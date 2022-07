Olimpija ob debiju Riere remizirala, Mura iz Moldavije s prednostjo, Zahović v polno

V uvodnem dejanju kvalifikacij za konferenčno ligo, ki so jo v krstni izvedbi (sezona 2021/22) osvojili nogometaši Rome, nastopata tudi dva slovenska udeleženca. Olimpija, za katero so burni in stresni tedni, je v Ljubljani na prvi tekmi gostila Differdange iz Luksemburga in se ob debiju trenerja Alberta Riere in "šovu" navijačev s tekmecem razšla z remijem (1:1). Mura pa se z gostovanja v Kišinjevu pri moldavskem klubu Sfintul Gheorghe vrača s prednostjo zadetka, saj je v Moldaviji slavila z 2:1. Na delu je bilo še nekaj slovenskih legionarjev, Luka Zahović se je ob zmagi poljskega Pogona vpisal med strelce.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (prve tekme): Četrtek, 7. julij:

Sfintul : Mura 1:2 (0:0)

Ibrahim 89.; Cipot 65., Calancea 73./ag Začetna postava Mure: Olimpija : Differdange 1:1 (0:1)

Milović 62.; Krefl 9./ag Začetna postava Olimpije:

V konferenčni ligi od slovenskih predstavnikov nastopa tudi Koper, ki pa bo zaigral šele v 2. krogu kvalifikacij. Če se bosta hoteli tja uvrstiti Olimpija in Mura, bosta morali preskočiti oviri iz Luksemburga in Moldavije. Danes sta bili na sporedu prvi tekmi.

Zmaji prvič pod vodstvom Riere do remija

Zmaji so v Stožicah gostili Differdange. To je bila prva tekma, na kateri je Ljubljančane po odhodu Roberta Prosinečkega vodil novi trener Albert Riera. Zeleno-beli so nastopili v novih dresih in pred domačimi navijači prišli do remija z 1:1. Luksemburška ekipa je v Ljubljani povedla že v deveti minuti srečanja, potem ko je katastrofalno odprla tekmo. Ljubljančani so najprej izgubili žogo na sredini igrišča, nato so zamudili lovljenje prepovedanega položaja, na koncu pa so žogo poslali še v lastno mrežo. Vratar Matevž Vidovšek je sicer obranil slab strel Cabrala Barbose iz oči v oči, žoga pa se je odbila v Aljaža Krefla in končala v mreži za 1:0.

Olimpija je v drugem polčasu vendarle prišla do izenačenja, v 62. minuti je po podaji Maria Kvesića za 1:1 z glavo zadel Goran Milović in s tem postavil tudi izid prve tekme. Drugih večjih priložnosti Olimpiji ni uspelo priigrati.

Hitro vodstvo @FCDifferdange03 v Stožicah! Gostje iz Luksemburga so povedli v 10. minuti, lastno mrežo je nesrečno zatresel Aljaž Krefl. Velik udarec za @nkolimpija, gostje nizajo priložnosti! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/a8UjUlSfg8 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 7, 2022

Navijači Olimpije Green Dragons so sicer tudi med tekmo večkrat pokazali svoje nestrinjanje z upravo kluba. V prvem polčasu so po približno pol ure igre prižgali zajetni opus pirotehnike. Nekajkrat je pošteno zatreslo stadion, tekma je bila za nekaj časa tudi prekinjena. Zatem so Green Dragons razgrnili tudi napis "Borba vseh navijačev se je začela. Zahtevamo zdravo Olimpijo. Brez vas!" so napis uperili proti vodstvu kluba, ki ga danes v Stožicah ni bilo.

Pisalo je "3,2,1, borba se je šele začela". Navijači @nkolimpija Green Dragons so začeli odštevati, nato pa prižgali zajeten opus pirotehnike. Nekajkrat je pošteno zatreslo stadion, tekma se je na kratko prekinila. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/9OlpaqrnuM — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 7, 2022

Olimpija : Differdange, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 57 2 / 57 3 / 57 4 / 57 5 / 57 6 / 57 7 / 57 8 / 57 9 / 57 10 / 57 11 / 57 12 / 57 13 / 57 14 / 57 15 / 57 16 / 57 17 / 57 18 / 57 19 / 57 20 / 57 21 / 57 22 / 57 23 / 57 24 / 57 25 / 57 26 / 57 27 / 57 28 / 57 29 / 57 30 / 57 31 / 57 32 / 57 33 / 57 34 / 57 35 / 57 36 / 57 37 / 57 38 / 57 39 / 57 40 / 57 41 / 57 42 / 57 43 / 57 44 / 57 45 / 57 46 / 57 47 / 57 48 / 57 49 / 57 50 / 57 51 / 57 52 / 57 53 / 57 54 / 57 55 / 57 56 / 57 57 / 57

