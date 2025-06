Zlatko Zahović: Zdravstveno sem šel skozi težko obdobje

"Z govoricami se ne ukvarjam, nisem več v nogometu in vsak dan v medijih, to je moje življenje. Zadnji dve leti sem šel zdravstveno skozi težko obdobje in se mi je pogled na vse popolnoma spremenil," je med drugim v izčrpnem pogovoru za Večerov podkast Večer za vikend dejal nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović, ki je spregovoril o številnih zanimivih temah, še posebej o Mariboru in trenutnem dogajanju v klubu.

Čeprav v nogometnih krogih uradno ni več dejaven, pa je Zlatko Zahović še vedno močno vpet v dogajanje kluba, ki ga je dolgo let vodil kot športni direktor. Štiriinpetdesetletni Štajerec je vedno brez dlake na jeziku, po koncu sezone v 1. SNL pa je med drugim za Večer spregovoril o dogajanju v Mariboru in Ljubljani, kjer so se, kot vse kaže, čeprav uradnih potrditev še ni, odločili za trenerski menjavi.

"Kot bivši reprezentant sem bil verjetno edini ali pa eden redkih, ki je Cesarju in strokovnemu vodstvu želel dobro. Kajti Cesar je odličen fant, sva v dobrih odnosih. To so fantje, ki so prihajali za nami, bil je kapetan reprezentance. Fantom želim vse najboljše, želim, da jim uspe. Menjava me sicer ne preseneča. Družba in nogomet sta v takšni fazi, kjer je po eni strani težko predvidevati, po drugi pa so stvari zelo predvidljive. Kar se dogaja v Mariboru, ni presenečenje," je dejal Zahović.

"Menjava Cesarja? S strokovnega vidika nepotrebna."

Zahovič je med drugim za Večer ponovil, da že od prvega dne, odkar se je klub privatiziral, govori, da si bo novi lastnik Acun Ilicali "naredil hišo tako, kot on želi". "Maribor ni enak kot drugi klubi v Sloveniji. Ne ljudje ne družba. Ampak je, kot je. Lastnika ne krivim za nič. On je lastnik, lahko naredi, kar želi. To je dejstvo, ki ga moramo navijači, Mariborčani, sprejeti. Klub ni več v lasti ljudi, države, ni več društvo, je d. o. o. In naslednji lastnik, ki bo prišel, in enkrat bo, bo naredil enako."

Boštjan Cesar naj bi se poslovil od Ljudskega vrta. Foto: Jure Banfi

O menjavi Cesarja je še dodal: "Čisto s strokovnega vidika je menjava nepotrebna. A lastnik želi uveljaviti svojo vizijo. Kolikor vidim, želi mlade. Vsi govorimo o financah, te ima in bo dal. Ne bo dal. Računovodja ga bo vsak dan poklical, tu smo toliko v minusu, tu toliko. Računovodja bo imel glavno besedo v teh primerih. Če pa gledamo strokovni del, Cesar in strokovno vodstvo so opravili odlično delo. Prišel je v nehvaležnem času, v zahtevno okolje, tudi brez veliko izkušenj. Naredili so dobre stvari," je dejal Zahović.

Spregovoril je tudi o predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu. Maribor je bil finančno zavožen, to je dejstvo. Pomagal jim je rešiti stvari. Kakšni so bili dogovori med turškimi investitorji in predsednikom Uefe? Verjetno je pomagal tudi Cesarju in fantom, da dobijo službo, nič drugega. Stvar je jasna, preprosta, Maribor mu je lahko hvaležen, ni dileme," je prepričan Zahović.

Prestal zahtevno obdobje

Med drugim je za Večer še povedal, da v "pokoju" uživa v življenju v Mariboru, o morebitni vrnitvi v nogomet pa odgovoril: "Vprašanje se ponavlja. Z govoricami se ne ukvarjam, nisem več v nogometu in vsak dan v medijih, to je moje življenje. Zadnji dve leti sem šel zdravstveno skozi težko obdobje in se mi je pogled na vse popolnoma spremenil. Zdaj sem vrhunsko, a te spremeni kot človeka, spremeni pogled na marsikaj. Ne delam več načrtov, uživam. Če se bo kaj zgodilo, se bo. Nisem tisti, ki bi klical. Celo nekaterih ponudb se bojim, ker vem, da je to v meni," je za Večer še dodal Mariborčan.

