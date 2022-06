V številnih prvoligaških nogometnih klubih so že pošteno zavihali rokave, kar zadeva prihod poletnih okrepitev. V Sežani je drugače. Pri Taboru se po skromni sezoni, v kateri so igralcem zamujale tudi plače, obstanek pa si je zagotovil šele v dodatnih kvalifikacijah, vrstijo le odhodi. "Postavljeni smo v tak položaj, da nas je tri četrt Slovenije že odpisalo, a se ne bojimo. V novo sezono vstopamo z visokimi cilji," nam je pojasnil direktor kluba Davor Škerjanc in predstavil novo realnost Tabora.

Uvodno pripravljalno tekmo načrtujejo konec meseca, ko se bodo pomerili s sosedi iz Nove Gorice (29. junij), kmalu za tem naj bi se pomerili z zelo atraktivnim tekmecem, beograjskim Partizanom. Ta dvoboj bi že lahko dal prve odgovore na vprašanje, kakšna bi lahko bila prihodnost sežanskega kluba v sezoni, v katero bi morali, če sklepamo po vseh manj prijetnih zapisih, ki so ga spremljali v zadnjih mesecih, vstopiti zaskrbljeni in polni vprašanj.

Sestavljajo nov poslovni model

Direktor Tabora Davor Škerjanc je pred novo sezono optimist. Zagotavlja, da bo klub iz Sežane kos vsem izzivom. Foto: NK Tabor Sežana Kljub odhodu številnih igralcev, brez katerih si češnjice v zadnji sezoni niso mogle zamisliti udarne enajsterice, in splošnemu prepričanju javnosti, da se Kraševci spopadajo s hudimi finančnimi težavami, pa pri Taboru ostajajo mirni. Vsaj kar zadeva najbolj odgovorno osebo, ki vleče najpomembnejše poteze in poskuša popeljati Sežančane v bolj mirne vode.

"Imamo kar nekaj idej, kar zadeva sestavo ekipe. Kmalu bomo poiskali prave okrepitve, sestavljamo pa tudi nov poslovni model," pojasnjuje Davor Škerjanc, direktor kluba, ki v 1. SNL vztraja zadnje tri sezone. Nikdar mu ni šlo slabše kot v zadnji sezoni, ko je v rednem delu prehitel le Aluminij, a so nato izbranci Dušana Kosića pokazali največ takrat, ko se je odločalo o obstanku. V dodatnih kvalifikacijah so nadigrali kranjski Triglav, blestel je zlasti najboljši strelec Dino Stančić. Ta je po koncu stresne sezone zapustil Sežano, za podobno potezo pa se je odločilo še ogromno prvokategornikov.

Verjame, da bo Tabor sestavil konkurenčno ekipo

Najboljši strelec Tabora Dino Stančić, ki je na zadnji tekmi v Kranju dosegel tri zadetke, se je poslovil od kraševskega kluba. Foto: Vid Ponikvar "Odšlo je veliko fantov, ki so sestavljali naše jedro še v drugi ligi. Iztekel se je štiriletni ciklus. Ker smo morali izpeljati sezono do konca, nismo podaljševali pogodb. Prejeli so možnost odhoda in si zaželeli novega izziva. To si fantje tudi zaslužijo," se je Škerjanc v imenu kluba zahvalil vsem, že omenjenemu Stančiću, pa Klemnu Nemaniću, Marku Krivičiću in drugim (Rodrigue Bongongui, Aaron Kačinari, Tino-Sven Sušić, Kevin Doukoure, Mory Keita, Hugo Komano, Blaž Urh …), ki so še prejšnji mesec nosili rdeče-črni dres. Verjame, da bodo na nogometnem trgu deležni novega kluba, ki je na višji ravni.

"Tudi posojeni fantje so se vrnili v matične klube (Vid Koderman, Mateo Monjac, Altin Kryeziu), ostaja pa nekaj ključnih fantov, na katerih bomo gradili ekipo za prihodnje sezone. Verjamem, da bomo sestavili simpatično in konkurenčno ekipo," ostaja optimist Škerjanc, ki si je kot nogometaš, nastopal je tudi za Olimpijo, prislužil vzdevek Messi iz Brkinov.

