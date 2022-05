Prvake čaka še Betis, nato osem dni priprav na Liverpool

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji nasprotnik v letošnji la ligi za Real Madrid je Real Betis. Ne za prve ne za druge tekma ne odloča več o ničemer. Madridčani so torej prvaki in bodo še naprej igrali v ligi prvakov, medtem ko so si nogometaši Betisa zagotovili mesto v evropski ligi.

Na prvem letošnjem medsebojnem dvoboju je Madrid zmagal z 1:0, na domačem stadionu pa Betisa ni premagal že na zadnjih štirih tekmah.

Real Betis, ki je osvojil letošnji španski kraljevi pokal, zelo dobro končuje sezono, saj so na zadnjih petih tekmah samo enkrat izgubili. V prvenstvu so na petem mestu.

Špansko prvenstvo, 38. krog: Petek, 20. 5.:

Rayo Vallecano - Levante

Real Madrid - Betis Sobota, 21. 5.:

Valencia - Celta Vigo Nedelja, 22. 5.:

Elche - Getafe

Alaves - Cadiz

Granada - Espanyol

Osasuna - Mallorca

Barcelona - Villarreal

Real Sociedad - Atletico Madrid

Sevilla - Athletic Bilbao