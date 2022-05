Milan suvereno do 19. naslova italijanskega prvaka

Tako kot v slovenskem prvenstvu je tudi v italijanskem prvak postal znan šele zadnji dan tekmovanja. Milan, ki je vodil že pred zadnjim krogom, je v zadnjem dejanju prvenstva suvereno s 3:0 (3:0) odpihnil Sassuolo in po enajstih letih prišel do naslova v serie A. Samir Handanović se je moral tako z Interjem, ki je v zadnjem krogu prav tako zmagal s 3:0, na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Ekipi je tako ločilo dve točki, obe pa sta zdaj pri 19 naslovih.

AC Milan je prišel do svojega prvega italijanskega scudetta po enajstih letih. Milan je na zadnjih enajstih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal osemkrat, edini poraz je doživel ravno v italijanskem pokalu, ko jih je premagal prav Inter Samirja Handanovića, ki se je moral tako na koncu zadovoljiti z drugim mestom.

Milan je sicer za naslov potreboval le točko, toda že v prvem polčasu je dvakrat zadel Olivier Giroud, enkrat pa bodoči član Barcelone Franck Kessie, tako da je bil razplet znan že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom.

Navijači Milana so se v lepem številu zbrali v Reggio Emilii in po koncu tekme vdrli na igrišče za prvo ligaško slavje po letu 2011 in sledečem obdobju, ki so ga zaznamovale tudi finančne težave in povprečne igralske zasedbe. Pri vseh treh današnjih zadetkih je podal Rafael Leao, ki naj bi bil v prestopnih načrtih francoskega prvaka Paris Saint-Germaina.

Veselje Milana in navijačev, foto: Reuters:

Znani udeleženci evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni

Inter, pri katerem je Handanović branil celo tekmo, je Sampdorio strl v drugem polčasu po golih Ivana Perišića ter dveh Joaquina Corree. Črno-modri so si tako kot Milan zagotovili igranje v ligi prvakov v naslednji sezoni, to pa je uspelo tudi tretjeuvrščenemu Napoliju, ki je danes s 3:0 slavil pri Spezii, ter četrtouvrščenemu Juventusu, ki je že v soboto izgubil pri Fiorentini z 0:2.

Roma in Lazio bosta igrala ligo Europa, Fiorentina pa konferenčno, medtem ko je Atalanta, pri kateri je v soboto po štirih mesecih spet zaigral Josip Iličić, na osmem mestu ostala brez evropskih tekmovanj. K temu je precej pripomogel Leo Štulac, ki je v Bergamu dosegel edini gol na sobotni tekmi za Empoli.

Jasno je tudi, da se bosta v drugo ligo preselili Venezia Domna Črnigoja in Genoa Roka Vodiška, medtem ko Salernitano Vida Belca čaka ob 21.00 še boj za obstanek. Trenutno je na rešilnem 17. mestu, lahko pa jo še prehiti Cagliari, ki zaostaja za dve točki, danes pa igra v gosteh proti Venezii. Salernitano čaka tekma z Udinesejem.

Najuspešnejši klubi serie A:



36 naslovov - Juventus

19 - Inter Milan, AC Milan

9 - Genoa

7 - Torino, Bologna, Pro Vercelli

Italijansko prvenstvo, 38. krog: Petek, 20. 5.:

Torino : AS Roma 0:3 (0:2) Sobota, 21. 5.:

Genoa : Bologna 0:1 (0:0) (Rok Vodišek ni branil za Genoo)

Atalanta : Empoli 0:1 (0:0) (Josip Iličić je igral od 83. minute za Atalanto) (Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli)(Leo Štulac je igral od 68. minute in dosegel gol za Empoli)

Fiorentina : Juventus 2:0 (1:0)

Lazio : Hellas Verona 3:3 (2:2) Nedelja, 22. 5.:

Spezia : Napoli 0:3 (0:3)

Inter : Sampdoria 3:0 (0:0) (Samir Handanović je branil za Inter)

Sassuolo : AC Milan 0:3 (0:3)

Salernitana - Udinese

Venezia - Cagliari