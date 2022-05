Na zadnji tekmi sezone 200. gol in slovo od Francije?

Zgodba številka 1 poletnega prestopnega roka je Kylian Mbappe. Pred zadnjo tekmo PSG-ja v francoskem prvenstvu je moral na to temo odgovarjati tudi trener Mauricio Pochettino. "Ne vem, kakšna bo njegova odločitev." Že mesece se govori, da bo odšel v Real Madrid. Mbappe je bil že kot 19-letnik svetovni prvak, zdaj ima 23 let in je že blizu 200 doseženim golom za francoske klube (za Monaco in PSG).

"Mislim, da gre za osebno stvar Kyliana in kluba. Trenutno je veliko govoric in informacij, a sam moram spoštovati Kyliana in klub. Klub in igralec bosta govorila o tem. Gre za stvar, ki se tiče Kyliana in kluba. Tudi če bi vedel, kakšna je njegova odločitev, nisem jaz tisti, ki bi govoril o njej. To bosta oznanila Kylian in klub," je na novinarski konferenci pred tekmo z Metzom ponavljal trener Pochettino.

Tako dobrega nogometaša si trener seveda želi zadržati s svoji sredini. "Je odličen nogometaš, izjemen nogometaš. V petih letih je dosegel nekaj velikih stvari za PSG. Je eden najboljših nogometašev, ki je kdajkoli igral v dresu PSG-ja."

