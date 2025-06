Gre za nekdanjega angleškega reprezentanta mlajših selekcij do 17 in 19 let, ki je igral za klube, kot so Livingston, Aberdeen, Ipswich, Bristol, Queens Park Rangers, Cardiff in tajsko moštvo PTT Rayong.

Nazadnje je nosil dres škotskega drugoligaša Greenock Morton, pri katerem pa so takoj po pričanju na sodišču z njim prekinili pogodbo zaradi vpletenosti v trgovanje s prepovedanimi mamili, poroča BBC.

Napadalca, ki je šel skozi Arsenalovo mladinsko akademijo ter za topničarje zaigral tudi v članski vrsti na petih tekmah, so aretirali septembra na njegovem domu v Gourocku blizu Glasgowa zaradi suma, da je organiziral mrežo, prek katere je želel na Otok pretihotapiti kar 60 kilogramov indijske konoplje.

Odvetnik obsojenca je priznal, da je oče dveh otrok storil "katastrofalno napako v presoji", potem ko je zašel v finančne težave. Foto: Guliverimage Konopljo sta v skupno štirih kovčkih v državo pripeljali dve ženski, ki ju je rekrutiral Emmanuel-Thomas. Šlo je za njegovo dekle in njeno prijateljico. Drogo sta pretihotapili prek letališča na letu iz tajske prestolnice Bangkok prek Dubaja. Potovali sta v poslovnem razredu.

Uporabil je svoj vpliv profesionalnega nogometaša

Tožilstvo je Emmanuel-Thomasu očitalo, da je uporabil svoj "vpliv profesionalnega nogometaša" in ženski prelisičil, tako da jima je ponudil potovanje na Tajsko s plačanimi stroški ter 2.500 funtov (tri tisoč evrov) v gotovini. Organizator pa naj bi od neznane osebe prejel pet tisoč funtov (šest tisoč evrov) za uspešen posel.

Na prejšnji obravnavi je bilo slišati, da sta ženski, ki sta bili spoznani za nedolžni, verjeli, da uvažata zlato.

Katastrofalna napaka v presoji

Odvetnik obsojenca je priznal, da je oče dveh otrok storil "katastrofalno napako v presoji", potem ko je zašel v finančne težave.

Sodnik Alexander Mills je ob izreku štiriletne kazni za BBC dejal: "Zaradi lastnih dejanj ne boste več znani po igranju profesionalnega nogometa. Poznani boste kot kriminalec, profesionalni nogometaš, ki je vse zavrgel."