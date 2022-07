Poker Celjanov, Domžale nadigrale GAK, poraz Tabora

Če so trije slovenski prvoligaški klubi, ki bodo prihodnji teden vstopili v novo sezono v evropskih tekmovanjih (Maribor, Olimpija in Mura), že odigrali vse pripravljalne tekme, pa ostali marljivo pilijo formo. V soboto so bili na delu Domžale, Celje in Tabor. Rumena družina je v Avstriji prepričljivo odpravila graški GAK, Celjani so se znesli nad drugoligašem Bistrico, Tabor pa je izgubil v Radencih proti tekmecu iz Slovaške.

Domžalčani so se pod vodstvom Simona Rožmana odpravili v Avstrijo in se v mestecu Ligist pomerili s tamkajšnjim avstrijskim drugoligašem GAK, ki ima zelo bogato zgodovino. Domžalčani so zmagali s 4:1. Tekmeca so nadigrali, o čemer priča tudi razmerje strelov na gol (19:4). Za goste so v polno zadeli reprezentant Dominikanske republike Junior Christian Schoissengeyr, ki je tako dočakal strelski prvenec v rumenem dresu, Slobodan Vuk, Emir Saitoski in komaj 16-letni zvezni igralec Luka Topalović.

Konec: GAK 1-4 Domžale



Uspešni tudi v Avstriji. Mrežo tekmeca so zatresli Schoissengeyr (10’), Vuk (20’), Saitoski (38’) in Topalović (74’), ki je postavil končni izid.#PoletnePriprave2022 pic.twitter.com/74vs9XiNWc — NK Domžale (@NKDomzale) July 2, 2022

Od prve minute so igrali Tratnik, Žinič, Ja. Pišek, Lagumdžija, Jovičevič, Hodžić, Schoissengeyr, Saitoski, Namnganda, Krupić in Vuk, v drugem polčasu pa so dobili priložnost še Đurić, Topalović, Georgijević, Rešetar in Černe.

Poker Celjanov, v polno tudi najstnik Milić

Celjani pa so se že dopoldan pomerili z novopečenim drugoligašem iz Slovenske Bistrice, na stadionu Z'dežele so bili večinoma deležni priložnosti tisti igralci, ki niso bili v prvem planu na petkovi tekmi proti hrvaški Gorici (2:1). Od prve minute so zaigrali Jurhar, Brecl, Stojinović, Flis, Milić, Mayeuski, Tomić, Vrbanec, Bajde, Ikwuemesi in Sokler.

Nova zmaga na pripravljalni tekmi, Grofje so Bistrico premagali z rezultatom 4:0. Za visoko zmago so poskrbeli Milić, Stojinović in Bajde, ki je zadel dvakrat.🔥👑



Celje 4-0 Bistrica (Bajde 2x, Milić, Stojinović)#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/ROQSkOPbru — NK Celje (@NKCelje) July 2, 2022

Celjane je v 37. minuti po strelu z bele točke popeljal povratnik Gregor Bajde. Med strelce se je vpisal tudi v drugem polčasu, ko sta bila uspešna še mlada branilca, 18-letni Nino Milić in tri leta starejši Dušan Stojinović.

Tabor se je v Radencih meril s slovaškim prvoligašem Skalice. Trener Dušan Kosić je dvoboj začel z enajsterico Koprivec, Iscaye, Briški, Ufongoe, Ovsenek, Kljun, Korošec, Zeljković, Tolić, Čakš in DaSilva, Sežančani pa so izgubili z 2:3. Za Kraševce sta zadela v polno soigralca Tom Alen Tolić in Tom Kljun.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor : Partizani Tirana (Alb/1) 1:1 Brnić 30. 6. Rače (Slo/3) : Maribor 1:7 Vipotnik 2, Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki, Antolin

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 1:0 Kotnik 3. 7. Koper - Dekani (Slo/2) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija : Šibenik (Hrv/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 T. Cipot 1. 7. Floridsdorfer (Avt/2) : Mura 2:4 Šroler, Daku, Majić, Shabanhaxhaj

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo : Čukarički (Srb/1) 2:1 G. Trdin, Maružin 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 1:1 Trontelj 8. 7. Bravo - Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Perc 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) : Domžale 1:4 Schoissengeyr, Vuk, Saitoski, Topalović 9. 7. Aluminij (Slo/2) - Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje : Gorica (Hrv/1) 2:1 Iličić, Ikwuemesi 2. 7. Celje : Bistrica (Slo/2) 4:0 Bajde 2, Milić, Stojinović 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje - Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje - Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje - Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor : Gorica (Slo/1) 0:0 / 2. 7. Tabor : Skalice (Slk/1) 2:3 Tolić, Kljun 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica