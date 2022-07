Mariboru dišijo evropski milijoni, kapetan razkriva recept

Ko je lani vskočil na vroči trenerski stolček v Ljudskem vrtu namesto Simona Rožmana in začel tako uspešno gasiti "požar", da si je prislužil naziv srčnega klubskega delavca, dežurnega gasilca, je javnost vseeno pričakovala, da bo na klop Maribora sedel kateri izmed že bolj uveljavljenih strategov. A Maribor je nizal tako dobre rezultate, da si je Radovan Karanović, v mestu ob Dravi vedno bolj priljubljeni Žuti, prislužil veliko priložnost. Športni direktor Marko Šuler mu je zaupal, postal je trajnejša rešitev za prvega klubskega stratega.

Spomladi, po uspešnih pripravah v Turčiji, ki so še dvignile raven zaupanja med igralci in strokovnim vodstvom, so se nadaljevali uspešni rezultati. Mariborčani so v napeti končnici, v kateri so jim na pomoč priskočili Radomljani, prehiteli tudi Koprčane in se po treh letih zavihteli na slovenski vrh. Vijolice so dočakale tisto, kar so čakale vse od leta 2019. Končno so si priigrale nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, v katerih se jim odpira pot do dolge in finančno privlačne evropske sezone. Če bodo šli po lanskih stopinjah Mure. Za to pa bodo morali preskočiti uvodno oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Ivanović in Kolobarić se tam nista naigrala

Đorđe Ivanović je v zadnjih sezonah osvajal lovorike v pospešenem ritmu. Z Olimpijo je osvojil pokal, s Šahtjorjem in Mariborom pa postal prvak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na drugi strani bo dvakratni zaporedni beloruski prvak Šahtjor Soligorsk. V vijoličastem taboru ga ne podcenjujejo. Še več, trener Karanović, ki bo danes dočakal evropski krst v odgovorni vlogi, se zelo dobro zaveda, s kako močnim tekmecem bo imel opravka. To je tudi pojasnil s stavkom, ki mu ne gre oporekati: "Nedvomno gre za zelo zahtevnega nasprotnika, ki ima veliko individualne kakovosti. Spoznanje, da se Đorđe Ivanović (nekdanji nogometaš Maribora in Olimpije, zdaj Čukaričkega iz Beograda, op. p.) in Dario Kolobarić (nekdanji nogometaš Domžal, zdaj Kopra, op. p.) tam nista naigrala, nekaj pove."

Zaradi ogromnega vložka, saj napredovanje v 2. krog kvalifikacij omogoča marsikaj, tudi popravni izpit v kvalifikacijah za ligo Europa, se v taboru Maribora zavedajo, kako dobro bi bilo izkoristiti prednost domačega igrišča. Belorusi je prihodnji torek ne bodo imeli, saj bo povratno srečanje odigrano v Turčiji. In to na praznem stadionu, brez prisotnosti gledalcev. "Zanima nas dober izhodiščni položaj," trener Maribora meri na uvodno zmago, kapetan Martin Milec, ki je prevzel častni naziv od dolgoletnega soigralca Marcosa Tavaresa, potem ko se je ta po koncu šampionske sezone 2021/22 upokojil, pa navijačem obljublja, da na igrišču ne bodo varčevali z energijo.

Martin Milec obljublja navijačem, da bodo šli danes proti beloruskemu prvaku "na glavo". Foto: Vid Ponikvar

"Lahko obljubimo, da gremo na glavo, a moramo odigrati tudi pametno. Vemo, kakšen je bil Maribor v kvalifikacijah, ko je bil uspešen. Bil je taktično dober, discipliniran. Na teh tekmah je to najpomembnejše. Kdor bo naredil manj napak, bo uspešnejši," si desni bočni igralec, tudi občasni slovenski reprezentant, želi srečanja, na katerem bi Maribor spomnil na predstave iz zaključka prejšnje sezone, hkrati pa v obrambi ustavil tekmeca.

"V napadu imamo dovolj kakovosti, da bi lahko premagali tekmeca," si želi zmage brez prejetega gola, čeprav se po drugi strani zaveda, da v izločilnih delih evropskih tekmovanja ne velja več pravilo zadetkov v gosteh. Vseeno bi rad videl, da bi Maribor zmagal brez prejetega gola, saj bi to pomenilo, da bi obramba znova opravila delo tako, kot si je zamislila. Da pa ne bo lahko, potrjujejo opozorila iz ust trenerja Karanovića, ki se je pri analizi tekmeca prepričal o tem, kako dobre nogometaše premore beloruski tekmec. "V beloruski ligi so dokaj superiorni, dinamični in neposredni v igri, a sem vseeno optimist," si želi aktivnega, pozitivnega rezultata pred povratno tekmo v Turčiji.

Belorusi že skoraj sredi sezone Valon Ahmedi se vrača v Ljudski vrt, kjer je pred leti z Mariborom igral tudi evropske tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida V vrstah beloruskega prvaka Šahtjorja na zelenici najbolj izstopajo Gambijec Dembo Darboe, 23-letni napadalec, ki bi bil lahko osrednja nevarnost mariborski obrambi, tu je tudi Albanec Valon Ahmedi, nekdanji član Maribora in Celja, ki v zvezni vrsti sodeluje tudi s Srbom Igorjem Ivanovićem, nesojeno okrepitvijo ljubljanske Olimpije. Klub iz Soligorska je v novi sezoni beloruskega prvenstva, ta poteka v koledarskem letu, odigral 12 tekem, na lestvici pa zaseda šesto mesto. Po 12 nastopih je na 6. mestu, s tekmo manj pa za vodilnim Batejem iz Borisova zaostaja sedem točk. Šahtjor je zadnjo prvenstveno tekmo odigral 25. junija, ko je doma izgubil proti Torpedu (0:1). V tem delu sezone je vse podredil Evropi. Zato je tudi prestavil prvenstveno tekmo s Slutskom, ki bi morala biti odigrala 9. julija. Vse s ciljem, da se čim bolje pripravi na povratno tekmo z Mariborom, ki bo prihodnji teden (torek) v Turčiji.

Novi obrazi bodo začutili duh Ljudskega vrta

Roko Baturina bi bil lahko osrednja moč Maribora v konici napada. Foto: NK Maribor Trener Karanović je prepričan, da bodo pri tem v veliko pomoč tudi poletni novinci, ki bodo v napadu poskušali zakrpati luknje po odhodu treh pomembnih igralcev (namesto Ognjena Mudrinskega, Đorđeta Ivanovića in Marka Alvirja so prišli Roko Baturina, Ivan Brnić in Marko Božić). "Tudi fantje, ki so z nami šele od poletja, so pripravljeni na izziv. Ne bi govoril, kdo izmed novincev bo dobil priložnost od prve minute. Gre za kakovostne igralce, ki prinašajo dodano vrednost. Fantje se zavedajo, kam so prišli. Začutili bodo duh Ljudskega vrta ob odprtju sezone in se morali takoj prilagoditi," napoveduje trener, ki bo lahko računal skoraj na vse razpoložljive igralce. Manjkala bosta le vratar Ažbe Jug in napadalec Danijel Šturm, oba sta poškodovana.

Veseli ga, da bo pripravljen tudi izkušeni Rok Kronaveter, a si obenem misli, kaj bi šele bilo, če bi se Mariborčan prej priključil pripravam. Tako pa se je zaradi določenih zdravstvenih težav šele v zaključku …

Dvoboj se bo začel ob 20.15, pravico v prvem dejanju uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo delili grški sodniki.