Nogometaši Celja so bili v prejšnji sezoni pod vodstvom Alberta Riere eno največjih pozitivnih presenečenj, saj so se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige. Slovenski pokalni zmagovalci ambiciozno vstopajo tudi v sezono 2025/26, ki jo bodo začeli v kvalifikacijah za ligo Europa. Žreb jim je v prvem krogu namenil azerbajdžanskega tekmeca Sabah.

Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Sabah (Aze) - Celje (Slo)

Šahtar Doneck (Ukr) - Ilves Tampere (Fin)

Šerif Tiraspol (Mol) - Prishtina (Kos)

Spartak Trnava (Slk) - BK Häcken (Šve)

Legia Varšava (Pol) - Aktobe (Kaz)

Levski Sofija (Bol) - Hapoel Beer-Sheva (Izr)

AEK Larnaka (Cip) - Partizan Beograd (Srb)

Paksi (Mad) - CFR 1907 Cluj (Rom)



Prvi kvalifikacijski krog bo 10. in 17. julija, drugi krog bo 25. in 31. julija, tretji 7. in 14. avgusta, "play-off" pa 21. in 28. avgusta.

Nogometaši Celja imajo v uvodnem evropskem dejanju v sezoni 2025/26 status nosilcev. Če jim bo spodletelo v kvalifikacijah za ligo Europa, bodo imeli možnost popravnega izpita v konferenčni ligi. Izbranci Alberta Riere, ki bo v novo sezono vstopil s spremenjenim igralskim kadrom, saj se rubriki odhodov in prihodov v tej sezoni ekspresno polnita, v tujino pa vleče tudi kapetana Žana Karničnika, želijo v tej sezoni Celje znova popeljati na evropski zemljevid.

Bo Žan Karničnik Celjanom v Evropi pomagal tudi v tej sezoni? Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je 16 ekip, večinoma pokalnih zmagovalcev, pred žrebom uvrstila v dve različni skupini. S tem je krog mogočih kandidatov Celja skrčila na štiri imena. Ker je Rierova četa pristala v prvi skupini, je tako postalo jasno, kako se lahko prihodnji mesec v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomeri le še s štirimi mogočimi tekmeci. To so BK Häcken (Švedska), Sabah (Azerbajdžan), Ilves Tampere (Finska) in Prishtina (Kosovo).

Najkrajše potovanje bi bilo gostovanje na Kosovu, kjer bo jeseni v kvalifikacijah za SP 2026 gostovala tudi slovenska članska reprezentanca, a se je ples kroglic odločil drugače.

Komaj sedem let star klub z znancem 1. SNL

Uvodni evropski tekmec Celja Sabah prihaja iz majhnega azerbajdžanskega mesta Masazir, ki ima slabih 19 tisoč prebivalcev. Klub išče novega trenerja, glede na hiter začetek sezone, pa ga bo moral najti zelo hitro.

V prejšnji sezoni je osvojil pokal, v prvenstvu pa končal na skromnem 11. mestu. Sabah je lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo izpadel v tretjem krogu proti irskemu St. Patrick's Athleticu, ki je leta 2022 izločil Muro.

Kaheem Parris je pred leti s svojim prestopom iz Kopra v Dinamo Kijev lepo napolnil blagajno kanarčkov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za Sabah nastopa tudi znano ime iz 1. SNL, to je Jamajčan Kaheen Parris, ki je v Sloveniji nosil dres Kopra, Krke in Domžal.

Pred nekaj dnevi ostal brez trenerja

Hrvat Krunoslav Rendulić, ki je pred leti nastopal tudi v dresu Interblocka, je lani vodil Sabah. Foto: Guliverimage Sabah je sicer zelo mlad klub. Ustanovljen je bil šele 8. septembra 2017, torej pred slabimi osmimi leti. Kaj kmalu se je prebil do elitnega klubskega razreda v tej državi, ki je zrasla na pogorišču Sovjetske zveze, zaradi obilnih naravnih bogastev pa v njej ne manjka premožnih ljudi.

Lani je bil njegov trener Hrvat Krunoslav Rendulić, ki je pred leti služil nogometni kruh tudi kot igralec ljubljanskega Interblocka, nato pa ga je nasledil nekdanji ruski reprezentant Vasilij Berezutskij. Znan je po tem, da je igral vrsto let skupaj z bratom dvojčkom Aleksejem tako za reprezentanco kot tudi moskovski CSKA. Pred nekaj dnevi, zgodilo naj bi se konec prejšnjega tedna, je Sabah nepričakovano ostal brez stratega, saj je Moskovčan zaradi osebnih razlogov zapustil azerbajdžanski klub. Tako se je Sabah le tri tedne pred evropsko premiero s Celjani znašel v nehvaležnem položaju.

Sabah je bo v tej sezoni zaigral v Evropi tretjič. Pred tem je vsako evropsko sezono začel z napredovanjem, tako je v sezoni 2023/24 izločil RFS iz Latvije (2:1 in 2:0), v prejšnji sezoni pa po neverjetnih prigodah na povratni tekmi še Maccabi Haifo iz Izraela. Prvo tekmo je dobil v "gosteh" s 3:0, nato pa so Izraelci na povratnem srečanju po podaljšku dobili tekmo s 6:3. Sledilo je izvajanje 11-metrovk, kjer so bili natančnejši igralci Sabaha.

Najdražja igralca v ekipi sta 30-letni slovaški napadalec Pavol Safranko in dve leti mlajši Nigerijec z britanskim potnim listom Jesse Sekidika. Oba sta po oceni Transfermarkta vredna okrogel milijon evrov. Znancu 1. SNL Parrisu je nekoliko padla cena, zdaj je vreden 600 tisoč evrov.

Albert Riera je nazadnje vodil Celje sredi aprila na atraktivnem gostovanju v Firencah. V začetku julija ga čaka gostovanje na drugem delu Evrope, v Azerbajdžanu. Foto: Reuters

Celjani morajo, če želijo zaigrati v ligaškem delu evropske lige, preskočiti štiri zaporedne ovire.

V ligaški del so že neposredno uvrščeni Aston Villa in Crystal Palace (oba Ang), Lille in Lyon (oba Fra), Roma in Bologna (oba Ita), Betis Sevilla in Celta Vigo (oba Špa), Freiburg in Stuttgart (oba Nem), Dinamo Zagreb (Hrv), Go Ahead Eagles (Niz) in Porto (Por).