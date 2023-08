Razkritje v ZDA: koncept, ki napoveduje električni "lambo"

Po prvem priključnem hibridu z imenom revuelto, ki je razprodan že vsaj do leta 2026, so zdaj pri Lamborghiniju napovedali še bolj drzen avtomobil. V ZDA so v Montereyju razkrili koncept lanzador – to je konkretna napoved električnega kupejevskega športnega terenca oziroma križanca, ki je po osnovni zasnovi podoben ferrariju purosangue. Lanzadorja pa bo poganjal povsem električni pogon in zato bo treba nanj počakati še vsaj do leta 2028.

Obljuba Lamborghinija: vsaj en megavat moči

Poleg razkritja koncepta, ki obenem napoveduje tudi osvežitev Lamborghinijevega oblikovalskega sloga za prihodnja leta, veliko tehničnih podatkov niso povedali. Znano pa je, da bo imel lanzador en megavat moči, torej več kot tisoč "konjev". Italijani napovedujejo visokozmogljivo baterijo, aktivno zračno podvozje in aerodinamični paket ter podobne visokotehnološke rešitve. Osnova za lanzadorja bo platforma SSP sport, ki jo znotraj Volkswagnovega koncerna razvija Porsche.

Lanzador bo prvi, a ne zadnji električni model Lamborghinija. Od revuelta naprej bodo vsi njihovi avtomobili vsaj delno elektrificirani.

Foto: Lamborghini

