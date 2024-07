V Nemčiji so na njegovem domu do smrti zabodli Iana Camerona, znanega avtomobilskega oblikovalca. Med drugim je bil v oblikovalski ekipi rolls-royce phantoma.

Ian Cameron je bil star 74 let. Tragični dogodek se je zgodil v njegovi hiši na Bavarskem v Nemčiji, in sicer v mestecu Herrsching pri jezeru Ammersee. Vlomilci so najprej onesposobili varnostno kamero, nato vlomili v hišo in do smrti zabodli Camerona. Njegovi ženi je uspelo pobegniti iz hiše in iz sosednje stavbe poklicati na pomoč. Nemška policija še išče osumljenca. Po pisanju nemških medijev bi bil lahko motiv za dejanje Cameronova zbirka dragocenih avtomobilov.

Rolls-royce phantom, BMW Z8 …

Ian Cameron je imel pomembno vlogo pri oblikovanju modernega videza znamke Rolls-Royce, ko je ta leta 2003 postala del skupine BMW. Njegovo delo se je takrat začelo s sedmo generacijo phantoma. Enako je bil vpleten tudi v razvoj modela ghost.

Svoje oblikovalsko delo je začel pri Pininfarini leta 1975 in se nato preselil k Ivecu. Leta 1992 se je preselil k BMW in ostal pri njih vse do leta 2012. Pri BMW je oblikoval športni avtomobil Z8, enako pa tudi tretjo generacijo range roverja.

Trije znani avtomobili Iana Camerona:

Foto: Rolls-Royce

Foto: BMW

Foto: Land Rover