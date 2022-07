V Ljudskem vrtu grmelo ''Mi smo Maribor", a ...

Nogometašem Maribora je kot aktualnim slovenskim prvakom pripadla čast, da odprejo evropsko sezono 2022/23. Vijolice so se v prijetno polnem in zelo glasnem Ljudskem vrtu pomerile s Šahtjorjem, prvakom Belorusije. Iskale so pot do zmage, a ostale brez nje, čeprav so si priigrale lepše priložnosti. Dve zelo izrazite je zapravil Roko Baturina, v izdihljajih srečanja pa je Mariborčanom obrnila hrbet še sreča, saj je Rok Sirk zatresel prečko. Pozneje se je izpostavilo, da je bil pri tem storjen tudi prekršek v napadu, tako da zadetek, če bi bil strel natančnejši, ne bi obveljal. Ostalo je pri 0:0 in aplavzu občinstva. S tribun je grmelo "Mi smo Maribor," prihodnji teden pa bo v Turčiji še kako razburljivo.

Maribor : Šahtjor 0:0 Stadion Ljudski vrt, gledalcev 6450, sodniki: Papapetru, Petropulos in Aptosoglu (vsi Grčija).

Strelci: /. Maribor: Bergsen, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Repas, Žugelj (od 67. Kronaveter), Božić, Brnić (od 74. Guerrico), Baturina (od 74. Sirk). Šahtjor Soligorsk: Plotnikov, Ševčenko, Šatara, Politevič, Antić, Krimi, Divanović (od 92. Korzun), Ahmedi, Correia Da Silva, Juzepčuk (od 46. Ivanović), Darboe (od 85. Placca). Rumeni kartoni: Kronaveter, Repas; Correia Da Silva.

Rdeči karton: /.

Prva kvalifikacijska tekma za ligo prvakov v Ljudskem vrtu po skoraj treh letih je pričarala imenitno vzdušje. Mariborčani so si zaželeli nogometa. V soparnem večeru so se v velikem številu odzvali vabilu slovenskih prvakov in si ogledali evropsko uverturo. Stadion pod Kalvarijo je vajen evropskih spektaklov. Škoda je le, da ni s takšnim ugodjem in razkošjem, kot ga ima po prenovitvi zahodne tribune, računal v obdobju, ko je plenil pozornost v ligi prvakov. Med evropsko elito. Zdaj je to tribuna Marcos Tavares, tribuna, ki ponuja marsikaj več.

Razvajanje za 80 evrov

Več kot 6.000 ljudi na tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida Tisti, ki so se želeli razvajati na malodane filmski način, spremljali dvoboj na oblazinjenem sedežu na prav posebnem mestu, hkrati pa uživati v vrhunski kulinariki, selekciji vina, piva, žganih in brezalkoholnih pijač. Cena? 80 evrov oziroma 60 evrov za kupce sezonske vstopnice.

Vijol'čni poslovni sedež je tako oplemenitil ponudbo na stadionu, kar pa se tiče ponudbe, s katero je razpolagal Radovan Karanović, pa se je strateg Maribora odločil, da že od prve minute pošlje v ogenj novo trojico v napadu. Namesto Ognjena Mudrinskega, Đorđeta Ivanovića in Marka Alvirja jo sestavljajo Roko Baturina, Ivan Brnić in Marko Božić. V postavitvi 4-2-3-1 jim je v napadalnem kvartetu delal družbo edini Slovenec, Nino Žugelj. Skupno je bilo v začetni enajsteric pet Slovencev in šest tujcev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Odmevalo ''Maribor, šampion''

Mariborčani so v dvoboj vstopili optimistično, z veliko željo, da bi si zagotovili ugodno izhodišče za povratno tekmo v Turčiji. Belorusi so tako ostali brez podpore domačega občinstva. Navijačev niso imeli že v Sloveniji, je pa nekaj prijateljev in sorodnikov prišlo pozdraviti nekaj nogometašev Šahtjorja, ki prihajajo iz bližnjih držav. Tako je največji aplavz prejel Srb Igor Ivanović, ''nesojena'' okrepitev ljubljanske Olimpije, kot je razkrila nespretna fotografija ob predstavitvi enega izmed poletnih novincev, ko se je na ozadju na panoju izpisalo ime Srba. Znance je imel na tribunah tudi Valon Ahmedi, Albanec, ki je pustil določen pečat v 1. SNL pri Celju in Mariboru.

Čeprav je Maribor vstopil v dvoboj ambiciozno, k temu je pripomogla tudi glasna podpora občinstva, se mreži, vsaj v prvem polčasu, nista tresli. Viole so bile glasne. Transparent ''Le enotni zmoremo vse'' je bil povsem na mestu, nekajminutno sodelovanje južne in vzhodne tribune s skandiranjem ''Maribor, šampion'' je še dodatno razvnel tribune, a pravega napada, po katerem bi zadišalo po zadetku, vodstvu vijolic, ni in ni bilo.

Karanović prvič v obleki

Prvič v obleki. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Radovan Karanović je na krstni evropski tekmi v tako pomembni vlogi prejel velik aplavz. Prvič v karieri je prišel na dvoboj v elegantni obleki, s spoštovanjem do lige prvakov, paradnega konja Evropske nogometne zveze. Hitro je slekel suknjič, soparno vreme je naredilo svoje, v prvem polčasu pa razen nekaterih polpriložnosti, ki niso resneje ogrozila beloruska vrata, ni mogel biti zadovoljen z izplenom. Vsaj v rednem delu prvega polčasa.

