Prvi mož Kopra razkril, zakaj je Josip Iličić postal kanarček

Na Obali niso bili najbolj zadovoljni, ko je ples kroglic v Nyonu v torek združil Koper z "nekdanjimi brati" iz Sarajeva. "Glede na to, da smo bili nosilci na žrebu, smo dobili najtežjega izmed štirih možnih tekmecev," je zavzdihnil predsednik Ante Guberac in priznal, da Koper pri plesu kroglic, ki mu je za tekmeca podal predstavnika Bosne in Hercegovine Željezničar, ni imel pretirane sreče.

Koper bo po treh letih znova nastopil v Evropi. Foto: Aleš Fevžer "A kaj bi … Možnosti za napredovanje so ne glede na vse še vedno 50:50. Verjamem v naše fante. Vseeno mislim, da bomo mi tisti, ki bomo napredovali," ostaja optimist, ko odšteva dneve do 10. julija. Takrat bodo Koprčani gostovali v vročem Sarajevu.

Mudili se bodo na legendarnem stadionu Grbavica. "Tam sem si že ogledal tekmo. Bilo je pred leti, ko je tam gostoval Borac, za katerega je igral moj sin Ivica. Borac je takrat izgubil. Upam, da bo zdaj Grbavica bolj srečna za našo družino," se je nasmejal prvi mož koprskega kluba. Njegov optimizem krepi spoznanje, kako je trener Slaviša Stojanović v karieri prestal že ogromno tako pomembnih tekem, to pa še bolj velja za novopečenega kanarčka Josipa Iličića, ki je dvignil že tako visoko nogometno temperaturo na Obali.

Upajo, da jim bo Uefa uresničila ogromno željo

Takšna je bila tribuna z navijači Željezničarja pred dobrim desetletjem v Ljudskem vrtu, ko je klub iz Sarajeva v Evropi gostoval pri Mariboru. Foto: Aleš Fevžer Prepričan je, da bo Kopru še kako prav prišel podatek, da bo povratno srečanje igral na domači zelenici. "Če bi v Sarajevu kaj zafrknili, bi lahko to popravili doma. Pričakujem dobro vzdušje na obeh tekmah, delamo pa vse na tem, da bi pravočasno stopili v stik z Uefo in izvedeli, kaj vse moramo narediti, da bi lahko na tekmi z Željezničarjem odprli tudi montažni tribuni. Na ta račun bi lahko sprejeli vsaj še tisoč dodatnih gledalcev," ga zanima, katere pogoje bo treba izpolniti.

Pričakuje veliko gostujočih navijačev. "Željo ima tradicijo. V Jugoslaviji je bil po tradiciji in navijačih takoj za štirimi največjimi klubi. Ima tudi ogromno navijačev v Sloveniji," napoveduje za 17. julij, ko se bo v Kopru odločalo o potniku v 2. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, ta se bo nato spopadel z norveškim Vikingom, spektakel na Bonifiki.

Iličić? Pred korono je bil takoj za Ronaldom in Messijem.

"Koper je nogometno mesto, navijači si zaslužijo všečno igro in dobre rezultate. Upam, da bomo vsi skupaj uživali," sporoča novopečeni kanarček Josip Iličić. Foto: FC Koper Za to, da bo tekma še večji spektakel, bi lahko poskrbel najbolj odmeven poletni novinec Josip Iličić. Ta se po dolgih letih vrača v Koper, kjer je v dresu takratne Bonifike že nabiral zgodnje korake v članskem nogometu. "Veseli me novo, a tudi znano okolje, tu sem naredil prve korake v članskem nogometu. Koper je nogometno mesto, navijači si zaslužijo všečno igro in dobre rezultate. Upam, da bomo vsi skupaj uživali," je 37-letni velikan slovenskega nogometa, eden najboljših, kar jih ima Slovenija v tem stoletju, povedal ob sklenitvi dogovora za enoletno sodelovanje s Koprom.

"Škoda, da ga je korona ustavila. Takrat je pri najboljših močeh. Vprašanje je, kje bi vse še igral, če bi takrat nadaljeval v svojem slogu. Pred korono je blestel, bil je najbolj atraktiven nogometaš takoj za Ronaldom in Messijem," se Guberac spominja obdobja, ko je Iličić izstopal v dresu Atalante, na povratni tekmi osmine finala lige prvakov na Mestalli v Valencii pa dosegel neverjetne štiri zadetke in podrl kup rekordov. A tako je bilo pred petimi leti.

Pozneje je Iličić kar nekaj časa počival in izgubil stik z vrhunskim nogometom, nato pa se vrnil v domovino, kjer je pri Mariboru blestel do te mere, da si je znova pridobil zaupanje selektorja Matjaža Keka in zaigral na Euru 2024, po stresni sezoni 2024/25, v kateri z Mariborom ni osvojil nobene lovorike, pa vijolice z njim niso podaljšale sodelovanja.

