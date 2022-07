Maribor na kaj takšnega čakal več kot tisoč dni

Ko je Maribor igral zadnjo domačo kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov, so bili pri Mariboru še Saša Gajser, Zlatko Zahović in Darko Milanič, pisalo pa se je še "necovidno" leto 2019.

V mesto ob Dravi se po dolgem času vrača tekma, ki ima opravka z ligo prvakov. Mariborčani so jih v zadnjih sezonah zelo pogrešali, a jih niso mogli izkusiti, ker so v 1. SNL ostajali brez naslovov. Najprej so jim načrte prekrižali Celjani, nato še nogometaši Mure, v sezoni 2021/22 pa je bilo trpljenja navijačev le konec. Osvojili so naslov državnega prvaka in si tako zagotovili nastop v kvalifikacijah za največje evropsko tekmovanje, paradnega konja Evropske nogometne zveze (Uefa), ki bi lahko napolnil klubsko blagajno.

V kadru le še trije

Martin Milec se dobro spominja zadnje tekme kvalifikacij za ligo prvakov v Mariboru proti Rosenborgu. Zdaj nosi kapetanski trak. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ljudski vrt bo tekmo, povezano z ligo prvakov, gostil prvič po 7. avgustu 2019. Takrat se je v Mariboru igral dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, vijolice pa so doma klonile pred norveškim Rosenborgom z 1:3. Od takrat se je pri najbolj trofejni slovenski ekipi spremenilo ogromno. Takrat je bil trener še Darko Milanič, zdaj je Radovan Karanović, takrat je bil športni direktor še Zlatko Zahović, zdaj je Marko Šuler, takrat je bil kapetan še Marcos Tavares in tudi na tisti tekmi poskrbel za častni zadetek vijolic, zdaj se Brazilec, ki je konec maja postavil nogometne čevlje v kot, posveča drugim nalogam v klubu.

Začetno enajsterico na tekmi proti Rosenborgu so sestavljali Pirić, Milec, Viler, Ivković, Peričić, Vrhovec, Pihler, Kotnik, Hotić, Kronaveter in Tavares. V drugem polčasu sta zaigrala še Požeg Vancaš in Kramarič. Od naštetih igralcev bodo v sredo za tekmo proti beloruskemu prvaku Šahtjorju v kadru le še trije. Le kapetan Martin Milec, povratnik Aleks Pihler in pa Rok Kronaveter, ki je priprave na novo sezono začel z zdravstvenimi težavami, a se še pravočasno vrnil na igrišče, tako da bi lahko v sredo že pomagal soigralcem. Njegove izkušnje bi prišle Mariborčanom še kako prav.

Belorusi že izgubili v Domžalah

Domžalčani so pred šestimi leti premagali Šahtjor Soligorsk z 2:1. Foto: Vid Ponikvar Šahtjor ne bo prvič gostoval v Sloveniji. Pred šestimi leti je izgubil v Domžalah (1:2) in izpadel proti rumeni družini, ki jo je takrat vodil Luka Elsner. Takrat klub iz Soligorska še ni bil najboljši beloruski klub. Letos ga je poskušal podrobneje spoznati Željko Filipović, pomočnik trenerja Maribora, ki zelo dobro pozna Belorusijo. Tam si je pred leti služil nogometni kruh in pri Dinamu iz Bresta sodeloval celo s pokojno legendo svetovnega nogometa Diegom Armandom Maradono. Ljubljančan je svoje zaključke podal Radovanu Karanoviću, ki ga v sredo čaka krstna tekma v Evropi v tako odgovorni vlogi pri NK Maribor.

Mariborčani bodo proti Šahtjorju deležni prednosti, saj bodo prvo tekmo odigrali pred svojimi navijači, povratna pa bo zaradi bližine Belorusije z Ukrajino in povezanosti z vojaškimi spopadi odigrana na nevtralnem igrišču. V Turčiji pred praznimi tribunami, kar bi lahko bila voda na mlin vijolicam. Maribor se zadnjih deset let pripravlja v tej državi, po zadnjem državnem naslovu pa so drug za drugim iz vijoličnega tabora Turčijo označevali za enega odločilnih dejavnikov za lovoriko, saj so se na letošnjih zimskih pripravah v tej deželi zelo zbližali in našli energijo, s katero so nato v spomladanskem delu prehiteli vse tekmece.