Pričakovali so negativno mnenje javnosti

Visoki ostajajo tudi cilji kluba. Marsikdo je prepričan, da si po zadnji izkušnji, ko so po bledi pomladi reševali svoj obstanek "pet minut pred dvanajsto", kaj več od krčevitega boja za obstanek niti ne morejo privoščiti, a pogled vodstva Tabora je drugačen.

Veselje in olajšanje Kraševcev po zadnji zmagi v sezoni 2021/22, ko so v Kranju nadigrali Triglav s 5:2 in si prislužili obstanek med elito. Direktor Davor Škerjanc je na fotografiji skrajno desno. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če bi bil cilj le obstanek, je potem najboljše, da igramo v tretji ligi in vedno obstanemo. Po takšni rotaciji kadra izhodišče res ni idealno, a smo se že večkrat znašli v takšnem položaju. Naše želje niso le obstanek, ampak nekaj več," meri na višja mesta, a se zaveda, da bi si lahko Tabor kaj takega privoščil le, če bi imel opravka z bolj mirno sezono od lanske.

"Postavljeni smo v položaj, ko nas je tri četrt Slovenije že odpisalo, češ da smo preveč ogroženi. Tega ne jemljemo resno. Vemo, kaj želimo. Smo ambiciozni. Pričakovali smo negativno mnenje javnosti ob številnih odhodih, a vemo, kaj počnemo. Ne bojimo se, ni nas strah, še več, pri nas je ravno obratno. Na treningih vlada odlično vzdušje. Smo mirni in zadovoljni, zdaj moramo opraviti še določene kadrovske stvari," se v teh dneh pospešeno ukvarja z vprašanjem, kako sestaviti igralski kader.

Kosiću bo po novem lažje

Trener Tabora Dušan Kosić bo imel v novi sezoni opravka s pomlajeno, a nič manj ambiciozno zasedbo. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar zadeva prvega trenerja, ne bo sprememb. Dušan Kosić, čeprav je mesece nizal neprepričljive rezultate, ostaja prvi izbor vodstva kluba in ima še naprej njegovo zaupanje.

"Dušan ostaja z nami. Imava podobne poglede na šport, na njegovo delovanje. Dobro se ujemava, v novi sezoni pa mu bo zagotovo lažje, saj bomo ekipo sestavili drugače, bolj po njegovem okusu. S Celjem je postal prvak, ko je imel izredno mlado ekipo. Upa si delati z obetavnimi fanti, ki jih je treba še graditi. Verjamem, da smo z njim na pravi poti," bo naskakoval nove cilje s trenerjem, ki je leta 2020 popeljal Celjane do zgodovinskega uspeha, prvega in za zdaj edinega naslova prvaka, nato pa v Sežani (še) ni pustil večjega pečata.

V Sežani, kjer bo stadion Rajko Štolfa bogatejši za reflektorje, se bo igral prvoligaški nogomet tudi v sezoni 2022/23. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zakaj Sežančani, kar zadeva iskanje okrepitev, še niso zadihali s polnimi pljuči in odprli vrat novincem? To bodo storili najverjetneje šele v začetku julija. "Sistem je čuden, saj se uradno poletni rok začne 1. julija. Odhajajo pa že fantje, ki imajo pogodbo sklenjeno do konca junija. Pozvali smo zvezo, da o tem malce premisli. Vsi klubi se srečujemo s podobno težavo, ko želimo na priprave pripeljati nove fante, a se moramo pri tem pogajati z igralcem, če mu pogodba s klubom poteče 30. junija. Razen če mu klub dovoli, da odide prej. Večinoma se potem dogovorijo, a se potem igralec odpove zadnji plači," je pojasnil, da bo v Sežani največ dejavnosti glede sestavljanja kadra v začetku julija.

