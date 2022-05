Dva dni po slavju na operacijo, ki morda pomeni konec kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so na svoji spletni strani sporočili iz tabora aktualnih italijanskih prvakov AC Milan, so Zlatanu Ibrahimoviću ob prisotnosti klubskega zdravnika Stefana Mazzonija z artroskopijo opravili rekonstrukcijo sprednje križne vezi in meniskusa.

Bertrand Sonnery-Cottet, ki je 40-letnega Ibrahimovića operiral, je dejal, da bo moral nogometaš mirovati od sedem do osem mesecev, mnogi pa špekulirajo, da to pomeni tudi konec njegove kariere, čeprav bi pri Milanu želeli, da jim še naprej pomaga.

Ibrahimović je pred časom izjavil, da bo končal kariero, če Milan postane državni prvak, a mnogi menijo, da bi svojemu klubu še kako rad pomagal tudi v ligi prvakov.