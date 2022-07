Dino Stančić je pred dobrim mesecem z izjemno predstavo v Kranju (trije zadetki in podaja v 53 minutah) Taboru pomagal do obstanka v prvi ligi.

Dino Stančić je pred dobrim mesecem z izjemno predstavo v Kranju (trije zadetki in podaja v 53 minutah) Taboru pomagal do obstanka v prvi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred Dinom Stančićem je prelomnica v življenju. Star je 30 let, za njim je najuspešnejša sezona, odkar se ukvarja z nogometom. V dresu Tabora je v prejšnji sezoni dosegel deset zadetkov, spadal med šest najboljših strelcev 1. SNL, nato pa strelsko eksplodiral v najpomembnejšem trenutku. V dodatnih kvalifikacijah se je znesel nad Triglavom, zgolj v Kranju je njegovo mrežo zatresel trikrat (5:2).

Kraševcem je uspelo, zagotovili so si obstanek, vroči Sežančan pa se je odločil, da je po tako pestri sezoni, v kateri se je v klubu znašel na vrtiljaku proslavljanja zadetkov, a tudi določenih finančnih težav, napočil idealen trenutek za spremembo.

Izkoristiti tisto, kar mu ni bilo dano

S Taborom je prekinil sodelovanje po koncu sezone. Zdaj čaka novega delodajalca. Nogomet želi igrati vsaj še nekaj let. Foto: Instagram Želi odpreti novo poglavje v karieri. Rad bi se pridružil klubu, kjer bi izkusil še višjo stopnjo nogometa, hkrati pa doživel marsikaj novega, saj bi pozabil na službo in se stoodstotno posvetil nogometu. To pa je nekaj, česar v zadnjih letih ni znal storiti. Želja po vsakodnevnem opravljanju dela, ki ga je izpopolnjeval, mu zagotavljal duševni mir, pa tudi dodaten zaslužek, je bila preprosto prevelika, da ji ne bi ugodil.

"Dokler ne najdem novega kluba, sem še zaposlen in delam, ko pa bom podpisal z novim klubom, bom pustil službo in se povsem posvetil nogometu. To bo večji izziv, ki prinaša tudi več denarja. Hočem maksimalno izkoristiti tisto, kar mi prej ni bilo dano," Stančić čuti, da se mu približuje eden od zadnjih vlakov, s katerim bi lahko oplemenitil kariero in naredil še bistveno več, kot je zdaj. Noče ga zamuditi.

Še čaka na pravo ponudbo

V prejšnji sezoni 1. SNL je le šest nogometašev doseglo dvomestno število zadetkov. Eden izmed njih je bil tudi Sežančan Dino Stančić. Foto: Vid Ponikvar Pričakoval je, da mu bo kot nogometašu s prostimi dokumenti, zaradi česar novemu delodajalcu ni treba plačati odškodnine, bistveno lažje. Da bo hitreje sklenil dogovor. A podpisa pogodbe, ki bi ga tako zadovoljila, da bi jo sprejel brez oklevanja, še ni dočakal.

"Mislil sem si, da bo lažje. Zaradi tega je kar nekaj nervoze. Saj dobivam različne klice, klubi se zanimajo zame, a ni tako enostavno. Pričakoval sem, da bom to rešil v krajšem času, že junija. To se ni uresničilo, tako da še vedno čakam na pravo ponudbo," nam je potožil, ko smo ga zmotili med soparnimi dnevi na Krasu, kjer živi z dekletom.

Nimata še otrok, tako da ni večjih pomislekov ali omejitev okrog tega, kje nadaljevati kariero. Zanj so se že zanimali tudi z drugih celin, na primer iz Bližnjega vzhoda in Kitajske, a iz tega ni nastalo nič konkretnega. Primarno vendarle razmišlja o Evropi.

Največ stvari ureja sam

V poletnem prestopnem roku ugotavlja, da se je nogomet razvil v kompleksen posel, saj ponudbe sprejema brez pomoči agenta. Je sam svoje sreče kovač.

Veselje nogometašev Tabora po zadnjem dejanju v sezoni 2021/22, kjer v spomladanskem delu niso blesteli, nato pa v dodatnih kvalifikacijah zlahka opravili s Triglavom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Saj pokličejo različni posredniki in iščem tudi prek njih. Imam prijatelje, ki mi pomagajo, a ni prav ničesar podpisanega. Je kar stresno, tako zame kot tudi za moje dekle. Upam, da se bo to rešilo in se bom lahko končno osredotočil na nogomet, ne pa na administracijo," nam je povedal dolgoletni znanec 1. SNL, ki ga najbolj zanima tujina, še vedno pa bi lahko prišla v poštev tudi Slovenija. Zlasti če bi bil govor o katerem izmed (naj)boljših klubov.

Razmišljal že o koncu kariere, nato spoznal Rehabo

Z Matkom Obradovićem, gostom zadnjega sobotnega intervjuja, sta si delila slačilnico pri Kopru, Dekanih in Krki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Njegova nogometna pot je bila zaznamovana z marsičem. Zanimivo je, da je v prvih letih profesionalne kariere ubral podobne smernice kot Sportalov gost zadnjega sobotnega intervjuja Matko Obradović. Kot posojeni nogometaš Kopra je z dvojno registracijo igral za Dekane, nato leta 2013 oblekel tudi dres novomeške Krke. Takrat so sledile težave, ki so močno vplivale na njegove nadaljnje življenjske odločitve.

