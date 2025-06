Kaj lahko se zgodi, da Olimpija in Celje po bleščeči sezoni, v kateri sta s pomočjo številnih slovenskih članskih in mladih reprezentantov osvojila domačo lovoriko, hkrati pa navduševala v Evropi, ostaneta brez najboljših igralcev. Pri zmajih se je že začelo. Odšel je kapetan Marcel Ratnik, sledilo bi lahko še nekaj odhodov. Brez kapetana pa bi lahko ostali tudi v knežjem mestu. Žan Karničnik je namreč začutil, kako se pri 30 letih spogleduje z morda zadnjo priložnostjo v karieri, da bi opravil prestop v tujino, s katerim bi si rešil eksistenco. V celjski ekipi pa je še nekaj vročih imen, za katera se zanimajo v tujini.

V slovenski reprezentanci, ki ji poveljuje Matjaž Kek, se lahko na položaju desnega bočnega branilca že dolgo s statusom standardnega člana udarne enajsterice pohvali Žan Karničnik. Kapetan Celja v tem pogledu izstopa, saj je edini, ki si nogometni kruh služi v tujini.

Pred leti se je dokazoval v Bolgariji, a se v dresu Ludogorca ni pretirano naigral, ko pa se je nato vrnil v domovino in oblekel dres Celja, je ujel formo, s katero je postal eden izmed nosilcev igre grofov in težko zamenljiv reprezentant. O tem se je Slovenija prepričala zlasti lani, ko je moral po Euru izpustiti nekaj tekem zaradi poškodbe.

Rad bi si zagotovil pogoje za lepše jutri

Žan Karničnik je pred letom dni dvignil Slovenijo na noge z zadetkom na Euru proti Srbiji. Foto: Reuters Ker pa leta tečejo, jeseni pa bo Korošec dopolnil že 31 let, kapetan Celja ne skriva želje, da bi odšel v tujino. Tudi zaradi tega, da bi si rešil eksistenco. "Moja želja je, da se še enkrat preizkusim v tujini. Da pravo ponudbo, če bo prišla, po domače povedano zagrabim. Star sem 30 let. Konec koncev si je treba zagotoviti nekaj za boljši jutri," je dal celjski kapetan vedeti, kako obstaja velika možnost, da v prihodnji sezoni ne bo več nosil celjskega dresa.

Glede želja, kje vse bi lahko nadaljeval kariero, je trdno odločen, da se ne bi ponovno podal v Bolgarijo, na katero ga ne vežejo najlepši spomini. Bi pa v poštev prišli drugi kraji. "Moj cilj je, da bi kariero nadaljeval v eni izmed močnejših lig v Evropi. Če bo prišla ponudba, s katero bom zadovoljen, upam, da se bomo pogovorili s klubom in mi bodo omogočili ta prestop," verjame, da mu celjski klub v primeru, da bo prejel na mizo zadovoljivo ponudbo, ne bo povzročal preglavic.

Zabukovnik: Na koncu upam, da bomo vsi zadovoljni

Mark Zabukovnik je proti Bosni in Hercegovini prvič v članski reprezentanci nastopil od prve minute. Foto: Aleš Fevžer Karničnik ima sicer s Celjani sklenjeno pogodbo do konca sezone 2025/26. Podobno velja za Marka Zabukovnika, 24-letnega zveznega igralca, ki je v tej sezoni napravil ogromen napredek. Ne le, da je s Celjani zbral rekordno število nastopov v izdatno naporni sezoni, polni tekem tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih, ampak je zaigral tudi v članski izbrani vrsti. Na zadnji tekmi, ko je Slovenija v torek na polnem stadionu Z'dežele premagala Bosno in Hercegovino (2:1), je prvič v karieri nastopil v državnem dresu do prve minute in pustil imeniten vtis.

Junijska reprezentančna akcija je tako na površje zanimanja tujih snubcev še bolj privlekla nekatere nogometaše Celja, ki so marljivo beležili nastope. Tamar Svetlin je v petek z mojstrskim zadetkom celo odločil zmagovalca na srečanju v Luksemburgu, poleg Zabukovnika pa je proti BiH zaigral tudi Aljoša Matko. Za vse omenjene nogometaše vlada določeno zanimanje tudi iz tujine. Se zaradi tega obeta tudi bolj pestro poletje v pisarnah celjskega kluba, ki bi lahko ostal brez najboljših igralcev?

V sezoni 2024/25 se je dokazal tako na slovenskem kot tudi evropskem nogometnem zemljevidu. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kapetan Žan Karničnik je denimo izpostavil željo, da bi se še enkrat preizkusil v tujini, izmed igralcev, ki so zapustili Celjane po koncu prejšnje sezone, pa glede kakovosti in statusa, ki ga je predstavljal Rierovi četi, zagotovo izstopa branilec Klemen Nemanič. Ali v tujino vleče tudi Zabukovnika? "To so zdaj težka vprašanja. Komaj smo zaključili sezono, trener nam je namenil 12 dni počitka. Zdaj grem najprej na morje, kjer se bom malce spočil, saj je bila to res naporna sezona. Kar zadeva ljudi v pisarnah in tiste, ki skrbijo zame, pa verjamem, da jih čaka veliko dela in upam, da bomo na koncu vsi zadovoljni," je "diplomatsko" odgovoril nekdanji up Radomljanov, ki se je z uspešnimi predstavami v knežjem mestu znašel na Kekovem seznamu.

