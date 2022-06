Velika prelomnica v karieri Josipa Iličića

V zadnjih letih, zaznamovanih z epidemijo novega koronavirusa, je Josip Iličić skrbel tako za ponosne, veličastne trenutke, s katerimi je pisal zgodovino nogometa, kot tudi tiste manj prijetne, ko je padel v brezno psihičnih težav, s katerimi je imel v preteklosti že opravka, in opozarjal svet, kako krhko je lahko ugodje vrhunskega nogometaša, ki ga obkrožajo slava, izjemna konkurenca in sanjski prejemki.

Konec maja posijal nov žarek upanja

V prejšnji sezoni je z Atalanto ostal brez izločilnega dela lige prvakov, nato pa ga klub zaradi psihičnih težav v začetku leta 2022 ni prijavil za evropska tekmovanja, ko je klub iz Bergama nastopal v ligi Europa. Foto: Reuters Njegov primer, zaradi katerega je bil v koledarskem letu 2022 bolj kot ne odsoten z igrišč, navijači pa so zanj stiskali pesti, da se čim prej vrne tja, kjer je znal osvajati srca in z mojstrovinami širil krog iskrenih simpatizerjev, daje vedeti, kako na nogometaše prežijo številne ovire. Spomladi se mu ni uspelo vrniti.

Trener Atalante Gian Piero Gasperini ga je čakal, soigralci so bili z njim tako v dobrih kot težkih trenutkih, 21. maja, ko se je po skoraj petih mesecih odsotnosti končno vrnil na igrišče in ob čustvenih ovacijah presrečnih navijačev v Bergamu odigral osem minut proti Empoliju (gostje iz Toskane so po zaslugi zadetka slovenskega reprezentanta Lea Štulca zmagali z 1:0), pa je za Iličićevo kariero posijal nov žarek upanja. Upanja, da bi se lahko izkušeni Kranjčan, ki je star 34 let, vrnil v formo, ko je predstavljal enega najbolj vročih nogometašev Evrope.

Velika konkurenca pri Atalanti in skrb za igralne minute

V prejšnji sezoni je zatresel tudi mrežo angleškemu velikanu Manchester Unitedu. Foto: Guliverimage Iličić je z naskokom najboljši nogometaš v polju, za kar ga lahko Slovenija občuduje v zadnjem desetletju, a mu pri Atalanti, če se ne bi vrnil v formo, ki ga je krasila nekoč, vseeno grozi krčevit boj za minute. Moštvo iz Bergama brez pomoči Iličića ni znalo zadržati visokega položaja v serie A in je po osmem mestu v sezoni 2021/22 ostalo ne le brez lige prvakov, temveč vsakršnih evropskih dokazovanj.

V zvezni vrsti in napadu ne manjka neizprosne konkurence. Kandidatov, ki bi želeli nastopati od prve minute, hkrati pa nosijo državne drese številnih nogometnih velesil, je ogromno. V morju takšnih soigralcev bi lahko Iličić potegnil krajšo, zato se zdi scenarij, ki ga omenja več italijanskih medijev, vse bolj verjeten. Omenja se namreč možnost selitve.

Nekdanji sodelavec ga vabi v Bologno

Bologno vodi nekdanji zvezdnik srbskega nogometa Siniša Mihajlović, ki je leta 2019 prebolel levkemijo. Foto: Reuters Snubcev, ki bi sprejeli Kranjčana, je več, največ možnosti za sklenitev sodelovanja pa se pripisuje Bologni. Zakaj ravno njej? Odgovor bi lahko predstavljal 56-letni Italijan Giovanni Sartori. Nekdanji italijanski nogometaš je poleti po osmih letih, ko je bil tehnični direktor Atalante, zapustil Lombardijo in se odpravil k Bologni, kjer opravlja vlogo športnega direktorja in skrbi za kadrovsko politiko.