Zaradi težav s hrbtom je namreč že razmišljal o koncu kariere. O koncu kariere, ki jo je komaj začel. Bolečine so bile nevzdržne, dolgo časa je kolebal o operaciji. "Rešili so me pri centru Rehabo. Okrevanje je trajalo eno leto," se spominja obdobja, ko je razmišljal o tem, da bi nogometne čevlje postavil v kot, a ga je podjetje, s katerim je nato začel sodelovati poslovno in se pri njem zaposlil, vrnilo na športna bojišča.

Za Tabor bo vedno stiskal pesti

V 1. SNL je zbral 101 nastop in se podpisal pod 19 zadetkov. Veliko večino je dosegel za Tabor, nekaj tudi pred desetletjem za Koper. Foto: Instagram Na koncu je sklenil kompromis, da se nogometa ne bo šel več profesionalno, ampak le še kot amater. "V Italiji sem igral za nižjeligaša Kras (trener je bil Anton Žlogar, op. p.). Zgolj ljubiteljsko, poleg redne službe," je užival v nogometu brez kakršnihkoli rezultatskih imperativov. Ko pa mu je Davor Škerjanc, ki je še danes alfa in omega delovanja ter vizije sežanskega kluba predstavil projekt, ga je hitro pridobil na svojo stran, čeprav so češnjice takrat igrale še v drugi ligi.

Dino se je vrnil na slovenske zelenice, v 1. SNL pa iz sezone v sezono igral bolje. "Tabor je verjel vame, jaz v njihov projekt. Mogoče smo se prehitro uvrstili v prvo ligo, a nam je uspelo. Tu smo še danes," še vedno govori, kot da bi bil v sežanskem klubu, čeprav se je od njega že poslovil. To ne preseneča.

Kot rojenemu Sežančanu mu je ljubezen do Tabora preprosto zlezla pod kožo. To bo vedno njegov klub. "Dobro, če bi igral proti njemu v 1. SNL, bi se seveda kot profesionalec trudil za svoj klub, drugače pa bo imel Tabor vedno mojo podporo. Vedno bom navijal zanj v prvi ligi."

Gradi se na mlajših igralcih

Trener Dušan Kosić v prihodnji sezoni namerava dati večji poudarek mlajšim, obetavnim igralcem. Foto: Grega Valančič/Sportida Pa bi se lahko zgodilo, če še nekaj časa ne bo našel novega kluba, da bi se vrnil tja, kjer je dosegal uspehe? Na stadion Rajko Štolfa?

"Ne, zgodbo s Taborom sem končal. In to na najlepši mogoči način, saj sem mu pomagal do obstanka. To je to. Želim jim vso srečo v prihodnje, upam, da bo kraška trma znova glavno orožje. Pripravlja se nova ekipa, veliko stvari bo novih, saj je ogromno igralcev odšlo. Zdaj se gradi na mladih, tržno bolj zanimivih igralcih, ki ti dajo več energije," je ponosen, da mu je bilo v Sežani lepo. Tudi zaradi močnega prijateljstva med igralci. "Vedno smo bili prava klapa," rad poudari.

O finančnih težavah kluba, o katerih je nazadnje kritično spregovoril za Primorske Novice, nerad govori. "Ne bi se vračal na ta članek. Klub je pač imel določene težave. Upam, da jih bodo čim prej rešili in mirneje nadaljeval sezono," si želi mirnejših nogometnih dni na Krasu.

Služba mu ne vzame veliko energije

Češnjice bodo vedno ostale v njegovem srcu. Foto: Grega Valančič/Sportida Ves čas, ko je nastopal in zabijal zadetke za Tabor, je delal v Divači, v centru rehabilitacijskem centru Rehabo, kjer se izvaja fizioterapija. Vedno s polovičnim delovnim časom. "Na to, da poleg nogometa hodim še v službo, sem se hitro navadil. To ni stresna služba, ne vzame veliko energije, niti nisi utrujen. Zahvalil bi se podjetju, da se mi je prilagajalo in omogočilo dodaten zaslužek," je hvaležen delodajalcu, s katerim sodeluje že vrsto let.

"Zgodba traja od časov, ko sem igral v drugi ligi. Pa smo kar nadaljevali, tudi potem ko smo prišli v prvo ligo. Vedno rade volje hodim v službo. Rad imam trenutke, ko nisem z mislimi v nogometu, saj se lahko sprostim," daje vedeti, da v nogometnih okoljih podcenjujejo stvari, ki ti lajšajo duševno plat in omogočajo, da se treningov in tekem lotiš še bolj osredotočeno in zbrano kot sicer.

Sodeluje tudi z zlato Janjo Garnbret

Z Rehabom sodeluje tudi najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret. Foto: Grega Valančič/Sportida V centru Rehabo ima opravka z administrativnimi zadevami. Ureja naročila, naroča stranke, vesel in ponosen pa je tudi, da ima opravka z zelo znanimi športniki, s katerimi z veseljem poklepeta. Sodeluje z vrhunskimi športnimi plezalci, tudi zlato olimpijsko kraljico Janjo Garnbret, pa tudi drugimi znanimi nogometaši, na primer Janom Mlakarjem. Z njimi se veliko pogovarja tudi o treningih.

"Tudi zdaj, ko nimam kluba, veliko treniram. Opravljam individualne vadbe in ohranjam kondicijo," hoče ostati pripravljen, ko bi se mu ponudila priložnost za nadaljevanje kariere. To bi si želel v bližnji prihodnosti, najbolje že kar v prihajajočih tednih.

Nogomet želi igrati še dolgo. Sledi napotkom pravilne fizične priprave in hrane. "Upam, da me čaka še veliko nogometnih let. Počutim se krasno, moje telo je zdravo," je potrkal na najbližji leseni predmet v svoji bližini. Za popolno srečo potrebuje le še eno stvar. Nov klub.