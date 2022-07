Hrvat zamenjal Koper za Poljsko, Inter pripeljal naslednika Handanovića

Na nogometni tržnici je v teh dneh še posebej vroče. Portugalski vezist Vitinha se je v četrtek pridružil francoskemu prvaku PSG, milanski Inter pa je pripeljal kamerunskega vratarja Andreja Onanaja, ki bi lahko med vratnicama italijanskega velikana nasledil kapetana Samirja Handanovića, in Armenca Henrikha Mhitarjana. Nemški vratar Ortega se seli v Manchester City, brazilski reprezentant Richarlison pa bo okrepil Tottenham. Koper je zapustil Hrvat Ivan Borna Jelić Balta in se preselil na Poljsko.

Milanski Inter je danes podpisal pogodbi o sodelovanju s kamerunskim vratarjem Andrejem Onanajem in nekdanjim armenskim reprezentantom Henrikhom Mhitarjanom, ki sta prišla v Milano kot prosta igralca po izteku njunih pogodb z Ajaxom oziroma Romo. Onana je bil imenovan za naslednika 37-letnega Slovenca Samirja Handanovića, ki je v Interju od 2012.

Šestindvajsetletni Onana je podpisal petletno pogodbo z Interjem, potem ko ni veliko igral, odkar so mu pred enim letom izrekli devetmesečno prepoved nastopa zaradi dopinga.

Nekdanji armenski reprezentant Mhitarjan prihaja k Interju z dvoletno pogodbo, ki mu bo menda prinesla 4,5 milijona evrov na sezono. Pri Romi je igral tri leta, v prejšnji sezoni pa je pod vodstvom Joseja Mourinha osvojil krstno izvedbo konferenčne lige. Triintridesetletnik je igral za Arsenal, Borussio Dortmund ter Manchester United, s katerim je osvojil evropsko ligo in angleški ligaški pokal. S Šahtarjem iz Donecka je med letoma 2011 in 2013 osvojil tudi tri zaporedne zmage v ukrajinskem prvenstvu in pokalu.

Henrikh Mhitarjan je prišel na San Siro. Foto: Reuters

Obe pogodbi sta bili navedeni med dokončanimi prestopi na spletni strani italijanskega elitnega nogometnega prvenstva serie A, s čimer sta postala dogovora uradna, čeprav Inter ni uradno objavil njunih prihodov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Inter je bil aktiven v poletnem prestopnem roku, ki se je v Italiji uradno začel v petek. Pripeljali so Romeluja Lukakuja in Kristjana Asllanija, ki bosta igrala v Milanu kot posojena igralca Chelseaja oziroma Empolija.

Prav tako se dogovarjajo, da bi pripeljali še enega prostega igralca, in sicer Paula Dybalo, ki ga je Juventus odpustil, potem ko mu niso želeli podaljšati pogodbe.

Koper ostal brez Hrvata, ki mu je lani zagotovil obstanek

Koprčani so si lani zagotovili obstanek v prvi ligi "pet minut pred dvanajsto", odločilni zadetek za poraz z 2:3, s katerim so kanarčki ohranili prednost s prve tekme dodatnih kvalifikacij v Novem mestu (2:0), je dosegel prav Ivan Borna Jelić Balta.

Hrvaški zvezni igralec se je po sezoni 2021/22, v kateri so Koprčani blesteli, osvojili drugo mesto in slovensko pokalno lovoriko, odpravil drugam. Sprejel je ponudbo poljskega kluba Wisla Krakov in z njim sklenil dveletno pogodbo.

Marseille ostal brez trenerja

Jorge Sampaoli je na SP 2018 vodil Argentino. Foto: Reuters Argentinski nogometni strateg Jorge Sampaoli se je odločil, da ne bo več trener francoskega prvoligaša Marseilla. Vzrok so razlike pri dojemanju ciljev in poti do njih med vodstvom kluba in trenerjem.

