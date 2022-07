Incident o Olimpiji odmeva vse od Anglije do Latinske Amerike

"Neverjetni prizori v Sloveniji," so zapisali na spletni strani This is Anfield z novicami o dogajanju v Liverpoolu. Za angleški klub je Albert Riera igral med letoma 2008 in 2010.

Incredible scenes over in Slovenia! 🇸🇮😳 https://t.co/8t6EpqG64W — This Is Anfield (@thisisanfield) July 5, 2022

"Zamaskirani ultrasi prisilili nekdanjega zvezdnika Liverpoola Alberta Riero, da je pobegnil s svoje predstavitve," piše angleški Mirror.

Posnetek z novinarske konference so objavili tudi na latinskoameriškem ESPN. "Trenja in nevarnost v Sloveniji," so zapisali na Twitter računu oddaje Sportscenter.

TENSIÓN Y PELIGRO EN ESLOVENIA. Los ultras del Olimpija Ljubljana invadieron la sala de prensa e interrumpieron la presentación del nuevo entrenador: Albert Riera. Se mostraron furiosos con Adam Delius, dueño del club, quien decidió despedir a Robert Prosinecki (el anterior DT). pic.twitter.com/gK5WgydecI — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2022

Dogodek je zanimiv tudi za Turke, saj je Riera tri leta igral za Galatasaray in v tem klubu v vlogi pomočnika tudi začel trenersko kariero. To so tudi njegove edine trenerske izkušnje.

Former Galatasaray player/assistant Albert Riera was announced as the new coach of Slovenia's Olimpija Ljubljana team.



The ultras raided the press conference & sent him away.



The event was boycotted as a sign of protest against the management & in support of their former coach. pic.twitter.com/xUv4HApNR8 — The Lion's Den - A Galatasaray Podcast (@TheLionsDenGS) July 5, 2022

Podobno je v Grčiji. Eno leto je bil Španec član Olympiacosa.