V sodnikovem dodatku pa bi bilo lahko marsikaj drugače. Takrat se je po hitrem protinapadu in spretni podaji Jana Repasa imenitna priložnost ponudila Baturini, a je strel nekdanjega napadalca Dinama, Brava in Ferencvaroša končal v nogah branilca Šahtjorja. Škoda, porajal se je občutek, da je bil Dalmatinec preveč sebičen, saj se mu je na levi strani kazenskega prostora povsem prost ponujal rojak Ivan Banić. Ostalo je pri 0:0, gosti pa so edinkrat ogrozili vrata sredi prvega polčasa, po napaki mariborske obrambe, ko je prišel do neposrednega strela Ahmedi, a na srečo gostiteljev krepko zgrešil cilj. Beloruski prvak je bil lahko zadovoljen z razpletom, izenačeno je bilo tudi razmerje strelov na gol 4:4 (od tega 1:1 v okvir vrat), mariborsko občinstvo pa je pospremilo igralce na počitek z vzkliki ''Mi smo Maribor.''

Baturina zapravil še eno veliko priložnost

Baturina ni in ni zadel. Foto: Grega Valančič/Sportida V drugem polčasu, Karanović je nadaljeval srečanje z začetno enajsterico, pri Šahtjorju pa je vstopil v igro Ivanović, so gostje namignili, da jih zanima še kaj več kot remi. Krenili so še bolj neposredno in nekajkrat ogrozili vrata, ki jih je na svoji evropski premier na slovenskih tleh branil Nizozemec Alexander Bergsen.

Najbolj je bil nevaren Brazilec Correia Da Silva, a bi lahko vsi načrti gostov o presenečenju padli v vodo, če bi Baturina, kateremu je po odhodu Mudrinskega zaupan izziv prvega napadalca, v 55. minuti zatresel mrežo. Po napaki gostujoče obrambe in vztrajnem Marku Božiću se je znašel v imenitni priložnosti, a je zatajila natančnost. Žogo je poslal mimo vrat, ostalo je pri rezultatu 0:0, Karanović je razočarano zamahnil z rokama, od tako želenega vodstva, ki bi sprostil domače vrste, ni bilo nič.

A, podobno je bilo tudi lani z Mudrinskim … Ko je prišel v Maribor, je kot po tekočem traku zapravljal velike priložnosti, nato pa se mu je naposled odprlo. Bo podobno tudi s korpulentnim Hrvatom?

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu (Foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Kronaveter skušal prelisičiti sodnika

Karanović je prvič menjal v 67. minuti. Namesto Nina Žuglja je vstopil Rok Kronaveter, po upokojitvi Marcosa Tavaresa tudi najbolj izkušeni član vijolic. Bi lahko postal zlati adut in s svojimi izkušnjami ter znanjem prinesel zmago? Čeprav je Mariborčane gnala v napadu želja po vodstvu, so se dvakratni zaporedni prvaki Belorusije odlično upirali. Žoga je še prišla 20 metrov do gostujočih vrat, zmanjkala pa je zaključna podaja, po kateri bi si Maribor lahko ustvaril kaj več. Moči so pošle tudi Baturini in Brniću, gostitelji so posegli po novih menjavah.

Rumeni karton za simuliranje. Foto: Grega Valančič/Sportida V 81. minuti je skušal Kronaveter prelisičiti grškega sodnika, ko je ob prodoru padel v kazenskem prostoru gostov, a delivec pravice ni nasedel. Mariborčan je prejel rumeni karton in odločitev Anastasiosa Papapetrouja pozdravil s kislim nasmeškom, časa za zmago pa je zmanjkovalo. Podpore s tribun v zadnjih minutah ni manjkalo, občinstvo je skušalo na vse pretege povzdigniti igralce v vijoličnih dresih, a je bil rumeni zid vseeno premočan.

Beloruse v zadnjih sekundah rešila prečka

Podobno kot v prvem delu pa je gostom najbolj trda predla v sodnikovem podaljšku. Igrale so se že zadnje sekunde, ko je Gregor Sikošek z leve strani poslal zelo uporaben predložek, v skoku pa je bil pred vrati gostov najvišji Rok Sirk. Rezervist Maribora, ki je v 74. minuti vstopil namesto Baturine, bi lahko postal junak srečanja.

Brez golov 0:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Izkazal se je s strelom, a sreča ni bila na njegovi strani. Zatresel je prečko, navijači v Ljudskem vrtu, ki so zadnje sekunde srečanja spremljali na nogah, so se prijeli za glavo. Le nekaj centimetrov je manjkalo, pa bi se vijolice veselile dragocene zmage. Vseeno pa zadetek ne bi veljal, saj je trener Karanović po koncu srečanja razkril, kako je delivec pravice označil prekršek v napadu. Tako bi tudi v primeru bolj natančnega strela Sirka ostalo pri remiju.

Šahtjor, ki je v tej sezoni odigral že 12 tekem in je bolje uigran od (vsaj v napadu) prevetrene vijolične zasedbe (Sven Karić Šoštarič je ostal na klopi), je uresničil cilj. Vroč poletni večer je postregel z najbolj nepriljubljenim rezultatom 0:0, odločitev o tem, kdo bo napredoval v 2. krog, bo podana prihodnji torek v Turčiji. In spomnimo, v izločilnem delu evropskih tekmovanj ni več pravila zadetkov v gosteh.