Odlično pozna Iličića, s katerim je pri Atalanti sodeloval pet let, in je prepričan, da bi Jojo, če bi se uspešno vrnil na igrišča, predstavljal dodano vrednost za ekipo, ki jo vodi srbski strateg Siniša Mihajlović. Iličić bi tako v napadu sodeloval z avstrijskim reprezentantom Markom Arnautovićem, s katerim bi lahko predstavljala strah in trepet obrambam tekmecev v serie A.

Izjemen dosežek v serie A

Bologna bi tako lahko Iličiću zagotavljala minute, ki se pri Atalanti ne zdijo samoumevne, zlasti po vseh pripetijah, zaradi katerih je Slovenec ostajal brez dokazovanja na zelenicah. Iličić je sicer dolgoletni simbol serie A. Lahko se pohvali z edinstvenim rekordom, saj je edini nogometaš, ki se je v zadnjem desetletju v vsaki sezoni vpisal med strelce (v dresih Palerma, Fiorentine in Atalante).

Strelski izkupiček Josipa Iličića, odkar igra v Italiji:

Sezona Klub Nastopi Zadetki 2010/11 Palermo 39 8 2011/12 Palermo 36 6 2012/13 Palermo 32 11 2013/14 Fiorentina 31 6 2014/15 Fiorentina 34 10 2015/16 Fiorentina 37 15 2016/17 Fiorentina 35 6 2017/18 Atalanta 41 15 2018/19 Atalanta 36 13 2019/20 Atalanta 34 21 2020/21 Atalanta 38 7 2021/22 Atalanta 24 4

Če bi nadaljeval kariero pri Bologni, bi se lahko njegov izjemen niz nadaljeval. To pa bi bila tudi prekrasna novica za slovensko nogometno reprezentanco. Iličić je bil najboljši igralec, tako strelec kot tudi asistent, v zadnjih kvalifikacijah za SP 2022, v luči bližajočih se kvalifikacij za Euro 2024 pa bi lahko še povzdignil raven igre Kekove čete, ki se je morala letos brez njega spoprijeti z neugodnimi tekmeci v ligi narodov. In (za zdaj) ostala brez zmage.

V ligi prvakov pisal zgodovino, Milan ni zagrizel v jabolko

Postal je prvi nogometaš, ki je na gostovanju na tekmi izločilnega dela lige prvakov dosegel kar štiri zadetke! Foto: Reuters Pred dobrima dvema letoma, ravno takrat, ko je začel po Evropi besneti novi koronavirus, je spadal Iličić med najbolj vroče evropske nogometaše. Valencii je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov v gosteh 10. marca 2020 zabil kar štiri zadetke! Pisal je zgodovino, saj kaj takšnega na tekmi izločilnega dela lige prvakov na gostovanju ni uspelo še nikomur.

Le nekaj tednov pozneje, ko je covid-19 prekinil nogometno dogajanje, pa je bilo idile konec. Nastopilo je obdobje, polno nihanja, v katerem je Iličić v nadaljevanju še ponavljal izvrstne predstave, ob katerih je prejemal stoječe ovacije, nanizal pa tudi nekaj manj prepričljivih tekem, ko tako trener kot tudi selektor nista mogla biti najbolj zadovoljna z njegovim prispevkom.

Vseeno je bilo zanj ogromno zanimanja, predstavljal je nekaj najboljšega, kar lahko ponudi slovenski nogomet, v svojih vrstah ga je denimo lani želel videti tudi bodoči italijanski prvak Milan, a je rdeče-črne ohladila visoka zahteva Atalante, ki je za Iličića želela iztržiti vsaj osem milijonov evrov. Velikan iz San Sira, eden izmed številnih velikanov, ki so se v zadnjih letih zanimali za usluge Iličića (še Napoli, Lazio, Roma …), ni hotel zagristi v tako drago jabolko.

