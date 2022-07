Konec tedna bo šlo zares

Nogometaši Kopra in sežanskega Tabora bodo v petek ob 20.15 začeli 32. sezono prve slovenske lige. Ekipi v novo sezono Prve lige Telemach vstopata s povsem različnima ciljema, "tarča" vseh pa bo Maribor, ki brani naslov prvaka. Jesenski del sezone se bo pričel prihodnji teden in končal z 20. krogom 11. decembra. Spomladanski se bo začel 11. februarja, končal pa 20. maja prihodnje leto.

Mariborčani, ki so s 16 naslovi državnega prvaka slovenski rekorderji, so sezono že začeli s kvalifikacijami za ligo prvakov. Tako so tekmeci že lahko videli delček tistega, kar bodo izbranci Radovana Karanovića lahko nudili v sezoni, v kateri spet merijo na sam vrh. "V sredo nas čaka povratna evropska tekma in verjamemo, da nam bo uspelo. V domačem prvenstvu pa bomo takoj startali na prvo mesto. V vsakem primeru pa se zavedamo, da bo liga še zahtevnejša, nekaj ekip je zelo kakovostnih, toda naši cilji ostajajo isti. Videli bomo, kaj se bo dogajalo," je povedal trener Maribora

Štajerska zasedba bo nekoliko spremenjena v primerjavi s prejšnjo sezono, glavna razlika je ta, da ne bodo več mogli računati na prvega strelca minule sezone Ognjena Mudrinskega, njegovo vrzel bo med drugim poskušal zakrpati novinec Roko Baturina. Sicer pa bo Maribor ob dvomilijonski odškodnini očitno ostal tudi brez vezista Antoina Makoumbouja, toda Štajerci verjamejo, da so dober posel opravili tudi s tem, ko so pripeljali Ivana Brnića, Svena Šoštariča Kariča, Marka Božića in druge. Maribor in Olimpija se bosta pomerila v četrtem krogu tekmovanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Večni derbi že v četrtem krogu

Tako kot vsako sezono največ slovenskih ljubiteljev nogometa zanimajo večni derbiji z ljubljansko Olimpijo, prvi bo v četrtem krogu v Ljudskem vrtu, nato pa bodo še v 13., 22. in 31. krogu.

Riera je pred začetkom sezone sedel na trenerski stolček Ljubljančanov. Foto: Grega Valančič/Sportida Toda če je mariborsko pripravljalno obdobje minilo brez posebnih pretresov, pa je bilo povsem drugače v ljubljanskem taboru, kjer je nova vodstvena garnitura na čelu s predsednikom Adamom Deliusom odslovila trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, za nameček pa se zamerila še navijačem zeleno-belega kluba.

Ekipo je tako tik pred zdajci prevzel novinec v vlogi glavnega trenerja, Španec, ki govori o napadu na vrh, čeprav vsaj prva evropska kvalifikacijska tekma konferenčne lige proti luksemburški ekipi (pričakovano) še ni pokazala dovolj visoke ravni.

"Liga je napredovala, odkar sem bil nazadnje tu. Več ekip je v igri za visoka mesta, ne le Olimpija in Maribor. Če pa je liga boljša, bo to tudi nas naredilo boljše. Za Olimpijo je pomembno zmagovati, toda zame kot Španca je pomembno tudi to, kako zmaguješ. Upam, da se bo ta ideja udejanjila čim prej. Ne morem pa obljubljati, kdaj bo ekipa igrala takšno igro, kot si jo želim," je dejal Riera.

Od okrepitev za zdaj ni izstopala nobena, so pa v napadalni mozaik Ljubljančani pripeljali še portugalskega mladeniča Samuela Lopesa Robala Pedra, ki naj bi z Mustafo Nukićem, Ivanom Prtajinom, Almedinom Ziljkićem in drugimi vendarle skrbel za veselje navijačev ob zadetkih.

Koprčani si želijo ponovitve uspeha iz lanske sezone

Koprčani verjamejo, da lanski uspeh ni naključen. Foto: Grega Valančič/Sportida V prejšnji sezoni sta si evropski vozovnici ob Mariboru in Olimpiji priigrala še podprvak in pokalni prvak Koper ter murskosoboška Mura. Koprčani bodo pod vodstvom naj trenerja minule sezone Zorana Zeljkovića spet poskušali mešati štrene na vrhu, čeprav so izgubili dva pomembna igralca, Lamina Colleyja in Ivana Borno Jelića Balto, po drugi strani pa v napad pripeljali Daria Kolobarića ter jasno pokazali svojo namero.

"Želimo spet priti v Evropo in verjamem, da bomo to tudi dosegli. Mislim, da nam bo čez celo sezono težje kot v prejšnji in s tem se bomo morali znati soočiti. Ampak verjamem, da bomo še boljši in bomo dokazali, da uspehi iz prejšnje sezone niso bili naključni. Kje so meje, ne vem. Izgubili smo nekaj standardnih igralcev, tako da bomo potrebovali nekaj časa, ampak verjamem, da jih lahko nadomestimo in se borimo za vrh," je pred začetkom sezone dejal trener Koprčanov.

