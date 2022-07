"Moramo biti srečni in zadovoljni, da nismo bili kaznovani"

Ko je lani Mura začela svoj evropski pohod, ki se je zavlekel vse do zime, je v uvodnem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov nadigrala Shkendijo, prvaka Severne Makedonije. Aktualni prvak Maribor skuša posnemati črno-bele in si tudi sam zagotoviti nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, sodeč po razpletu prve tekme pa ga čaka bistveno zahtevnejša naloga.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Šahtjor iz Soligorska je v Ljudskem vrtu mrežo ohranil nedotaknjeno (0:0), imel več časa žogo v svojih nogah in napovedal še kako razburljivo povratno tekmo, ki bo odigrana na praznem stadionu v Turčiji. "Čeprav je ekipa Šahtjorja v tekmovalnem ritmu, smo imeli kar nekaj priložnosti, iz katerih bi morali zadeti. Na koncu moramo biti zadovoljni z neodločenim rezultatom. Ne glede na vse, imamo dober izhodiščni položaj. Na povratni tekmi bomo naredili vse, da gremo naprej," trener Maribora Radovan Karanović ohranja optimizem.

Skrbelo ga je, da bi lahko beloruski prvak bolj izkoristil dejstvo, da je že dalj časa v redni tekmovalni formi, saj v Belorusiji poteka prvenstvo v koledarski sezoni, tako da so "rudarji" iz Soligorska odigrali že 12 tekem.

Zadovoljni že s tem, da so sploh imeli priložnosti

Maribor je na drugi strani zaigral le poldrugi mesec po osvojitvi prvenstva, zelo kratkih počitnicah in z močno spremenjeno zasedbo. Največje spremembe so se zgodile v napadu (namesto Ognjena Mudrinskega, Đorđeta Ivanovića in Marka Alvirja so prišli Roko Baturina, Ivan Brnić in Marko Božić), kjer se je na prvi tekmi pokazala neučinkovitost.

Strelski topovi še niso bili natančni, zlasti tisti, ki jih premore Baturina. Zapravil je dve najlepši priložnosti na tekmi, nato pa je v sodnikovem podaljšku Rok Sirk zatresel prečko, a je sodnik ob tem označil prekršek v napadu.

Najlepši priložnosti za gostitelje je zapravil Roko Baturina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trenerja je vseeno veselilo dejstvo, da so si njegovi varovanci na tako pomembnem srečanju sploh priigrali večje število zrelih priložnosti. "Nismo imeli veliko časa za pripravo. Proti ekipi, ki je v rednem tekmovalnem procesu, smo si ustvarili štiri ali pet takšnih priložnosti. Moramo biti zadovoljni s tem, da smo sploh imeli priložnosti. Lahko nam je žal, da nismo unovčili vsaj ene. Prepričan sem, da bi, če bi povedli z 1:0, posamezniki po odzivu občinstva dali še več od tega, kar so v danem trenutku sposobni," mu je žal zamujene priložnosti, da bi na povratno tekmo odpotovali s prednostjo.

Mariborčani izzvali nogometno srečo

Prvič je vodil vijolice na evropski tekmi, tovrstno slovesnost pa v skladu s pomembnostjo tekmovanja obeležil s tem, da je prvič na tekmi nosil elegantno obleko. "Čestitam fantom, razen 20 minut drugega polčasa nismo trpeli. Če bi dali gol, bi šla tekma še v boljšo smer. Moramo pa biti tudi srečni in zadovoljni, da nismo bili kaznovani za zapravljene priložnosti. Šahtjor si resda ni ustvaril večjih priložnosti, bila sta le dva nevarnejša dogodka, pri katerih pa smo se pravočasno odzvali. Mi smo tisti, ki smo izzvali nogometno srečo in jo tudi čakamo na povratni tekmi," je prepričan, da lahko Maribor prekriža načrte beloruskemu prvaku.

Rok Sirk, ki je v 74. minuti vstopil v igro namesto Roka Baturina, je v zadnjih sekundah srečanja zadel prečko, a je sodnik označil tudi prekršek v napadu. Napadalec Maribora je tako po tekmi pozdravil hčerko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Popravni izpit bo prihodnji torek v Turčiji, kjer bo vsak zadetek vreden zlata. Ker ne velja pravilo zadetka v gosteh, bi se ob vsakršnem neodločenem rezultatu (0:0, 1:1, 2:2 …) po rednem delu igrali podaljški.