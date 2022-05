Kakšni posnetki iz Madrida: na ulicah 150.000 ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Reala Madrida so s trenerjem Carlom Ancelottijem in navijači bučno proslavili 35. španski naslov prvaka. Na ulicah Madrida se je zbralo več kot 150.000 ljudi. Osrednje slavje je bilo, kot to veleva tradicija, na trgu Cibeles. Poglejte v videu, naježila se vam bo koža. Šport je še enkrat več poskrbel za radost.

Foto: Reuters

Real Madrid je 35. špansko zvezdico potrdil že tri kroge pred koncem prvenstva, saj ima po sobotni zmagi nad Espanyolom s 4:0 neulovljivo prednost pred Barcelono in Sevillo.

Foto: Reuters

V Madridu so pravzaprav že dan prej zaprli ulice okrog trga Cibeles, saj so bili prepričani, da bodo že ta konec tedna proslavili naslov prvaka. Ker so padle skoraj vse protikoronske omejitve, se je na ulicah zbralo več kot 150.000 navijačev belega baleta.

Foto: Reuters

Množica je eksplodirala, ko je na odru na trgu Cibeles kapetan Marcelo dvignil pokal. Nogometaši so z navijači slavili več kot eno uro. V zrak so spuščali konfete, pozneje so zagorele tudi bakle.

Foto: Reuters

Na koncu slavja pa so se slišali tudi vzkliki: "Gremo na Manchester City!" Real zdaj namreč čaka še povratna polfinalna tekma lige prvakov. Prvo so izgubili s 3:4, a zdaj igrajo na domačem stadionu Santiago Bernabeu.

Foto: Reuters