Poletne spremembe v igralskem kadru: Prišli: Roko Baturina/Hrv (Ferencvaroš/Mad), Sven Karić Šoštarič (Domžale), Ivan Brnić/Hrv (Dugopolje/Hrv), Marko Božić/Avt (Frosinone/Ita), Marko Zalokar (Mura), Vid Koderman (Tabor – vrnitev s posoje), Žan Vipotnik (Triglav Kranj – vrnitev s posoje), Gal Gorenak (Ilirija – vrnitev s posoje), Belmin Bobarić (Primorje – vrnitev s posoje), Žiga Obreht (Dravograd – vrnitev s posoje) Odšli: Ognjen Mudrinski/Srb (?), Đorđe Ivanović/Srb (Čukarički/Srb), Marko Alvir/Hrv (Viktoria Plzen – vrnitev s posoje), Marcos Tavares (konec kariere)

Maribor ostal brez treh pomembnih tujcev

Rok Kronaveter v napadu Maribora ne sodeluje več s srbskima napadalcema, Ognjenom Mudrinskim in Đorđejem Ivanovićem. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker pa so takrat večinoma dosegali zadetke drugi, ravno tisti nogometaši, ki niso več v vijoličastem taboru, so ocene o tem, koliko je zmožna v Evropi doseči zdajšnja zasedba Maribora, zelo nehvaležne.

Zagotovo se bo poznal odhod najboljšega igralca, strelca, ne nazadnje tudi vijol'čnega bojevnika Ognjena Mudrinskega, ki še ne ve, kje bo nadaljeval kariero, na Štajersko pa se očitno ne vrača. V Mariboru tudi ni več njegovega rojaka Đorđeta Ivanovića, ravno nekdanjega nogometaša Šahtjorja, ki je že stopil v stik z vodstvom kluba in mu zaupal nekaj pomembnih podatkov ter svetoval, kako premagati njegove nekdanje soigralce iz Belorusije. Manjkal bo tudi Hrvat Marko Alvir.

Mariboru jih ni uspelo zadržati, kar prinaša kruto sporočilo o tem, koliko za nekatere velja naslov slovenskega prvaka, saj so šli raje drugam, obenem pa opozarja, da finančne zmožnosti kluba niso niti približno na tako visoki ravni kot pred petimi ali osmimi leti, ko si je lahko Maribor, podprt z evropskimi uspehi, privoščil neprimerno več.

Roko Baturina je na slovenskih zelenicah že navduševal v napadu Brava. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Zdaj je napočilo obdobje, ko poskuša športni direktor Marko Šuler vrzeli v kadru reševati s prihodom igralcev, ki so bodisi prosti (brez odškodnine) ali pa prihajajo v Maribor na posojo. Moč v napadu, kjer je bilo največ sprememb, ne nazadnje se je ob veličastnih prizorih iz Maribora upokojil tudi Marcos Tavares, bodo po novem sestavljali tudi Hrvata in Avstrijec, največ pa Šuler in sodelavci pričakujejo od Roka Baturine, nasmejanega Dalmatinca, ki je pred leti že igral v Sloveniji in navduševal v dresu Brava. V napadu bi lahko sodeloval z rojakom Ivanom Brnićem, pa tudi Markom Božićem, ki je v 1. SNL že igral, a nosil dres Radomelj.

Karanović: Ogromno je še rezerv, smo na dobri poti

Radovan Karanović je prvi strateg po Darku Milaniču, ki je Mariborčane popeljal do naslova državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Novincem smo želeli omogočiti, da se začutijo z igralci tudi skozi tekmovalni ritem. Iz tekme v tekmo so prikazovali boljše sprejemanje vizije naše igre. So še v fazi privajanja, časa za uigravanje ni bilo veliko. Imamo pa še nekaj dni, da izpilimo vse zahteve. Že med tekmami je bilo opazno, da je tranzicija žoge naprej nekoliko hitrejša. Ognjena ni več z nami, treba si je prizadevati za drugačen model zaključevanja akcij. To tudi počnemo. Ko bo ujel pravi ritem, lahko pričakujemo delež Baturine, Brnić, ki je bil pripeljan načrtno, že potrjuje, da bo zelo pomemben v napadu, prav tako Božić," je trener Karanović prepričan, da bi lahko poletni novinci v precejšnji meri zapolnili vrzel po odhodu treh pomembnih igralcev.

Po poletnem pripravljalnem obdobju, v katerem se je Maribor pomeril s prvoligaškimi tekmeci iz Severne Makedonije, Slovaške, BiH in Albanije, bodo v sredo prvič zaigrali v Ljudskem vrtu. "Ogromno je še rezerv, smo pa na dobri poti. Najpomembneje je, da ekipa sledi tistemu, kar delamo. Fantje, ki vmes niso redno igrali, bodo potrebovali še nekaj časa, ki ga v Mariboru običajno ni na voljo, a glede na prikazano lahko pomenijo okrepitve v pravem pomenu besede," je Karanović prepričan, da bi se lahko nova sezona začela z ugodnim rezultatskim izkupičkom. Prvi cilj je domača zmaga nad Šahtjorjem.