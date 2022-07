Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v Stožicah vse drugo kot nezanimivo. Nogometaše Olimpije čaka evropska uvertura, ki prinaša številne novosti. Zmaji bodo prvič nastopili v novih dresih, prvič jih bo vodil Albert Riera, ki v zadnjih dneh pospešeno spoznava ekipo, nezadovoljni navijači, ki so v ponedeljek Španca spodili z novinarske konference, posnetek pa je zaokrožil po vsem svetu, pa pred tekmo napovedujejo protestni shod, prvo izmed akcij v boju za zdravo Olimpijo.

V slovenski prestolnici se nadaljujejo burni dnevi, kar zadeva usodo in delovanje Olimpije. Zeleno-beli so v petek ostali brez Roberta Prosinečkega in Mladena Rudonje, le tri dni pozneje je na vroči stolček prišel Albert Riera. Španec je s tem dočakal prvo priložnost v karieri, ko lahko opravlja delo prvega trenerja.

Zmaje je v zadnjih dneh spoznaval zelo pospešeno, pred današnjim krstnim nastopom, evropsko tekmo proti predstavniku Luksemburga Differdange, pa sporoča, da je prepričan, da so njegovi varovanci pripravljeni na tekmo.

Riera spremljal tekme Olimpije do 3. ure zjutraj

Danes bo prvo evropsko tekmo Olimpije kot predsednik zmajev spremljal Adam Delius. "Nismo imeli veliko časa za delo, a bom rekel, da vseeno dovolj. Nisem trener, ki išče izgovore," pravi 40-letni Španec, ki želi iz vsakega nogometaša izvabiti najboljše. Prilagodil se jim bo, hkrati pa jih poskušal postaviti tako, da bodo igrali najboljše, kar lahko. Ima se sicer za napadalnega trenerja. "Želim nadzorovati tekmo, biti protagonist in imeti občutek, da sem boljši od tekmeca," sporoča novopečeni strateg Olimpije, ki bo danes debitiral v vlogi prvega trenerja. Pred tem je bil dve leti pomočnik, tovrstne izkušnje je nabiral pri turškem velikanu Galatasarayu, kjer je na lastni koži spoznaval, kako zahtevno je nastopati pod pritiskom občinstva.

O nezadovoljstvu navijačev Olimpije se je na lastne oči prepričal že ob uvodni slovesnosti, ko se je prvič predstavil javnosti kot novi trener zmajev. Jezni privrženci, člani navijaške skupine Green Dragons, so ga spodili iz sobe. Španec ob tem ni skrival šoka, a dodal, da zaradi tega ne namerava zapustiti Ljubljane. Želi nadaljevati projekt, za katerega pa bi se lahko zaradi napovedanega upora navijačev pojavile težave.

Po Ljubljani visijo plakati, ki pozivajo vse, ki jim ni vseeno za NK Olimpija, da pridejo ob 16. uri na severno ploščad pred stadion Stožice. Po besedah navijačev gre za prvo izmed akcij, ki jih bodo povezovale v boju za zdravo Olimpijo. Nezadovoljni so z marsičim.

Zmaji se vračajo h koreninam

Riera varovancev še ne pozna najbolje. V zadnjih dneh si je ogledal ogromno tekem Olimpije, od tri do štiri na dan, zaradi česar je hodil spat zelo pozno. Tudi ob 3. uri zjutraj. "Seveda pa to ni enako, kot če delaš z njimi v živo na treningih in tekmah. Moj cilj je, da bodo igralci čez nekaj mesecev znali igrati na dveh ali treh položajih. Tako bodo napredovali kot nogometaši," je prepričan nekdanji španski reprezentant, ki želi tudi sam napredovati kot trener.

Zmaji bodo zaigrali v novih dresih z zeleno-belimi navpičnimi črtami. Iz kluba sporočajo, da se tako vračajo h koreninam. Zdravstvenih težav naj ne bi bilo, kapetan Timi Max Elšnik, ki se je v zadnjem tednu nagledal stresnih novinarskih konferenc (prisoten je bil tako v petek na konferenci predsednika Adama Deliusa kot tudi dan pozneje na konferenci Roberta Prosinečkega), skupaj z Mustafo Nukićem pa je sestankoval tudi z županom Zoranom Jankovićem, pa sporoča, da se bodo poskušali nogometaši v burnem obdobju najbolj osredotočiti na zelenico.

Kapetan obljublja: Dali bomo vse za ta klub

Timi Max Elšnik želi priti z Olimpijo v Evropi čim dlje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Veliko je bilo dogajanja v zadnjih dneh, tednih, a v četrtek mora biti fokus ekipe na evropskem obračunu. Ne glede na vse pričakujemo spodobno število ljudi, ki nas bodo podpirali. Upam, da bodo stali za fanti, tako kot mi vselej stojimo za njimi. Dali bomo vse za ta klub, za ta grb in za to mesto. Evropa mora biti vedno motiv in priti moramo čim dlje," poudarja Štajerec z "zelenim" srcem.

Dodal je, da je ekipa odlično sprejela novega trenerja Riero, hkrati pa dal vedeti, da v slačilnici Olimpije še naprej prevladuje dobro vzdušje. "Dati moramo vse od sebe drug za drugega in tudi za novega trenerja, saj verjamem, da si to zasluži. Zelo pozitivno nas je presenetil in odprto sprejel."

Dvoboj med Olimpijo in Differdangejem se bo začel ob 19. uri, tri ure pred tem pa se bo začel protestni "piknik" navijačev.