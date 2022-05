Barcelona poslala ponudbo za Lewandowskega, Bavarci ga za zdaj še ne dajo

FC Barcelona naj bi münchenskemu Bayernu poslala tudi uradno zahtevo za prestop Poljaka Roberta Lewandowskija. Kot poroča časnik Bild Am Sonntag, Katalonci Bavarcem za prestop ponujajo 32 milijonov evrov. Pred dnevi je španski časnik Sport poročal, da so pri Bayernu znižali zahtevo na okrog 35 do milijonov.

Odhod iz Nemčije je pred dnevi najavil tudi 33-letni Lewandowski, ki ima pogodbo z Bayernom veljavno za še eno sezono. Stvari so jasne, Bayern lahko zasluži le, če ga proda letos, ali pa z nogometašem sklene novo pogodbo.

A vsaj zaenkrat športno vodstvo kluba z Oliverjem Kahnom in Hasanom Salihamidžićem trdi, da Poljak ostaja Bavarec. "Robert Lewandowski ima pogodbo do leta 2023 in to pogodbo bo izpolnil," je časnik Welt am Sonntag citiral Kahna.