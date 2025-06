Italijanski trener Filippo Inzaghi je Piso zapustil le nekaj tednov po tem, ko jo je popeljal do zgodovinskega napredovanja v prvo ligo, so danes sporočili iz toskanskega kluba. Pisa je v izjavi za javnost zapisala, da so v klubu "soglasno prekinili" Inzaghijevo pogodbo, ki je veljala še dve leti.