Prekmurci samozavestno v novo sezono

Mura pa bo drugo sezono igrala po napotkih Damirja Čontale, ki je izgubil kar nekaj tistih, ki so skrbeli za "tipično" igro prekmurske zasedbe, med drugim Tomija Horvata, Klemna Šturma, Jana Gorenca, Nardina Mulahusejnovića ... Toda po drugi strani je obdržala večino ogrodja in dodala še nekaj nogometašev, kot so Nikola Petković, Martin Šroler, Kobie Morris, Dardan Shabanhaxhaj. Pri vsem naštetem bodo na vzhodu Slovenije spet lahko računali na visoka mesta.

Tudi pri Muri ambicij pred novo sezono ne skrivajo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Za nas so vsa tekmovanja enako pomembna, tako domača kot evropska. Ni enostavno preklapljati z ene tekme na drugo, če je ritem tekem hud. Želimo pa biti čim uspešnejši na vseh tekmovanjih in se na vsako maksimalno pripraviti."

Med tiste, ki se želijo spet prebiti v vrh slovenskega nogometa, sodi predvsem Celje, ki je že v prejšnji sezoni veliko zapravilo za okrepitve, te sicer še niso prinesle želenega, tudi v letošnji pa je vse karte vrglo na mizo s prihodom Nina Koutra, s približno 200 tisoč evri na leto bržčas najbolje plačanega igralca slovenske lige. Ob tem velja omeniti tudi prihod Marka Zabukovnika, pa tudi Gregorja Bajdeta, Tina Matića, Chukwubuikema Ikwuemesija in druge, nenazadnje pa tudi novega stratega Romana Pilipčuka, ki pa v ekipi ne bo več imel obetavnega Tjaša Begića, pa Žana Zaletela, Mića Kuzmanovića, Žana Benedičiča ...

Pri Bravu brez velikih sprememb

V zadnjem obdobju najboljšim mešajo štrene tudi pri Bravu, kjer Dejan Grabić ni veliko spreminjal ekipe, tako da lahko tekmeci pričakujejo znova čvrsto ekipo, Domžale pa bodo po novem spet igrale pod vodstvom Simona Rožmana, sicer pa tudi pri njih ni bilo posebej veliko sprememb, še največja bo igra brez Senijada Ibričića, ki je končal kariero in se preselil v klubske pisarne.

Pri Bravu brez velikih sprememb, a so dobro pripravljeni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Dobro smo pripravljeni. V kadru ni bilo veliko sprememb, obetata se še dve dopolnitvi. Če bomo pri tem uspešni, lahko napovedujemo tudi boj za zgornji del lestvice, mogoče celo za vrh. To bomo videli v naslednjih tednih. Je pa naša največja moč konstanta dela stroke in kadra," je povedal strateg Brava Dejan Grabić.

Domžalski sosedi Radomljani so spomladi kazali dobro igro, zdaj pa jih bodo pod vodstvom Nermina Bašića poskusili ponoviti brez Zabukovnika, Tomislava Mrkonjića, Gedeona Guzine, Daria Rugaševića in drugih. Vendarle pa v ekipi verjamejo tudi v novince Leona Severja, Nedima Hadžića, Madžida Šošića ...

Kraševci bodo poskušali konkurirati z mlado ekipo

Za konec ostaneta primorski zasedbi. Sežanski Tabor si je zagotovil obstanek v ligi po dodatnih kvalifikacijah, toda Dušan Kosić bo imel ob finančnih "omejitvah" kluba velike težave v boju za nov obstanek, saj je odšlo veliko nosilcev igre, tudi najboljši strelec Dino Stančič.

Tabor se bo soočil z ogromnim izzivom, saj je ogromno igralcev zapustilo vrste kluba. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ekipa je v nastajanju, bo zelo spremenjena, poskušali bomo pomladiti zasedbo. V medijih smo zasledili, da je stanje alarmantno, toda mi smo vmes potrpežljivo delali. Naši notranji cilji so kar visoki, kaj pa bo prvenstvo prineslo, ne vemo. Prve tekme bodo pokazale, kakšna je kakovost ekipe, verjetno se bomo sestavljali do konca prestopnega roka," je menil trener Kraševcev Dušan Kosić.

Gorica pa si je z naslovom prvaka 2. SNL priborila vrnitev med slovensko elito, kjer bo spet krmarila po napotkih Mirana Srebrniča in kjer bo njen glavni cilj obstanek.

Pari prvega kroga Prve lige Telemach:



petek, 15. julij:

20.15 Koper - CB24 Tabor Sežana



sobota, 16. julij:

17.30 Domžale - Celje

20.15 Maribor - Kalcer Radomlje



nedelja, 17. julij:

20.15 Olimpija - Mura



ponedeljek, 18. julij:

20.15 Gorica - Bravo