"Največji razlog, da je prišel k nam, je Stojanović"

Slaviša Stojanović je v karieri že sodeloval z Josipom Iličićem v slovenski izbrani vrsti. Foto: Aleš Fevžer Iličić želi pri 37 letih še vztrajati na igrišču, Koper pa je z navdušenjem sporočil, da ga je privabil v svoje okolje. "Priključil se je ekipi in prišel v dobrem stanju. Poškodbo je že saniral, zdaj bo pravi. Jojo ima pri nas v klubu tudi svojo generacijo, denimo Nika Omladiča, tako da je na treningih veliko smeha. Vzdušje je fantastično, kar je lepo slišati. Če bo Jojo ostal zdrav, bo Koper z njim veliko boljši. Samo da ostane zdrav," ima predsednika Kopra le eno željo – da Iličić ne bo imel resnejših zdravstvenih težav, ampak bo lahko na igrišču pokazal tisto, s čimer je slovel vsa ta leta. To pa je vrhunski nogomet, poln potez, ki vabijo navijače na stadion.

Kje pa tiči skrivnost, da je Iličić izbral ravno ponudbo Kopra? "Največji razlog, da je Jojo prišel k nam, je Slaviša Stojanović. Naš trener. Poznata se, v karieri sta že sodelovala. Josipu odgovarja njegov slog igre in treningov. Največji razlog, da smo lahko podpisali pogodbo z Iličićem, je nedvomno Slaviša," je izpostavil trenerja Kopra, ki je prevzel odgovorni položaj sredi spomladanskega dela zadnje sezone, nato pa s kanarčki navduševal v 1. SNL in Koper povzdignil na tretje mesto. Pri tem sploh ni doživel nobenega poraza, če pa bi šteli samo izkupiček v obdobju, ko je Stojanović vodil Koper, bi bili kanarčki z naskokom prvaki 1. SNL.

Proračun Kopra neprimerno nižji od Celja, Maribora in Olimpije

Glede na to, da bo lahko zdaj nekdanji selektor Slovenije Slaviša Stojanović s Koprom opravil polne priprave, hkrati pa bo računal še na tako izkušenega in kakovostnega igralca, kot je Josip Iličić, bi lahko iz koprskega kluba slišali tudi napovedi o tem, da jih v novi sezoni zanima naslov državnega prvaka?

Lani je uresničil otroško željo in s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju. Leto dni pozneje je oblekel dres Kopra. Foto: Reuters

"Ni logično, da bi to rekel. Ni resno. Ker poleg nas je tu še Celje, ki ima proračun 13 milijonov evrov, Turki so vložili veliko v Maribor, tudi Olimpija je dvignila proračun z osem na deset milijonov evrov. Težko jim konkuriramo s svojim proračunom, ki znaša tri milijone evrov," je poudaril ogromno razliko, zaradi katere morajo Koprčani konkurirati na drugačen način.

Tako že kar nekaj časa kakovostno polnijo kader z dobrim skavtingom. "Dobro delamo z njim. Imamo nadpovprečno visok odstotek igralcev, s katerimi smo zadeli v polno. Mnogi pridejo k nam kot anonimneži, iz nižjih tujih lig, kjer igrajo za 'smešen' denar, nato pa jih v Kopru naredimo boljše," upa, da bo Koper uspešno nadaljeval posel, pri katerem je zelo uspešen. To pa je odkrivanje nogometašev, ki jih lahko pripeljejo za manjši znesek in z njimi mešajo štrene najboljšim slovenskim klubom, ki imajo bistveno večje proračune. "Če bi pripeljali Slavišo že prej, že na začetku spomladanskega dela, bi bila lahko celo prvaki. Vse bi prehiteli," mu je po svoje žal, da se ni odločil za trenersko menjavo že prej.

Če bi upoštevali le obdobje, ko je Slaviša Stojanović postal trener Kopra, zgodilo se je tik pred 27. krogom 1. SNL, bi kanarčki osvojili naslov prvaka! Kanarčke, ki so nato odigrali še zaostalo tekmo 25. kroga s Celjani, je na 11 tekmah popeljal do kar 25 točk! Drugi bi bili Celjani (22 točk na 11 tekmah), tretja Olimpija (17 točk na desetih tekmah), četrti Maribor (16 točk na desetih tekmah), prepričljivo zadnja pa Mura (dve točki na desetih tekmah). Foto: Aleš Fevžer

V sezono 2025/26, ki jo bo Koper začel v Sarajevu, tako kanarčki vstopajo z zdaj že standardnim ciljem. To pa je Evropa. "Ali na prvenstvu ali pa pokalu, vseeno. Želimo le, da se znova uvrstimo v Evropo. To je naš moto," je poudaril gradbeni mogotec, ki komaj čaka novo sezono. Kot prvo bo napel vse moči, da bi lahko evropski spektakel ob gostovanju Željezničarja 17. julija potekal tudi pred odprtima montažnima tribunama.