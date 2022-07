Angleški nogometni klub Liverpool je danes sporočil, da je podaljšal sodelovanje z egipčanskim zvezdnikom Mohamedom Salahom in tako končal namigovanja, da naj bi se nogometaš v prestopnem roku preselil drugam. V klubu niso izdali ne dolžine podaljšanja ne finančnih podrobnosti, sporočili so le, da gre za "dolgoročno pogodbo". Otoški mediji namigujejo, da je pogodba podpisana do leta 2025, Salah pa je z njo postal najbolje plačani nogometaš v zgodovini kluba.

"Odlično se počutim, to je lep dan za vse nas. Vem, da je trajalo nekaj časa, a zdaj je vse urejeno in lahko se osredotočimo na to, kar nas čaka v prihodnosti. Lani smo bili blizu štirim lovorikam, žal smo v zadnjem tednu izgubili dve. Mislim, da se lahko tudi v prihodnje borimo za vse možne naslove, imamo okrepitve, imamo vizijo in trdo delamo," je za klubsko stran dejal Mohamed Salah.

Egipčan, ki je nedavno dopolnil 30 let, je navijačem obljubil, da še ne bo konec obdobja osvajanja srebrnine. "Sporočam vam, da bomo dali vse od sebe, da bomo dobili še več lovorik. Vi pa bodite z nami, nas spodbujajte in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo. Doslej sem užival v tem klubu in upam, da bo tako tudi naprej," je sporočil Afričan.

V tem prestopnem roku je sicer Salah izgubil pomembnega soigralca, saj se je Sadio Mane preselil k münchenskemu Bayernu.