Velik udarec za Muro, politika se je vmešala v šport

Nogometaši Mure so srečno prispeli v Moldavijo, kjer jih v četrtek ob 19. uri čaka uvodni dvoboj prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Sfantulu Gheorgheju. Črno-beli si želijo zagotoviti ugodno izhodišče pred povratno tekmo, ko bo prihodnji četrtek Fazanerija slovesno zaživela z novim igriščem, a so pred evropsko uverturo naleteli na hudo oviro. Zaradi političnih stališč Moldavije, ki ne priznava Kosova kot samostojne države, Mura ne bo mogla računati na zelo nevarnega napadalca Mirlinda Dakuja.

Slovenska predstavnika v uvodnem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mura in Olimpija se pred začetkom evropske sezone srečujeta z različnimi težavami. Če Ljubljančani pričakujejo jutrišnji dvoboj v Stožicah po burnih dogodkih, ki so privedli do številnih menjav, hkrati pa še bolj razjezili že tako nezadovoljene navijače, pa so nogometaši Mure na gostovanje v Moldavijo odpotovali brez po mnenju številnih najnevarnejšega igralca v napadu.

Mura odšla na pot brez najboljšega napadalca

V Kišinjevu, kjer se bo v četrtek ob 19. uri začela tekma med moštvoma Sfantul Gheorghe in Mura, namreč ne bo smel igrati Mirlind Daku. Kosovski napadalec, ki se v Murski Soboti dokazuje kot posojen nogometaš hrvaškega Osijeka, namreč ni prejel vizuma. Moldavija mu ga ni hotela izdati, saj sploh ne priznava samostojnosti Kosova. Državljanom omenjene države tako sploh ne omogočajo vstopa v državo, tako da je moral 24-letni napadalec, ki se je v prejšnjih mesecih izkazal pri Muri tako z zadetki kot s podajami, ostati doma.

Muraši smo nekaj minut pred 13. uro po lokalnem času pristali v Moldaviji. Nogometaši so že v hotelu, sledi počitek in zvečer preizkus zelenice na stadionu Zimbru.



Sfantul Gheorghe (po moldavskem prevodu Sveti Jurij), v prejšnji sezoni četrtouvrščeni klub moldavskega prvenstva, sicer domuje v vasici Suruceni, evropske tekme pa igra na stadionu v Kišinjevu. Tam je leta 2020 gostovala slovenska reprezentanca in v ligi narodov nadigrala Moldavijo s kar 5:0. Bo Kišinjev v četrtek prinesel srečo in zadovoljstvo tudi oslabljeni Muri?

Bo vrzeli skušal zapolniti Petković?

Damir Čontala bo v četrtek prvič vodil Muro na evropskem srečanju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Damir Čontala bo dočakal evropski krst z Muro z bistveno spremenjeno zasedbo od tiste, s katero je sklenil sezono 2021/22. V Moldavijo so pripotovali Matko Obradović, Klemen Mihelak, Vid Šumenjak, Kai Cipot, Tio Cipot, Luka Bobičanec, Nik Lorbek, Žiga Kous, Gregor Balažic, Mihael Klepač, Niko Kasalo, Josip Majić, Martin Šroler, Alen Kozar, Klemen Pucko, Nikola Petković, Matic Maruško, Dardan Shabanhaxhaj, Kobie Morris, Srđan Kuzmić, Jan Đapo, Amar Beganović in Samsindin Ouro.

Poleti se je igralska zasedba Mure močno prevetrila. Slovenskega prvaka iz leta 2021 so zapustili Tomi Horvat, Jan Gorenc (prodaji omenjenih nogometašev sta napolnili klubsko blagajno in ji omogočili lagodnejše poslovanje), Nardin Mulahusejnović, Marko Zalokar, Klemen Šturm, Mitja Lotrič in Marin Ljubić, prišli pa so Nikola Petković, ki bi lahko v Moldaviji skušal nadoknaditi vrzel v napadu zaradi odsotnosti Dakuja, Martin Šroler, Josip Majić, Klemen Mihelak, Srđan Kuzmić, Dardan Shabanhaxhaj, Darick Kobie Morris in Vito Štrakl.

Fazanerija bo prihodnji četrtek prvič zažarela v novi podobi na evropski tekmi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Podcenjevanja ne sme biti nikoli, spoštujemo vsakega nasprotnika. Na prvi tekmi si želimo pripraviti dobro izhodišče za povratno tekmo, kjer bomo prvič igrali na novi zelenici. Verjamem, da se bomo takrat z našimi navijači veselili napredovanja,'' sporoča športni direktor Denis Rajbar, ki pričakuje ugoden rezultat v Kišinjevu, naslednji četrtek pa v Fazaneriji, ko se bo prvič zaigralo na novem igrišču, pričakuje pravi nogometni spektakel s srečnim koncem za črno-bele.