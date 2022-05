Josip Iličić je zaradi osebnih razlogov v nedavno končani klubski sezoni za Atalanto odigral le 24 tekem. Od tega štiri v ligi prvakov in 20 v serie a. Dal je štiri gole in še za pet golov podal. Na zadnji tekmi sezone z Empolijem je odigral osem minut, pred tem pa ni bil z ekipo vse od sredine januarja. Tako ga tudi ni na tokratnem spisku selektorja Matjaža Keka. A na ponedeljkovem treningu je na Brdu pri Kranju obiskal reprezentančne kolege.

Kot sporočajo z Nogometne zveze Slovenije, je samo s svojo prisotnostjo pripomogel k še boljšemu vzdušju. Iličić je za Slovenijo nazadnje igral novembra. Na 79 tekmah za reprezentanco v vseh tekmovanjih je zabil 16 golov in za 17 golov podal. V zadnjih letih je bil njen najboljši igralec.

#SrceBije 🇸🇮 | Reprezentante je na današnjem treningu pozdravil Josip Iličić.



Več na 👇https://t.co/5QkT3N5Img pic.twitter.com/An2CQNvBAy — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 30, 2022

"Več časa za uigravanje in to bi se moralo poznati"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida S četrtkovo tekmo proti Švedski v Stožicah Slovenija začenja s prvim nastopom v ligi B Uefine lige narodov, ki je pred nekaj leti zamenjala prijateljske tekme. "Lahko smo veseli in ponosni, da smo se prebili v višji rang tekmovanja in imamo priložnost igranja s tako uglednimi nasprotniki. Poskušali se bomo dokazati in obstati v tej skupini," je na druženju s sedmo silo dejal Domen Črnigoj. "V treh dneh smo opravili štiri treninge, prav toliko jih bomo opravili še do tekme. Tokrat imamo več časa za uigravanje in mislim, da bi se to moralo poznati tudi na tekmi."

Tokrat jih ne čakata le dve tekmi kot običajno na posamezni reprezentančni akciji, temveč kar štiri. In to v desetih dneh. V nedeljo nato gostujejo v Srbiji, naslednji četrtek na Norveškem, naslednjo nedeljo pa bodo s Srbi igrali doma.

A zdaj je fokus na Švedih. "Vemo, po kakšen sistemu igrajo Švedi in od kje pretijo njihove nevarnosti. Vse ekipe, s katerimi se bomo merili, so zelo kakovostne. V vsakem primeru mislim, da moramo razmišljati predvsem o sebi, da čim bolje odigramo in osvojimo čim več točk," je še dejal nogometaš Venezie. Švedska bo brez prvega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića, ki je po sezono odšel na operacijo kolena.