Sampaoli je sicer krmilo ekipe z Velodroma prevzel marca lani, Marseille je v prejšnji sezoni popeljal do drugega mesta v francoski ligi. Maja je vodstvu kluba sporočil zahteve glede okrepitev in predstavil svoje načrte za prihodnje sodelovanje. Danes pa je prek družbenih omrežij sporočil, da ne najde skupnega jezika s klubom.

"Moj ritem in cilji se razlikujejo od tistih, ki jih imajo direktorji kluba. Zadnja sezona je bila izredna, bilo mi je v veliko veselje sodelovati z vami," je sporočil Argentinec.

Odzvali so se tudi v klubu in sporočili, da so sodelovanje po 16 mesecih sporazumno končali.

Portugalec iz Porta na Park princev

Portugalski vezist Vitinha je s klubom iz francoske prestolnice podpisal petletno pogodbo.

Vitinha je leta 2020 debitiral za prvo ekipo Porta, nato pa je bil v sezoni 2020/21 kot posojeni igralec član angleškega prvoligaša Wolverhampton Wanderers.

Vezist, ki je trikrat igral za Portugalsko, se je lani poleti vrnil v Porto, zbral 47 nastopov in klubu pomagal do dvojne domače lovorike, naslova ligaškega prvaka in ligaškega pokala.

Nemški vratar Ortega podpisal za Manchester City

Stefan Ortega, dozdajšnji vratar nemške Arminie Bielefeld, je novi član angleškega nogometnega prvaka Manchester Cityja, v katerega je prestopil kot prost igralec. Ortega bo v ekipi rezerva Brazilcu Edersonu, na rezervni klopi pa bo zamenjal Američana Zacka Steffena, ki ga bo klub posodil Middlesbroughu, da bi pred SP branil na čim več tekmah.

"Pridružitev tako dobri ekipi so bile moje sanje. Upam, da bom dobil čim več priložnosti, verjamem, da ekipi lahko pomagam," je izjavo ob podpisu pogodbe 29-letnega Ortege povzel AFP.

"Podpisali smo pogodbo z vratarjem, ki ima bogate izkušnje in nam bo pomagal pri iskanju novih trofej," pa trdijo pri Cityju, ki naj bi v naslednjih dneh podpisal pogodbo tudi z angleškim reprezentantom Kalvinom Phillipsom, za prestop iz Leedsa naj bi se že dogovorili.

Prva okrepitev za ekipo Pepa Guardiole v poletnem prestopnem roku je bil norveški zvezdnik Erling Haaland.

Brazilski reprezentant Richarlison se iz Evertona za naslednjih pet let seli v Tottenham. Londončani bodo zanj plačali 50 milijonov funtov (58 milijonov evrov) odškodnine. Foto: Reuters

Richarlison iz Evertona v Tottenham

Nogometaši Tottenhama, ki bodo v naslednji sezoni igrali v ligi prvakov, so dobili še četrto okrepitev v poletnem prestopnem roku. Petletno pogodbo z londonskim klubom je podpisal brazilski reprezentant Richarlison, ki je prestopil iz Evertona. Londončani bodo zanj plačali 50 milijonov funtov (58 milijonov evrov) odškodnine.

Richarlison je v 152 nastopih za klub iz Liverpoola, v katerega je leta 2018 prestopil iz Watforda, dosegel 53 golov, šest v zadnjih devetih nastopih, ki so bili v boju za obstanek izredno pomembni.

Everton je sicer v zadnjih treh letih pridelal kar 372 milijonov funtov (433 milijonov evrov) izgube.

Pred Richarlisonom so se Tottenhamu, ekipi italijanskega strokovnjaka Antonia Conteja, pridružili še Hrvat Ivan Perišić, reprezentant Malija Yves Bissouma in vratar Fraser Forster.

Tolisso se je vrnil v Lyon

Francoski nogometni reprezentant Corentin Tolisso se kot prost igralec iz münchenskega Bayerna vrača v Lyon, s katerim je podpisal petletno pogodbo. Že pred njim je klub v ekipo iz londonskega Arsenala vrnil tudi Alexandra Lacazetta, za oba skupaj je leta 2017 iztržil skoraj 100 milijonov evrov, nazaj pa ju je dobil zastonj.