Atalanto popeljal v neslutene višave

Atalanta je brez Josipa Iličića spomladi v izločilnem delu lige Europa izpadla proti RB Leipzigu Kevina Kampla. Foto: Reuters Kranjčanu bo pogodba s črno-modrimi potekla konec junija 2023, tako da se Atalanti ponuja še zadnja možnost, da bi kaj zaslužila s prodajo 79-kratnega slovenskega reprezentanta (in strelca 16 zadetkov). V italijanskih medijih je zaslediti namigovanja, da bi lahko to poletje z odhodom Iličića tako zaslužila med tremi do petimi milijoni evrov. V Bergamu ima donosno pogodbo, njegova letna plača znaša slaba dva milijona evrov.

Navijači Atalante ga obožujejo, v petih letih, odkar igra za "boginjo", je na 173 nastopih prispeval 60 zadetkov in 44 asistenc! Iličić je pomagal nekdaj povprečni italijanski klub dvigniti v višave, kjer je z všečnim, napadalnim nogometom, polnim zadetkov in njegovih tehnično zahtevnih, malodane spektakularnih vragolij, plenil pozornost do te mere, da se je uvrščal zelo visoko ne le v serie A, ampak tudi v ligi prvakov! Tudi po zaslugi nepredvidljivega Slovenca, ki nosi številko 72.

Predstavlja tisto, kar manjka Bologni za naskok proti vrhu?

Že vrsto let spada med najboljše nogometaše serie A. Foto: Guliverimage Bologna mu pripravlja ponudbo, po kateri bi v prihodnji sezoni nosil njen dres, hkrati pa bi ga čakal položaj v udarni enajsterici. Minute pa so tisto, kar bi nogometaš po tako neposrečeni sezoni, v kateri ni kaj dosti igral, najbolj potreboval. Nato bi imel še možnost podaljšanja pogodbe še za eno sezono. V Italiji vlada prepričanje, da med kluboma ne bi smelo priti do težav pri iskanju dogovora, saj ju povezuje Sartori. Za Iličića naj bi se sicer ogreli še nekateri klubi, denimo Monza in Cremonese, ki zaradi manjših ambicij v očeh Iličića in njegovih zastopnikov verjetno ne bi predstavljali resnejšega dejavnika, a tudi Lecce, povratnik v prvo ligo, ki prihaja z juga Italije, za katerega nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Žan Majer.

Pred Iličićem, ki še zdaleč ni rekel zadnje nogometu, kar dokazuje tudi njegova odločenost in zagrizenost na treningih v zaključku sezone 2021/22, je tako velika prelomnica v karieri. Prelepe italijanske zgodbe je pisal pri Palermu (od 2010 do 2013), Fiorentini (2013-2017) in Atalanti (od 2017 dalje), zdaj pa se spogleduje z možnostjo selitve v Bologno. Med rdeče-modre, ki želijo pod taktirko kanadskega poslovneža Joeyja Saputa napraviti odločilen korak in se končno približati vrhu serie A.

V zadnji sezoni so zasedli 13. mesto. Varno so obstali med elito, za kaj več pa jim je na igrišču vendarle nekaj zmanjkalo. Bi s pomočjo "pravega" Iličića lahko našli tisti manjkajoči delček čudežne formule, s katero bi podirali mejnike?

Kje bo začel priprave?

Klub, ki je največje uspehe dosegal še pred drugo svetovno vojno (kar šest od sedmih naslovov državnega prvaka je osvojil pred letom 1941, nazadnje pa je bila Bologna najboljša v Italiji leta 1964), vabi k sebi Iličića. Zdaj bo vse odvisno od 34-letnega Slovenca, ljubljenca navijačev Atalante.

V državnem dresu je zbral 79 nastopov, prihodnje leto pa čakajo Slovenijo kvalifikacije za EP 2024. Foto: Reuters

Priprave kluba iz Bergama se uradno začnejo čez dva tedna. Se bo takrat nogometaš z izjemnim občutkom za nogometno igro, zaradi katerega navijači na Apeninskem polotoku rade volje polnijo tribune, sploh odpravil na priprave v Dolomite ali ga bo usoda popeljala že drugam? Končna odločitev bi lahko padla že v začetku julija.