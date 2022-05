Prekrasna novica iz Italije, Iličić se je vrnil!

Slovenski nogometni velemojster Josip Iličić bo prvič po štirih mesecih kandidiral za nastop na tekmi serie A. Po težavah, ki so ga v začetku leta oddaljile od igrišč, ko je pogreznil v brezno depresije, je 34-letni Kranjčan ponovno pripravljen na zahteve vrhunskega nogometa. Danes bo kandidiral za nastop na dvoboju zadnjega kroga italijanskega prvenstva med Atalanto in Empolijem, njegove vrnitve na igrišča pa se bo zagotovo zelo razveselil tudi selektor Matjaž Kek.

Na Apeninskem polotoku je konec tedna zelo vroče, saj se odloča o novem (starem) prvaku. AC Milan brani prednost pred mestnim tekmecem Interjem, ki skuša s pomočjo Samirja Handanovića še drugič zapored zasesti italijanski prestol, zelo pa bo zanimivo tudi v boju za sedmo mesto, ki zagotavlja zadnjo evropsko vstopnico. Prinaša nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo, za to mesto pa se potegujeta Fiorentina in Atalanta. Prejšnji in zdajšnji klub Josipa Iličića, enega najbolj prepoznavnih igralcev serie A zadnjega desetletja, ki se v zadnjih mesecih ni pojavljal v ekipi ''boginje''.

Kranjčan je nazadnje igral za Atalanto v začetku januarja, ko je pomagal klubu iz Bergama do visoke zmage s 6:2 nad Udinesejem. Foto: Guliverimage

Zbolel je za depresijo, izpadel iz ekipe, pozabil tudi na evropske izzive, v zadnjih tednih pa se je vrnil k treningom, izboljševal pripravljenost, pri tem pa je bil tako uspešen, da ga je trener Gian Piero Gasperini uvrstil med kandidate za nastop v zadnjem krogu.

Kekova Slovenija bi junija potrebovala pravega Iličića

Junija bo Slovenija v poldrugem tednu odigrala v ligi narodov štiri zelo naporne tekme. Bo Kekovi četi pomagal tudi Iličić? Foto: Guliverimage Na stadionu Gewiss v Bergamu bo gostoval ''slovenski'' Empoli, pri katerem se dokazujeta Iličićeva soigralca iz reprezentance, Petar Stojanović in Leo Štulac. Morda bo 34-letni Gorenjec dočakal nastop, ki bi si ga z zanimanjem ogledal selektor Matjaž Kek. Mariborčan bo v kratkem izbral zasedbo, s katero se bo lotil zahtevnega junijskega izziva, ko bo Slovenija v ligi narodov odigrala kar štiri tekme. Dve s Srbijo, po eno pa s Švedsko oziroma Norveško.

Pomoč Iličića, tistega velemojstra, ki je v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022 prispeval največ zadetkov in podaj ter očaral privržence s številnimi vrhunskimi potezami, bi bila še kako potrebna. Iličić je bil do padca v brezno depresije v dobri formi pri Atalanti, za katero je v tej sezoni na 23 nastopih prispeval štiri zadetke in pet podaj.

Po 9. januarju, ko je pomagal moštvu iz Bergama do ''teniške'' zmage v Vidmu nad Udinesejem (6:2), ni kandidiral za nobeno tekmo, zdaj pa se mu obeta odmeven povratek. Ni jih malo, ki so prepričani, da bi lahko na tej tekmi Iličić tudi pomahal v slovo navijačem Atalante, saj bi lahko v poletnem prestopnem roku zamenjal okolje. Pogodba ga sicer do kluba iz Lombardije veže do junija 2023.