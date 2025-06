Pari 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo: Paksi (Mad)/CRF Cluj (Rom) - Maribor (Slo)

Viking Stavanger (Nor) - Željezničar (BiH)/Koper (Slo)

Birkirkara (Mal)/Petrocub (Mol) - Sabah (Aze)/Celje (Slo)*

Olimpija (Slo)/Kairat (Kaz)* - FCSB (Rom)/Club Inter d'Escaldes (And)*



* - poraženec dvoboja

Evropska nogometna zveza (Uefa) je pred žrebom že tradicionalno razdelila udeležence v več skupin in s tem skrčila seznam mogočih tekmecev.

S kom Olimpija in Celje, če bosta neuspešna?

V žrebu za drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo je sodelovala tudi ljubljanska Olimpija. Če bi namreč slovenski prvak v uvodu evropske sezone ostal praznih rok proti prvaku Kazahstana Kairatu, bi pot nadaljeval v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, s tem pa bi Ljubljančanom grozil črni scenarij, da bi lahko evropsko sezono v primeru dveh neuspehov sklenili zgolj po štirih tekmah.

Če bi trener Olimpije Jorge Simao v evropski uverturi priznal premoč Kairatu, bi zmaji skoraj zagotovo nadaljevali evropsko pot proti veliko lažjem tekmecu, prvaku Andore. Foto: Aleš Fevžer

Če bi zmaji resnično izpadli proti Kairatu, bi jih čakal popravni izpit v konferenčni ligi. V 2. krogu kvalifikacij bi se pomerili s slabšim iz dvoboja med prvakoma Romunije in Andore, kar bi bil skoraj zagotovo skromni Inter Club d'Escaldes.

Celjane bi v primeru neuspeha proti Sabahu čakal zmagovalec malteško-moldavskega dvoboja. Foto: Aleš Fevžer

Na žrebu je bil prisoten tudi NK Celje. Če bo izpadel v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, bo namreč evropsko pot nadaljeval v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Rierovo četo v uvodnem evropskem nastopu čaka tekmec iz Azerbajdžana (Sabah).

Če bi slovenski pokalni zmagovalci izpadli, bi jih v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čakal boljši iz obračuna med malteško Birkirkaro in moldavskim Petrocubom.

Maribor z evropskim krvnikom iz leta 2022?

Mariboru se je pred žrebom nasmihal obračun s kar nekaj klubi, s katerimi se je že pomeril v Evropi. Imenitne spomine ima na Hapoel Beer-Sheva, ki ga je premagal v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov leta 2017. V Izraelu je izgubil z 1:2, v Ljudskem vrtu pa – odločilni zadetek je dosegel Mitja Viler, takrat je še veljalo pravilo zadetkov v gosteh – zmagal z 1:0 in napredoval v skupinski del lige prvakov. Še tretjič in za zdaj zadnjič v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega kluba.

Tako so Mariborčani pred osmimi leti proslavljali zmago nad Hapoelom iz Beer-Sheve in preboj med evropsko elito. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Leta 2016 je Maribor v Evropi po hudem boju izločil Levski iz Sofije (0:0 v Maribor in 1:1 v Bolgariji), leta 2021 so vijolice izločile armenski Urartu (1:0 in 1:0), edini neuspeh izmed mogočih kandidatov za letošnjega tekmeca v Evropi pa so doživeli proti romunskemu Cluju, ko so leta 2022 nesrečno, v zadnji minuti je dosegel evrogol s škarjicami nekdanji nogometaš Zavrča, Aluminija in Celja Hrvat Lovro Cvek, izpadli v kvalifikacijah za konferenčno ligo (0:0 in 0:1).

To je bil velik udarec za mariborski klub, ki je tako kot slovenski prvak v kvalifikacijah zapravil kar tri zaključne žogice za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Na dvoboju v Romuniji ga je vodil Hrvat Damir Krznar. Premagal ga je nekdanji romunski zvezdnik Dan Petrescu, ki je še vedno prvi trener Cluja.

Cluj je leta 2022 zaprl Mariboru vrata dolge evropske jeseni. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Žreb je poskrbel, da bi se lahko Maribor v Evropi vrnil prav na prizorišče nesreče v Cluj. Slovenski podprvak bo namreč evropsko sezono začel v gosteh pri zmagovalcu madžarsko-romunskega obračuna med Paksijem in CFR Clujom.

Kanarčki na sever Evrope?

Ko je David Brekalo lani zapustil Norveško, je poskrbel za najdražji prestop v zgodovini Vikinga. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Koper se v Evropi ni pomeril še z nobenim morebitnim tekmecem. So pa kanarčki nazadnje v Evropi preskočili stopničko leta 2015, ko so bili boljši od predstavnika Islandije Vikingurja iz Reykjavika. Letos se jim ponuja možnost, da bi, če bi izločili Željezničar, v drugem krogu kvalifikacij zaigrali proti še enemu klubu, ki prihaja s severa Evrope.

To bi bil norveški Viking Stavanger, pri katerem sta še nedavno nastopala slovenska legionarja slovenski reprezentant David Brekalo in novopečeni branilec Olimpije Jošt Urbančič.