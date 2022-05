Mbappe se ne bo vmešaval v vodenje kluba: Vloge nogometaša ne bom presegel

Nogometaš francoskega velikana PSG Kylian Mbappe je v soboto po tekmi z Metzem s pariškim klubom podaljšal sodelovanje do leta 2025. V ponedeljek je pred novinarje stopil še na novinarski konferenci, kjer je predstavil svojo odločitev in zagotovil, da se ne bo vmešaval v vodenje francoskega prvoligaša.

Po podpisu podaljšanja pogodbe so se pojavila ugibanja, da so katarski lastniki PSG poleg velikanskega finančnega paketa Mbappeju obljubili tudi druge funkcije v klubu. Na primer, da bo imel 23-letnik besedo pri izbiri in nakupu igralcev, vendar je Francoz te dogovore na novinarski konferenci zanikal. Dodal je, da se ne bo vmešaval v vodenje kluba ali prestope, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ostajam nogometaš, ki je del ekipe, in te vloge ne bom presegel," je dejal Mbappe, ki je na konferenci sedel poleg predsednika kluba Naserja Al Kelaifija. "Vsi vedo, da sem lani želel oditi, in bil sem prepričan, da je to pravilna odločitev. Ampak leta gredo mimo in stvari se spreminjajo," je dodal francoski napadalec, ki je PSG izbral pred španskim prvakom Real Madridom.

"Sem Francoz in zapustiti državo bi mi bilo težko." Foto: Guliverimage

"Sem Francoz in zapustiti državo bi mi bilo težko," pravi 23-letnik, ki se je o odločitvi posvetoval tudi s soigralcema Lionelom Messijem in Neymarjem ter celo francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Le nekaj ur po tem, ko je Mbappe sporočil, da ostaja v klubu, pa so odpustili športnega direktorja Leonardo, ki so ga navijači močno kritizirali.

Poleg Mbappeja se je na novinarski konferenci oglasil predsednik Al Kelaifi, ki je napadalčevo odločitev označil za "zelo močan znak" preostalim klubom. "Obdržali smo najboljšega igralca na svetu," je dejal 48-letnik. "To je velik dan za PSG ter naše navijače v Franciji in po vsem svetu. Kylian ostaja z nami prihodnje tri sezone in to je pomembno tako za nas kot za našo ligo," je dodal predsednik.