Noro! Maribor proti senzaciji sezone, ki je v Madridu šokirala Real?

Slovenski nogometni prvak Maribor se bo v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z beloruskim prvakom Šahtjor Soligorsk. Če ga bo izločil, ga v 2. krogu čaka boljši iz obračuna med prvakoma BiH in Moldavije. To sta Zrinjski Mostar, ki ga vodi stari znanec vijolic Sergej Jakirović, in Šerif Tiraspol, ki je lani blestel v ligi prvakov in v Madridu šokiral zvezdnike Reala!