Oblak in Šeško sta ga navdušila tudi kot osebi

Pred Celjani je tako zahtevno poletje. Kaj lahko se zgodi, da bi izgubili kar nekaj pomembnih prvokategornikov, okostje zasedbe, ki je tako navduševala v Evropi. "Čaka nas pestro prestopno obdobje. Veliko igralcev je odšlo, verjetno jih bo prišlo veliko novih. Tako bo še zanimivo, ampak cilji so postavljeni visoko," je Zabukovnik spregovoril še o ciljih za prihodnjo sezono, v kateri se želijo vrniti na slovenski vrh. "Od nas se pričakuje, da smo spet državni prvaki, v Evropi pa bomo napadali glavni del evropskih tekmovanj," si lahko Celjani privoščijo tudi en popravni izpit, saj bodo začeli evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo Europa.

Kapetan Jan Oblak je na Marka Zabukovnika pustil imeniten vtis. Foto: Jure Banfi

Evropa že dobro pozna najboljša slovenska nogometaša, kapetana Jana Oblaka, ki ga z Atleticom čaka nastop na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, ter prvega strelca Benjamina Šeška, ki je že dolgo v središču pozornosti zaradi možnosti odmevnega prestopa, najbolj verjetna je selitev iz Nemčije na Otok. Zabukovnik je bil navdušen, ko je lahko v izbrani vrsti sodeloval z obema. Navdušila sta ga tudi kot osebi. "Sta zelo skromna. Na zunaj se mogoče zdi, da so to ultra zvezdniki, a so povsem normalni ljudje. Ko preživiš določen čas z njimi, imaš lahko o njih samo najboljše mnenje," je užival vsako minuto v reprezentančnem okolju, zdaj pa že uživa na zasluženem poletnem dopustu.

V Radljah bo zaživel stadion Žan Karničnik

V Celju je letos odigral dve tekmi pred polnimi tribunami. Za klub proti Fiorentini in za reprezentanco proti BiH. Foto: Aleš Fevžer Tega si bo privoščil tudi njegov klubski kapetan Karničnik, ki pa ga poleti čaka še en slovesen trenutek. Stadion v Radljah ob Dravi bo uradno poimenovan po njem. To bo šele sedmi nogometni objekt v Sloveniji, poimenovan po osebi.

"Dogovorjeni smo, za to se bo našel čas. S Celjem imamo dogovorjena dva ciklusa priprav, mislim da bosta v Kranjski Gori. Takrat, ko nam bo trener namenil nekaj dni počitka, se bom ustavil v Radljah in to opravil," napoveduje, da bi se lahko dogodek, kot ga v Sloveniji nismo vajeni, ko bo prisostvoval preimenovanju stadiona v svoje ime, zgodil zadnji petek v juniju. "Najprej pa me čaka dopust. Trener Riera nam je odredil, naj odmislimo nogomet," je le dočakal počitnice. Lani si jih zaradi odmevnega nastopa na Euru ni mogel privoščiti v tako velikem obsegu.

Marcel Ratnik je poleti zapustil Olimpijo. Bo brez kapetana, saj vleče v tujino tudi Žana Karničnika, ostalo tudi Celje? Foto: Bojan Puhek

Olimpija je tako to poletje že ostala brez kapetana, Marcel Ratnik je sklenil donosen dogovor z Al Ainom in si s tem bolj ali manj že rešil eksistenco. Podobno pa bi se lahko zgodilo tudi v Celju, a mora najprej na naslov Žana Karničnika priromati prava ponudba. Zaradi uspešnih predstav pa bi lahko tako Olimpija kot Celje v prihodnjo sezono vstopila še brez številnih najboljših igralcev.

V Stožicah sta največjega povpraševanja deležna prvi strelec 1. SNL in avstrijski reprezentant Raul Florucz, katerega tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 2 milijona evrov, a želijo zmaji zanj iztržiti najmanj dvakrat več, ter reprezentančni vratar Matevž Vidovšek. Poraja se tudi veliko vprašanje, ali bi Celjani lahko v knežjem mestu zadržali Svita Sešlarja, ki ga danes čaka krstni nastop na Euru do 21 let na Slovaškem proti nemškim sovrstnikom, ponudbe pridobiva tudi Aljoša Matko.

Poletni prestopni rok bi lahko tako pošteno prevetril igralska kadra klubov, ki sta v prejšnji sezoni osvojila domačo lovoriko in se izkazala z nastopi v konferenčni ligi, tako da bo v pisarnah ljubljanskega in celjskega kluba še zelo pestro.