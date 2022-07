Novi trener članske ekipe PSG bo postal Christophe Galtier, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Galtier, ki je zamenjal Mauricia Pochettina, je podpisal dvoletno pogodbo. PSG naj bi ga predstavil v torek.

Christophe Galtier will be announced as new Paris Saint-Germain manager tomorrow. Full agreement completed and he’s now set to be unveiled. 🚨🔵🔴 #PSG



Press conference already scheduled to present Galtier.