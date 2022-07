Pri sporu v Olimpiji posredoval župan, plače so res zamujale

Na redni tedenski novinarski konferenci je o burnem stanju v nogometnem klubu Olimpija govoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković. V prejšnjih dneh se je namreč dobil z vsemi tremi stranmi: predsednikom kluba Adamom Deliusom, nekdanjim trenerjem Robertom Prosinečkim, kapetanom Timijem Maxom Elšnikom in Green Dragonsi. Je pač velik navijač ljubljanskega športa. "Meni je bilo zelo hudo," je o slovesu Prosinečkega dejal župan. "Poskušal sem najti rešitev, da ostane. A odloča tisti, ki daje denar." Javnega obtoževanja med Prosinečkim in Deliusom sicer ni želel komentirati.

Da je situacija v klubu resna, je dalo slutiti že to, da je bil kapetan Timi Max Elšnik prejšnji teden prisoten tako na novinarski konferenci Deliusa kot Prosinečkega. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo se je Janković dobil s kapetanom Olimpije Elšnikom in Mustafo Nukićem. Govorili so skoraj uro in pol. "Prosim sem ju, naj ne glede na dogajanje v klubu tekmo z luksemburškim klubom odigrajo, kot je treba." Kapetan ga je zelo presenetil s "svojim razmišljanjem pri svojih mladih letih." Vprašal jih je tudi, ali so dobili vse plačano in odgovor je bil ne.

V nedeljo zvečer se je nato dobil z Deliusom. Dejal mu je: "Vi te čustvene zgodbe ne morete dobiti na kratek rok. Vaša osnovna naloga je, da redno plačujete. Vse, kar imate za nazaj, poplačajte. Druga stvar pa je rezultat. In rabite čas." Povedal nam je, da so se razšli z obljubo, da bodo plačali. To naj bi bil tudi razlog, da je bila ponedeljkovega novinarska konferenca z novim trenerjem Albertom Riero prestavljena. Začela se je šele ob 18. uri, da je imelo vodstvo kluba čas, da poskrbi za denar za honorarje nogometašev. Župan je na banki preveril in denar za plače je res prišel. "Srčno upam, da so plače res prišle." Predsednik Delius je na ponedeljkovi novinarski konferenci sicer dejal, da igralcem ne dolgujejo honorarjev.

V ponedeljek se je župan dobil tudi z Green Dragonsi.

Pred šestimi leti je župan z nogometaši Olimpije slavil naslov državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Jaz pričakujem, da bodo fantje v četrtek tekmo doigrali z največjo ambicijo, da bodo zmagali. Želim si, da bo Olimpija tudi v domačem prvenstvu prvak. Želim si, da se stvarijo umirijo, ker tole dogajanje, iskanje krvi, ne pelje nikamor," je zaključil Zoran Janković. "Aja, naj napovem še rezultat: 3:0 za nas."

Vstopnice za četrtkovo tekmo so šle v prodajo šele v torek dopoldne. Tudi novinarji smo poziv za oddajo prošnje za akreditacijo dobili šele dva dni pred tekmo.