Mura do zmage v Moldaviji

Do zmage pa so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij v gosteh v moldavskem glavnem mestu Kišinjev z 2:1 prišli nogometaši Mure, ki so premagali moldavski Sfintul Gheorghe. V prvem polčasu v Moldaviji gledalci niso videli zadetkov, na veselje Mure pa je v 65. minuti za slovenske prvoligaše zadel Tio Cipot in Muro popeljal v vodstvo. Strel Luke Bobičanca je vratarju še uspelo odbiti v prečko, odbito žogo pa je v mrežo gostiteljev pospravil 19-letni Cipot. Gostje so v 73. minuti podvojili vodstvo. Amar Beganović je z roba kazenskega zadel vratnico, žoga pa se je od vratarja Nikolaija Calancea odbila v gol. Za domače je bil nato v 89. minuti s pravim evrogolom s približno 25 metrov natančen Jibril Ibrahim. Je pa imel osrednji branilec Mure Morris v 93. minuti na glavi z neposredne bližine priložnost za vodstvo s 3:1, a je za malo zgrešil. Vseeno je Mura iz Kišinjeva odšla s prednostjo gola za povratno tekmo.

Mura se je sicer na pot odpravila brez enega najboljših igralcev. Napadalec s Kosova Mirlind Daku namreč ni prejel vizuma za vstop v Moldavijo, saj omenjena država ne priznava samostojnosti Kosova in njegovim državljanom ne omogoča vstopa na svoje ozemlje. Trener črno-belih Damir Čontala je debitiral v Evropi, med vratnicama pa je prvič v letu 2022, ko gre za večje tekme Mure, stal Matko Obradović.

V primeru zmage v seštevku obeh tekem bo tekmec Murašev irski predstavnik St. Patrick's Athletic.

Zahović v polno

Luka Zahović je zadel za Pogon ob zmagi s 4:1. Foto: Guliverimage

Danes je bilo na delu še nekaj slovenskih legionarjev. Luka Zahović je s Pogonom v Szczecinu gostil islandski KR Reykjavik in dosegel drugi zadetek za poljsko ekipo ob zmagi s 4:1. Liepaja iz Latvije je z dolgoletnim članom Olimpije Nikom Kapunom, ki je igral prvi polčas, z 0:1 klonila na gostovanju pri kosovskem predstavniku Gjilani.

Egzon Kryeziu bo z Lechio Gdansk pričakal makedonskega predstavnika Akademija Pandev,

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (prve tekme): Četrtek, 7. julij:

Alaškert : Hamrun 1:0 (1:0)

Santa Coloma : Breidablik 0:1 (0:1)

Borac Banjaluka : B36 Torshavn 2:0 (1:0)

Panevezys : Milsami 0:0

Flora : SJK 1:0 (1:0)

KuPS : Dila Gori 2:0 (1:0)

Magpies : Crusaders 2:1 (1:0)

Pogon Szczecin : KR Reykjavik 4:1 (3:0)

Luka Zahović (Pogon) je v 16. minuti zadel za 2:0, igral je do 85. minute Saburtalo : Partizani 0:1 (0:0)

Ružomberok : Kauno Žalgiris 2:0 (1:0)

Dinamo Tbilisi : Paide 2:3 (1:0)

Floriana : Petrocub 0:0

Bala : Sligo Rovers 1:2 (1:1)

Dinamo Minsk : Dečić 1:1 (1:1)

Fola : Tre Fiori 0:1 (0:0)

Gjilani : Liepaja 1:0 (0:0)

Nik Kapun (Liepaja) je igral do 46. minute HB Torshavn : Newtown 1:0 (0:0)

Laci : Iskra 0:0

Škendija : Ararat Erevan 2:0 (2:0)

20.15 Lechia Gdansk - Akademija Pandev

20.30 Budućnost - Llapi

20.30 Dunajska Streda - Cliftonville

20.45 Derry City - Riga

20.45 Tre Penne - Tuzla City Sreda, 6. julij:

Inter Turku : Drita 1:0 (1:0)

Vikingur : Europa 1:0 (0:0) Torek, 5. julij:

Gzira United : Atletic Escaldes 1:1 (0:0)

St. Joseph's : Larne 0:0

Žreb 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo: