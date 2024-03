Umrl je eden najvidnejših avtomobilskih oblikovalcev

Marcelo Gandini je bil oblikovalec iz Torina, ki se je podpisal pod nekaj največjih avtomobilskih klasik svojega časa. Svoje ime je ustvaril predvsem v času, ko je delal za oblikovalsko hišo Bertone in tam leta 1965 na čelu oblikovanja nasledil Giorgetta Giugiara. Ta je sprva nasprotoval, da bi Gandinija pri Bertoneju zaposlili. Šele ko se je Giugiaro umaknil iz podjetja, je nastal prostor zanj.

Med ikonami, ki jih je ustvaril, omenimo lamborghini miuro, lancio stratos in ferrarija 308. Med njegove najbolj znane izdelke prav gotovo sodi tudi lamborghini countach. Pri Lamborghiniju se je podpisal tudi pod modela espada in jarama.

Gandini pa ni oblikoval le dragih športnih avtomobilov, temveč tudi vsakodnevna vozila - to so bili na primer fiat 132, autobianchi A112, prvi generaciji BMW serije 5 in volkswagna polo, prav tako tudi renault 5 turbo in citroen BX. Podpisal se je tudi pod številne oblikovne študije, med katerimi sta bila tudi originalna koncepta za poznejši bugatti EB110 in lamborghini diablo.

Lamvborghini countach. Foto: AP / Guliverimage