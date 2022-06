Brez milosti za nižjeligaše: 17 golov Celja, Maribora in Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvoligaši so v pripravah na naslednjo sezono že odigrali prve prijateljske tekme in si pošteno privoščili nižjeligaše. Maribor je s 5:0 premagal NK Čarda iz Martjancev, Olimpija je na 100. obletnici Rudarja iz Trbovelj zmagala s 4:0, Celjani pa so ob 110-letnici kluba z Jesenic zmagali s kar 8.0.