Ni tako hudo, kot je bilo predstavljeno

V Sežani razmišljajo o partnerskih odnosih s klubi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kar zadeva zapise o finančni krizi kluba, Škerjanc odgovarja, da ni tako hudo, kot je bilo predstavljeno. "Nekaj mesecev so zamujale plače, a smo vmes fantom pokrili stroške za stanovanja, hrano in prispevke. Takšni zapisi so naredili slabo reklamo klubu, zato želimo previdno zastaviti nov poslovni model, nov proračun. Tudi zato, ker vemo, kaj se dogaja s krizo. Stvari se dražijo," opozarja na draginjo, ki se ji ne more izogniti niti nogomet.

Razmišlja o številnih rešitvah. Morda tudi o tem, da bi s katerim izmed klubov sklenil partnerski odnos. Zagotovo bodo Sežančani ohranili model sodelovanja s klubi v obliki številnih posojenih igralcev, ki so lahko dodana vrednost na igrišču. "To je del naše filozofije, pospešeno si prizadevamo za partnerska sodelovanja. Imamo zelo dobre obete, da sestavimo konkurenčno ekipo. Ni nevarnosti, da nam ne bi uspelo," je prepričan, da bo Tabor kos vsem izzivom, ki jih prinaša sezona 2022/23, in da se mu ne bodo zgodile stvari, ki so v bližnji preteklosti znale pokvariti marsikateri prvoligaški projekt. O tem bi lahko veliko povedali ljubitelji nogometa iz Zavrča, Ankarana in še nekaterih slovenskih okolij.

Iz Hrvaške se ponuja cel avtobus igralcev

"Jedro ekipe ostaja," ponosno naznanja, da bi lahko v novi sezoni osrednjo moč Tabora predstavljali mladi nogometaši, na primer Adrian Zeljković, Tom Kljun in Jakoslav Stanković, ki se vrača po operaciji kolena. Tabor se v zadnjih sezonah ni mogel izogniti primerjavam s "tujsko legijo", kjer mladi slovenski nogometaši težko dočakajo priložnost.

18-letni Tom Kljun (levo) spada med nosilce Tabora v prihodnjih sezonah. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Iskreno povedano bi si s trenerjem Kosićem seveda v ekipi želela 11 mladih slovenskih reprezentantov, a se pojavlja težava, kje jih dobiti in kako. Tega si ne moremo privoščiti, iz tujine, na primer iz Hrvaške, pa se ponuja cel avtobus igralcev, ki so kakovostno verjetno boljši od naših fantov, a nič kaj dražji in lahko pridejo k nam na posojo," nam je pojasnil kruto "poslovno" dejstvo, ki odloča o tem, komu bi se lahko v poletnem roku odprla klubska vrata. Vztraja pa pri tem, da bodo osrednje jedro kluba vendarle Slovenci. Že omenjeni mladi igralci.

Če bi Maribor prodal Makoumboja, bi osrečil tudi Tabor

Če bo Antoine Makoumbou zapustil Maribor, bo pomemben delež odškodnine romal tudi na račun njegovega nekdanjega kluba Tabor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tabor ima glede reševanja in odpravljanja finančnih težav še enega močnega aduta v rokavu. Če bo športni direktor Maribora Marko Šuler uresničil napoved in reprezentanta Konga Antoina Makoumboja prodal v tujino za (več)milijonski znesek v evrih, bo lep kos denarne pogače pristal tudi v Sežani.

Pri nekdanjem klubu mladega zveznega igralca, ki je v prejšnji sezoni pomagal Mariborčanom do državnega naslova, pred tem pa se je dokazoval tudi na Krasu. "Imamo še več takšnih adutov v rokavu, zato za prihodnost ne bi smelo biti težav. Stvari se bodo uredile, naš model je vzdržen. To je dokazala že prejšnja sezona, ko smo prejeli licenco. Imamo žal težavo z luknjo, ki je nastala ob prvi sezoni koronavirusa, k nam pa prišla z zamikom. Leto in pol pozneje. Prepričan sem, da se lahko zadeva še uredi," je pogovor sklenil v vedrem tonu, v katerem je bilo prepoznati veliko optimizma.

Tega bodo Kraševci v prihodnjih tednih še kako potrebovali, saj bodo imeli opravka s peklenskim uvodom prvenstva. Novo sezono bodo začeli z gostovanjem pri Kopru, nato pa gostili ljubljansko Olimpijo.