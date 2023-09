Blizu Slovenije: Lamborghini odprl prodajni salon #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini je v Budimpešti odprl svoj uradni prodajni salon, na odprtje so pripeljali tudi najnovejši model revuelto (in predsednika Winkelmanna).

Lamborghinijev prodajni salon že ima Dunaj, zdaj so ga Italijani odprli tudi v madžarski prestolnici. Postavilo ga je podjetje Porsche Inter Auto Hungaria, razstavišče pa je v skladu z obstoječimi Lamborghinijevimi standardi. Na odprtje se je iz Italije v Budimpešto pripeljal tudi predsednik znamke Stephan Winkelmann, ki je prostore odprl v družbi Szabolcsa Nagyja, izvršnega direktorja Porsche Inter Auto Hungaria.

Podjetje Porsche Inter Auto Hungaria je imelo po podatkih Forbesa lani 110 milijard forintov (28 milijard evrov) prometa, zaslužili pa so pet milijard forintov (deset milijonov evrov).

Foto: Lamborghini

Tako Winkelmann kot Nagy sta poudarila rastoče število potencialnih strank za luksuzne superšportnike na Madžarskem, kjer se po gospodarski krizi avtomobilski trg spet postavlja na noge. Lamborghinijev salon bo imel lahko tudi svojo vlogo v širši regiji. Velik je 245 kvadratnih metrov, stoji pa na ulici Szeremi 63 v sicer dokaj industrijskem koncu mesta.

Lamborgini je na odprtje pripeljal tudi model revuelto, ki sicer še ni uradno zapeljal na ceste. To je prvi priključni hibrid znamke in naslednik aventadorja. Obenem revuelto napoveduje postopno elektrifikacijo Lamborginijevih modelov. To bo veljalo tudi za urusa, njihov najbolj priljubljeni model. Proti koncu desetletja bo Lamborghini na ceste poslal tudi svoj prvi povsem električni superšportnik.

Salon v Budimpešti je za Lamborghini 182. salon na svetu in 79. v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika).

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini