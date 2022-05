Bakle in ognjemet, Guardiola plesal in kadil cigaro #video

AC Milan in Manchester City sta v zadnjem krogu sezone osvojila italijanski oziroma angleški naslov prvaka. In morda je bilo zato slavje še toliko večje. V Milanu so nanj čakali 11 let, v Manchestru ga lani zaradi pandemije niso mogli proslaviti. Gorele so bakle, nebo je razsvetlil ognjemet, Guardiola si je prižgal cigaro ...

Slavje v Milanu Foto: Reuters "Po dolgih 11 letih se lahko znova veselimo," je dejal eden od navijačev AC Milana, ki so v ponedeljek dolgo v noč skupaj z nogometaši praznovali na trgu pred katedralo. Ta je bil že od popoldanskih ur nabito poln. AC Milan je namreč prvič po letu 2011 osvojil serie A in kar je za njih še slajše - v boju z mestnim tekmecem Interjem. Ko so zvečer na Piazza del Duomo prišli še nogometaši in trenerji, so mesto osvetlile bakle in ognjemet. Scudetto so proslavili v slogu.

Rdeče bakle so zagorele, ko so pozno zvečer na osrednji trg v Milanu prišli tudi nogometaši. Foto: Reuters

Pep Guardiola Foto: Reuters Do zadnjega kroga, pravzaprav do zadnjih minut sezone, so se za naslov državnega prvaka borili tudi nogometaši Manchestra Cityja. Zaostajali so proti Aston Villi, a jo na koncu premagali s 3:2 in sanj Liverpoola o četvorčku lovorik je bilo konec. In morda je bila tudi zato toliko številčnejša in glasnejša publika na njihovi šampionski paradi na mestnih ulicah. Duška si je dal tudi trener Pep Guardiola, ki je na oder prišel kar s cigaro. Tako kot Carlo Ancelotti pred nekaj tedni ob slavju Reala Madrida v španski ligi.

Foto: Reuters Guardiola je množico nagovoril z besedami: "To je najtežja liga. V šestih letih smo osvojili štiri lovorike. Zato je nasmešek na obrazu. To je najboljša nagrada." Pod njim je bilo namreč več deset tisoč navijačev. Gorele so modre bakle. Zaradi pandemije lani naslova niso mogli proslaviti. "Nocoj bomo plesali. Jaz sem najboljši plesalec v trenerskem štabu. Plesali bomo," se je smejalo 51-letnemu trenerju.