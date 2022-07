Celjani odigrali že osmo tekmo in petič zmagali, danes na delu Primorci

Slovenski nogometni prvoligaši nadaljujejo priprave na novo sezono. Maribor, Olimpija in Mura bodo ta teden odprli sezono z evropskimi tekmami, preostala sedmerica pa se pospešeno pripravlja na začetek prvenstva. Celjani so tako v torek premagali Sarajevo iz BiH z 2:0, danes pa bosta na delu Tabor in Gorica. Sežančane čaka obračun s Primorjem, vrtnice pa se bodo pomerile s poljskim klubom Slask iz Vroclava.

Celjski klub je to poletje znova prevetril zasedbo, zgodile so se številne spremembe v kadru, izbranci Romana Pylypchuka pa bodo odigrali največ pripravljalnih tekem. Proti Sarajevu so bili na delu že osmič v tem pripravljalnem obdobju. Na stadionu Z'dežele so v torek premagali tekmeca iz BiH z 2:0, med strelce pa sta se vpisala branilca David Zec in Damjan Vuklišević. Obe podaji je prispeval Švicar Vasilije Janjičić.

Peta zmaga pripravljalnega obdobja. Petič tudi brez prejetega zadetka. ⚽️⌛️



Celje 2-0 Sarajevo (Zec, Vuklišević)#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/sKZqUp2rBl — NK Celje (@NKCelje) July 5, 2022

Ukrajinski strateg je na igrišče poslal naslednje igralce: Rozman (od 46. Jurhar), Morozov (od 70. Milić), Zec (od 65. Flis), Vuklišević (od 65. Stojinović), Ajhmajer, Zabukovnik (od 61. Mayeuski), Janjičić (od 70. Kouter), Kouter (od 46. Vrbanec), Svetlin (od 46. Sokler), Ikwuemesi (od 65. Brecl) in Gbamble (od 46. Bajde). Pri klubu iz glavnega mesta BiH je igral tudi nekdanji napadalec Maribora, Kopra in Mure Nardin Mulahusejnović.

Vrtnice proti poljskemu velikanu

Danes se bosta predstavila Tabor in Gorica. Sežančane čaka "primorski" spopad s Primorjem iz Ajdovščine, ki je pred dnevi remiziral z vrtnicami (1:1). Štirikratne državne prvake, ki se vračajo v prvo ligo, danes na Štajerskem čaka zelo zahteven preizkus. V Slovenskih Konjicah se bodo pomerili s poljskim Slaskom iz Vroclava.

Danes bi morale biti na delu tudi Radomlje, a je kranjski Triglav, ki ga po novem vodi Safet Hadžić, odpovedal srečanje. Radomljane je sicer pred kratkim okrepil še vratar Luka Baš, ki je v prejšnji sezoni v 2. SNL branil za ljubljansko Ilirijo.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor : Partizani Tirana (Alb/1) 1:1 Brnić 30. 6. Rače (Slo/3) : Maribor 1:7 Vipotnik 2, Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki, Antolin

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 1:0 Kotnik 3. 7. Koper : Dekani (Slo/2) 1:1 Jašaragić 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija : Šibenik (Hrv/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 T. Cipot 1. 7. Floridsdorfer (Avt/2) : Mura 2:4 Šroler, Daku, Majić, Shabanhaxhaj

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo : Čukarički (Srb/1) 2:1 G. Trdin, Maružin 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 1:1 Trontelj 8. 7. Bravo - Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Perc 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) : Domžale 1:4 Schoissengeyr, Vuk, Saitoski, Topalović 9. 7. Aluminij (Slo/2) - Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje : Gorica (Hrv/1) 2:1 Iličić, Ikwuemesi 2. 7. Celje : Bistrica (Slo/2) 4:0 Bajde 2, Milić, Stojinović 5. 7. Celje : Sarajevo (BiH/1) 2:0 Zec, Vuklišević 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje : Slask Vroclav (Pol/1) 1:2 Nadarević 9. 7. Radomlje - Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor : Gorica (Slo/1) 0:0 / 2. 7. Tabor : Skalice (Slk/1) 2:3 Tolić, Kljun 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica