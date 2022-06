Kopru se je nasmehnila sreča! Kaj pa Olimpiji, Muri in drugim Slovencem?

V Nyonu je bilo v sredo pestro tudi na žrebu konferenčne lige. Poleg Olimpije in Mure, ki sta v torek izvedeli imeni tekmecev v 1. krogu kvalifikacij, je bil tokrat v bobnu tudi Koper. Slovenski pokalni zmagovalec bo evropsko sezono začel v 2. krogu kvalifikacij. Žreb mu je bil naklonjen, njegov tekmec bo predstavnik Liechtensteina Vaduz, ki igra v drugi švicarski ligi. Morebitna tekmeca v 2. krogu sta dobila tudi Olimpija in Mura. Če bosta preskočila uvodno oviro, čaka zmaje romunska, črno-bele pa irska ovira.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (pari): Koper (Slo) - Vaduz (Lie)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Rom) - Olimpija (Slo)/Differdange (Luk)

Saint Patrick's Athletic (Irs) - Sfintul Gheorghe (Mol)/Mura (Slo) Gzira United (Mal)/Atlètic Club d'Escaldes (And) - Radnički (Srb)

Gomel (Blr) - Aris Solun (Grč)

Botev Plovdiv (Bol) - APOEL (Cip)

Fehérvár (Mad) - Gabala (Aze)

İstanbul Başakşehir (Tur) - Maccabi Netanya (Izr)

Aris Limassol (Cip) - Neftçi (Aze)

Velež Mostar (BiH) - Alaškert (Arm)/Hamrun Spartans (Mal)

Saburtalo (Gru)/Partizani (Alb) - FCSB (Rom)

CSKA Sofija (Bol) - Makedonija GP Skopje (SMk)

Hapoel Beer-Sheva (Izr) - Dinamo Minsk (Blr)/Dečić (ČG)

PFC Zire (Aze) - Maccabi Tel-Aviv (Izr)

Vllaznia (Alb) - Universitatea Craiova (Rom)

Ararat-Armenia (Arm) - Dinamo Tbilisi (Gru)/Paide Linnameeskond (Est)

Kairat Almaty (Kaz) - Kisvarda (Mad)

BATE Borisov (Blr) - Konyaspor (Tur)

Kyzylzhar Petropavlovsk (Kaz) - Osijek (Hrv)

Liepāja (Lat)/Gjilani (Kos) - Young Boys (Švi)

Rapid Dunaj (Avt) - Lechia Gdańsk (Pol)/Akademija Pandev (SMk)

Flora Tallinn (Est)/Seinäjoki (Fin) - Lillestrøm (Nor)

Breidablik (Isl)/Santa Coloma (And) - Budućnost Podgorica (ČG)/Llapi (Kos)

Larne (Sir)/St Joseph's (Gib) - Slavia Praga (Češ)

Spartak Trnava (Slk) - HB Tórshavn (Fer)/Newtown (Wal)

Sūduva (Lit) - Viborg (Dan)

Víkingur (Fer)/Europa (Gib) - Dunajská Streda (Slk)/Cliftonville (Sir)

Pogoń Szczecin (Pol)/KR Reykjavík (Isl) - Brøndby (Dan)

Tre Penne (SMr)/Tuzla City (BiH) - AZ Alkmaar (Niz)

Motherwell (Ško) - Bala Town (Wal)/Sligo Rovers (Irs)

Molde (Nor) - Elfsborg (Šve)

Borac Banja Luka (BiH)/B36 Tórshavn (Fer) - Tre Fiori (SMr)/Fola Esch (Luk)

Ružomberok (Slk)/Kauno Žalgiris (Lit) - Derry City (Irs)/Riga (Lat)

Basel (Švi) - Magpies (Gib)/Crusaders (SIr)

Royal Antwerp (Bel) - Inter Turku (Fin)/Drita (Kos)

Floriana (Mal)/Petrocub-Hincesti (Mol) - Laçi (Alb)/Iskra Danilovgrad (ČG)

Racing Union (Luk) - Čukarički (Srb)

Levski Sofia (Bol) - PAOK Solun (Grč)

Vitória (Por) - Puskás Akadémia (Mad)

Rijeka (Hrv) - Djurgårdens (Šve)

AIK Solna (Šve) - Vorskla Poltava (Ukr)

Valmiera (Lat) - Shkëndija (SMk)/Ararat Erevan (Arm)

Raków Czestochowa (Pol) - Astana (Kaz)

KuPS Kuopio (Fin)/Dila Gori (Gru) - Panevezys (Lit)/Milsami Orhei (Mol)

Sparta Praha (Češ) - Viking (Nor) Skupina prvakov: La Fiorita (SMr)/Inter Club d'Escaldes (And) - Ballkani (Kos)/Žalgiris (Lit)*

Malmö (Šve)/zmagovalec predkroga - The New Saints (Wal) / Linfield (SIr)*

Ludogorec Razgrad (Bol)/Sutjeska Nikšić (ČG) - Bodø/Glimt (Nor)/KÍ (Fer)*

Shamrock Rovers (Irs)/Hibernians (Mal) - Levadia Tallinn (Est)/Víkingur Reykjavík (Isl)*

Diddeleng (Luk)/Tirana (Alb) - Zrinjski Mostar (BiH)/Šerif Tiraspol (Mol)*

Lech Poznań (Pol)/Qarabağ (Aze) - Slovan Bratislava (Slk)/Dinamo Batumi (Gru)*

Pjunik (Arm)/CFR Cluj (Rom) - finalist predkroga*

Tobol Kostanay (Kaz)/Ferencvároš (Mad) - Shkupi (SMk)/Lincoln Red Imps (Gib)*



* v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bodo zaigrali poraženci 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov Dvoboji 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bodo odigrani 21. in 28. julija.

Slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta v 1. krogu zastopali Olimpija in Mura. Žreb jima je v torek namenil tekmeca iz Luksemburga (Differdange najprej prihaja v Ljubljano) in Moldavije (Sfintul bo najprej gostil Muro, nato gostoval v Murski Soboti), le dan pozneje pa so zmaji in črno-beli pa izvedeli še ime novega tekmeca, če bodo uspešni na začetku evropske sezone.

Koper se je izognil najtežjim oviram

Royal Antwerp je lani igral v skupinskem delu evropske lige. Tako se je Radja Nainggolan veselil po zadetku proti poznejšemu zmagovalcu Eintrachtu. Klub iz Antwerpna je bil eden izmed možnih tekmecev Kopra, nato pa je žreb Primorce povezal z Vaduzom. Foto: Reuters V 2. krogu kvalifikacij bo od slovenskih moštev zagotovo nastopil Koper. Primorci so si ta privilegij zagotovili s tem, da so osvojili slovenski pokal. V prvenstvu so zaostali le za Mariborom, ki bo evropsko sezono začel proti prvaku Belorusije, v Evropi pa bodo zaigrali prvič po sedmih letih. Nazadnje (2015) so izpadli proti splitskemu Hajduku.

Letos bodo evropski led prebili proti predstavniku Liechtensteina, Vaduzu, ki nastopa v drugi švicarski ligi. Prva tekma bo 21. julija na Bonifiki, teden dni pozneje pa odhajajo Koprčani v goste v Liechtenstein. Gostovali bodo v športnem parku Eschen-Mauren. Lani je Vaduz ekspresno končal evropsko pot, v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo je dvakrat izgubil proti madžarskemu Ujpestu (1:2 in 1:3).

Koper je imel srečo pri žrebu, saj se je konec nenosilec izognil dvema zelo zahtevnima tekmecam. To sta bila Royal Antwerp iz Belgije, ki ga vodi Nizozemec Mark van Bommel, zanj pa igra tudi Belgijec Radja Nainggolan, ter švicarski Basel, nekdanji klub Andraža Šporarja s švicarskim trenerjem Alexandrom Freiem, zanj pa igra tudi Madžar Adam Szalai, ki je v torek sodeloval pri zgodovinski zmagi slovenskih sosedov v gosteh pri Angliji (4:0).

Olimpija z nekdanjimi soigralci Rajka Repa?

S kom pa se bosta, če bosta preskočila uvodno evropsko oviro, v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo srečali Olimpija in Mura?

Rajko Rep, občasni slovenski reprezentant, je v prejšnji sezoni nosil dres Sepsija. Foto: Vid Ponikvar Ljubljančane bi tako pot vodila v Romunijo, njen tekmec bi bil Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, za katerega igra tudi izkušeni Hrvat Adnan Aganović, ki si je pred leti služil nogometni kruh tudi kot napadalec Kopra. Trener romunskega prvoligaša je nekdanji branilec Lazia, Italijan Cristiano Bergodi. Sepsi bo nastopil šele drugič v klubski zgodovini v Evropi. Lani ga je po izvajanju 11-metrovk v 2. krogu kvalifiacij za konferenčno ligo izločil slovaški Spartak Trnava. Sepsi je v prvenstvu osvojil sedmo mesto, Evropo pa si je zagotovil s pokalnim naslovom, ko je bil v finalu z 2:1 boljši od Voluntarija, oba zadetka pa je prispeval romunski reprezentant Marius Ștefănescu. V prejšnji sezoni je za Sepsi igral tudi slovenski legionar Rajko Rep, a zbral le tri nastope in se nato vrnil v Avstrijo, kjer nosi dres celovške Austrie.

Olimpijo bi lahko žreb združil tudi z norveškim Lillestromom (nekdanji klub Roberta Korena), kazahstanskim Kyzylzharjem ter boljšima s srečanj 1. kroga med latvijsko Liepajo (novi klub dolgoletnega nogometaša Olimpije Nika Kapuna) in kosovskim Gjilanijem ter poljsko Lechio Gdansk in makedonsko Akademijo Pandev.

Mura proti irskemu podprvaku?

Drugega morebitnega tekmeca v Evropi so spoznali tudi črno-beli iz Prekmurja. Če bodo v 1. krogu izločili moldavski Sfintul, se bodo v 2. krogu udarili z irskim Saint Patrick's Athleticom. Rdeče-beli iz predmestja Dublina so v prejšnji sezoni na Irskem osvojili drugo mesto.

Muro čaka najprej obračun v Evropi z moldavskim tekmecem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Irski prvaki so bili osemkrat, nazadnje leta 2013, imajo pa bogate izkušnje z igranjem v Evropi, kjer so prišli najdlje pred 13 leti, ko so najprej izločili malteško Valletto, nato presenetljivo še ruski klub Krilja Sovetov iz Samare, nato pa v play-offu kvalifikacij za ligo Europa ostali praznih rok proti Steaui iz Bukarešte. V Evropo se vračajo po treh letih, nazadnje so v prvem nastopu izpadli proti švedskemu Norrköpingu.

Izbranci Damirja Čontale so tako lahko sorazmerno zadovoljni z žrebom, saj bi jih lahko ples kroglic povezal tudi z danskim Viborgom, po drugi strani pa bi se lahko pomerili z zmagovalcem dvobojev med islandskim Breidablikom in andorsko Santa Colomo, severnoirskim Larnejem in gibraltarskim St. Joseph's oziroma ferskim HB Torshavn in valižanskim Newtownom.