NZS s finančno stimulacijo za minute, namenjene mladim

Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo tudi v prihajajoči sezoni prve in druge lige zagotavljala finančne stimulacije za minute, ki so jih na igrišču preživeli mladi slovenski nogometaši, izvršni odbor NZS pa je sprejel sklep, ki klube spodbuja k še večjemu vključevanju večjega števila mladih slovenskih nogometašev, so sporočili z NZS.

"Če bodo klubi v Prvi ligi Telemach želeli računati na finančno spodbudo za vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev, bo v sezoni 2022/23 vsako tekmo kluba v 1. SNL moral začeti vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, v kadru za posamezno tekmo pa bo moralo biti vključenih najmanj osem doma vzgojenih igralcev, ki na dan tekme izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, vsaj štiri izmed teh pa bodo morali biti vzgojeni v trenutnem klubu," so pojasnili pri NZS.

"Doma vzgojeni igralec je igralec, ki je bil med 15. letom starosti ali ob začetku sezone, v kateri je dopolnil 15 let, in 21. letom starosti ali pred koncem sezone, v kateri je dopolnil 21 let, in ne glede na njegovo državljanstvo in starost, v svojem trenutnem klubu (t. i. 'club-trained' igralec) ali drugem slovenskem klubu (t. i. 'association-trained' igralec) neprekinjeno ali prekinjeno registriran za obdobje najmanj treh tekmovalnih sezon ali 36 mesecev," so dodali.

NZS bo za to med klube 1. SNL razdelila 100.000 evrov, klub pa bo moral pogoje izpolnjevati skozi celotno sezono.

V 2. SNL pa bodo med klube razdelili 200.000 evrov, pri čemer bo moral vsako tekmo začeti en igralec, ki ima pravico nastopa za reprezentanco do 21 let in en igralec s pravico nastopa za reprezentanco do 20 let, v ekipo za posamezno tekmo pa bo moralo biti vključenih najmanj deset doma vzgojenih igralcev, od tega najmanj pet vzgojenih v trenutnem klubu.

Kot pa pravijo pri NZS, pri kateri so s tovrstnimi stimulacijami začeli leta 2019 in doslej razdelili več kot milijon evrov, še niso končali z novimi ukrepi, ki bi zagotovili večji delež slovenskih nogometašev v udarnih enajstericah. "Slovenska krovna nogometna organizacija bo namreč med klube, ne glede na rang tekmovanja, razdelila še skupno največ 170.000 evrov za delo z mladimi, perspektivnimi igralci, ki so vpoklicani in se udeležijo reprezentančnih aktivnosti A, U21, U19 ter U17 reprezentance," so zapisali pri krovni zvezi.

Ta si želi s temi ukrepi "zagotoviti dolgoročno vzdržnost članskih ekip klubov, ki tekmujejo na najvišji ravni, spodbuditi sistematičen in strateško usmerjen razvoj mladih igralcev v profesionalnih klubih, posledično pa doseči povečanje nabora mladih igralcev, ki kandidirajo za nastop v reprezentančnih selekcijah in nenazadnje dvig kakovosti slovenskega reprezentančnega nogometa".