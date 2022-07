Maribor se lahko drži za glavo, Šimundža opravil boljši posel

Novinec v mariborskem dresu Roko Baturina je zapravil dve priložnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida "Odigrali smo tako, kot smo si zamislili. Imeli smo nekaj stoodstotnih priložnosti. Za te nam je lahko žal. Zdaj se moramo pripraviti za 'revanšo', toda čestitke fantom za prikazano," je v prvi izjavi za televizijski prenos na Sportklubu dejal trener Radovan Karanović. Posest žoge je bila sicer na strani Šahtorja iz Soligorska (58-odstotna), a Maribor je bil tisti, ki je imel lepše priložnosti. Že na začetku tekme bi lahko zadel Gregor Sikošek, pozneje je dve izjemni priložnosti zapravil novinec v Ljudskem vrtu Roko Baturina, v sodnikovem dodatku pa je prečko stresel rezervist Rok Sirk.

Povratna tekma bo čez en teden. V primeru napredovanja Štajerce v drugem predkrogu lige prvakov čaka zmagovalec dvoboja med Zrinjskim in Šerifom Tiraspolom. Tudi na tem dvoboju je bilo na sredini prvi tekmi 0:0.

Ante Šimundža je na prvi evropski tekmi z Ludogorcem premagal črnogorskega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Krstna evropska tekma na klopi Ludogorca je za Antejem Šimundžo. Strateg, ki je podiral mejnike tako z Mariborom kot z Muro, saj je z vijolicami zaigral v skupinskem delu lige prvakov in izločilnem delu evropske lige, s črno-belimi pa v skupinskem delu konferenčne lige, je z bolgarskim prvakom gostil najboljši črnogorski klub in dočakal prvo zmago v Evropi. Z 2:0 je premagal Sutjesko iz Nikšića. Slovenski reprezentant Žan Karničnik je ostal na klopi. Vodstvo bolgarskega kluba ne skriva želje, da bi Ludogorec zaigral v skupinskem delu lige prvakov.

Maribor (Slo) : Šahtjor Soligorsk (Blr)(0:0)90 + 2':In tekma je končana brez golov.80': Rumeni karton za, ki je zaigral padec v kazenskem prostoru.74': Za Maribor na zelenico prihajain Rok Sirk. Namestoin55': Baturina zapravil izjemno priložnost za Maribor ... Baturina je prišel do soočenja z vratarjem, toda žogo je usmeril mimo leve vratnice.53'je znova prišel do zaključka, tokrat mu je namero preprečil48': protinapad gostov iz Soligorska,pravočasno v blok, ko se je na udarec pripravljalZačetek 2. polčasa v Ljudskem vrtu, brez sprememb v postavi Maribora.45 + 2': Konec prvega polčasa.45 +1': Mariborčani so imeli ob koncu veliko priložnost,je s pravočasno podajo našel, ki se mu je odprla pot do vrat, toda v zadnjem trenutku ga je blokiral in ustavil33': gostje so sprožili v okvir vrat, do odbite žoge je prišelin streljal z 18m,je žogo ujel.20': Vzdušje v Mariboru je odlično, "vijolični" vseskozi narekujejo tempo, manjkajo le še zadetki.

1': Obračun v Mariboru se je začel!