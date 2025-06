Gašper Vodeb do junija 2028 član Celja

Nogometni prvoligaš iz Celja se je za sodelovanje dogovoril z Gašperjem Vodebom. Enaindvajsetletni branilec je s klubom sklenil pogodbo do 30. junija 2028, pri klubu iz knežjega mesta bo nosil dres s številko 30, so danes potrdili Celjani.

V zadnjih dveh sezonah je 192 centimetrov visoki branilec nastopal za Beltince in Tabor Sežano, zdaj pa se vrača v domače okolje.

"Občutki ob vrnitvi v domače, poznano okolje, so zelo dobri. Vesel sem, da se vračam domov in komaj čakam, da se vse začne zares. Čeprav sem v letih, ko me ni bilo v Celju, igralsko napredoval, pa sem še vedno isti fant, ki je nazadnje oblekel celjski dres," je za klubsko spletno stran dejal Vodeb.

"Klub je v tem obdobju ogromno zrasel, ima najvišje cilje in to me kot igralca zanima. Dobrodošel dodatek je, da mi je slog igre, ki ga zagovarja trener Albert Riera, všeč in domač, rad igram z žogo, predvsem pa, da priložnost za igro dobivajo slovenski nogometaši. Na pokalni tekmi sem lahko občutili moč te ekipe, zdaj pa bom sam postal del nje. Želim si narediti korak naprej in tudi sam napredovati," je dejal Vodeb.

