gostovanje v Moldaviji (Kišinjev), v Avstriji premagala drugouvrščenega drugoligaša v prejšnji sezoni Floridsdorfer, ki ga vodi stari znanec Mure, nekdanji reprezentant Slovenije in branilec črno-belih Mitja Mörec.

Prekmurci so zmagali s 4:2, v polno so zadeli Martin Šroler, Mirlind Daku (oba v prvem polčasu), Josip Majić in Dardan Shabanhaxhaj. Zadnji, posojeni nogometaš Sturma na delu v Sloveniji, je tako dočakal strelski prvenec za Muro. To je bila tudi najvišja zmaga črno-belih v tem pripravljalnem obdobju. Trener Damir Čontala je od prve minute zaigral s postavo Mihelak, Kuzmić, K. Cipot, Karamarko, Bagola, Kozar, Lorbek, Šroler, Đapo, Daku in Majić.

Bravo namučil Rečane

Edini slovenski prvoligaški klub, ki v petek ni dočakal zmage, je bil Bravo. Mladi ljubljanski klub se je v Kranjski Gori pomeril z zelo zahtevnim tekmecem, hrvaškim velikanom Rijeko. Šiškarji so vse do 84. minute vodili z 1:0, nato pa je klub s Kvarnerja, ki ga je po koncu sezone zapustil Adam Gnezda Čerin (vrača se v Nürnberg), Haris Vučkić pa se mu bo pridružil na pripravah čez nekaj dni, le izenačil.

Bravo, ki je začel dvoboj z enajsterico Orbanić, Maružin, Štor, Puconja, Kavčič, Nsana, K. Trdin, Trontelj, Vodeb, Milić in Burin, je povedel po zadetku Žana Trontlja v 9. minuti, čeprav so bili Hrvati mnenja, da zadetek ne bi smel biti priznan, saj naj bi bila žoga ob podaji izven igrišča. Bravo je imel priložnost za povišanje, a se je izkazal vratar Rijeke. To je bil mladi Nigerijec David Nwokolor, ki je spomladi igral kot posojen nogometaš Rijeke za Aluminij. Ubranil je tudi kazenski strel. Rečani so v izdihljajih srečanja zadeli okvir vrat, ostalo je pri 1:1.

Tretja zmaga Celjanov

Celjani so v knežjem mestu premagali hrvaško Gorico z 2:1, v polno pa sta zadela Miroslav Iličić, ki je najboljši strelec Celjanov v pripravljalnem obdobju, ter mladi Nigerijec Chukwubuikem Ikwuemesi, ki je bil še nedavno na preizkušnji pri Kopru, zdaj pa skuša prepričati strokovno vodstvo Celja.

Po dinamični in atraktivni predstavi do tretje zmage v pripravljalnem obdobju. 👑⚽️



NK Celje 2-1 HNK Gorica (Iličić, Ikwuemesi)#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/I49uKKkvlk — NK Celje (@NKCelje) July 1, 2022

Domžalčani so na pomožnem igrišču ugnali drugoligaša iz Dekanov z 1:0, edini zadetek na srečanju je v 38. minuti dosegel Nick Perc. Simon Rožman se je odločil za začetno postavo Mulalić, Markuš, Klemenčič, Durdov, Schoissengeyr, Perc, Jakupović, Jo. Pišek, Strajnar, Ilenič in Husmani, v drugem polčasu pa so dobili priložnost še Đurić, Georgijević, Rešetar, Podlogar in Namnganda.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor : Partizani Tirana (Alb/1) 1:1 Brnić 30. 6. Rače (Slo/3) : Maribor 1:7 Vipotnik 2, Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki, Antolin

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 1:0 Kotnik 3. 7. Koper - Dekani (Slo/2) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija : Šibenik (Hrv/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 T. Cipot 1. 7. Floridsdorfer (Avt/2) : Mura 2:4 Šroler, Daku, Majić, Shabanhaxhaj

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo : Čukarički (Srb/1) 2:1 G. Trdin, Maružin 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 1:1 Trontelj 8. 7. Bravo - Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Perc 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) - Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) - Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje : Gorica (Hrv/1) 2:1 Iličić, Ikwuemesi 2. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje - Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje - Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje - Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor : Gorica (Slo/1) 0:0 / 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica