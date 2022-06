Maribor drugo poletno okrepitev našel v serie B

NK Maribor ni dobil le prvega tekmeca na poti do lige prvakov, ampak tudi okrepitev v vezni vrsti. To je avstrijski igralec Marko Božić, ki v Ljudski vrt prihaja kot posojen igralec italijanske ekipe serie B Frosinone.

Pri dunajskem Rapidu vzgojeni Marko Božić, ki je v jesenskem delu prejšnje sezone igral za Radomlje, je druga okrepitev za novo sezono po Marku Zalokarju, 24-letni vezist se je že pridružil moštvu v pripravljalni bazi v Moravskih Toplicah. Dosedanji član Frosinnenja v Maribor prihaja na enoletno posojo z možnostjo odkupa pogodbe.

Marko Božić, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



"Zelo sem vesel, da sem tukaj in da mi je ponujena priložnost, da lahko v Sloveniji tudi na višji ravni pokažem, kaj zmorem. Ko sem odšel iz Radomelj, sem podrobno spremljal slovensko ligo tudi v nadaljevanju sezone. Maribor dobro poznam, všeč mi je slog igre ekipe in verjamem, da se lahko uspešno prilagodim. Prvi vtisi so zelo dobri, spoznal sem celotno ekipo, strokovni štab. Vsi so me lepo sprejeli in imam dober občutek o naši skupni zgodbi," je za spletno stran kluba dejal Božić.