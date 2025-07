Pri Lamborghiniju so patentirali ime fenomeno, zdaj pa tudi že pokazali napovedno fotografijo pokritega super- oziroma hiperšportnika. Avtomobil agresivnih zunanjih potez, kar lahko sklepamo po obliki pod pokrivalom, se bo imenoval fenomeno. Uradno ga bodo predstavili avgusta na tradicionalnem avtomobilskem dogodku v Montereyju.

Italijani so fenomena napovedali z besedami, da bo “pokazal smer naslednjih Lamborghinijevih superšportnih avtomobilov in da se bo poklonil identiteti ter viziji podjetja iz Sant’Agata Bolognese.”

Posebna izvedba revuelta?

Fenomeno bo predvidoma omejena serija avtomobila, ki bo izviral iz modela revuelto. Ta je naslednik aventadorja, ki so ga pri Lamborghiniju izkoristili na podoben način. Na njegovi tehnični zasnovi so izdelali več posebnih izvedb z drugačno zunanjostjo in občasno tudi novimi motorji. Taki primeri so bili sian, novi countach in centenario.

Revueltov hibridni pogon ima sistemsko moč dobrih tisoč “konjev”. Poganjajo ga 6,5-litrski motor V12 in trije elektromotorji. Kakšen tip pogona bo imen fenomeno, za zdaj še ni znano.

Lamborghini revuelto. Foto: Lamborghini